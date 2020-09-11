“更看重诊疗能力”应成医患新共识

9月9日召开的国务院常务会议要求，优化医护人才培养结构，提升医学人才培养质量。会议提出，对经住院医师培训合格的本科学历临床医师，在岗位聘用、职称晋升等方面与相关专业硕士研究生同等对待。专家认为，这是对毕业后医学制度做出突破性的新规定，有助于扭转医学本科毕业生“重研究、轻临床”的误区，把临床医师培训路径真正转到以住院医师规范化培训为主的正确道路上来。

长期以来，我国医疗系统十分看重医务人员的学历。医生的高学历不仅比低学历更受尊重，而且在岗位聘用、职称晋升等方面都有优先权，高学历比高医术得到的实惠更多。受此影响，不少城市和医院都存在以学历而不是以临床能力为主的用人导向，导致越来越多的医学本科毕业生热衷于报考临床专业研究生。而国内外临床医学人才的实践证明，建立以住院医师规范化培训为主体的毕业后医学制度，才是培养合格临床医师的必经途径，也是加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作质量和水平的治本之策。

在很多专业领域，高学历往往对应着高能力，但医学的实践性极强，医生提升能力主要不是通过书本，而是通过临床一线的工作，向书本学医学基础知识，在临床一线学高尖技术和实用性知识，临床一线是医生的最好老师。正因如此，很多临床医生多年埋头一线工作，很少有时间写论文，医术反而变得越来越高明，但假如其为本科学历，在职称晋升等方面，就很可能竞争不过具有研究生学历的医生。

在住院医师规范化培训方面，重学历轻能力的弊端体现得更明显。本科生毕业后的三年规范化培训，无论学习强度还是艰苦程度，都不低于在校学习，诊疗能力提升幅度也非在校学习三年可比。然而，完成规培的本科学历医生在岗位聘用、职称晋升等方面不及硕士研究生，这就会给医生留下“参与规培不划算”的感受，医生就更会一边倒地选择读研。

所以，完成规培的本科学历医生在聘用、职称等方面等同硕士研究生，这一改变是对过去重学历轻能力的一种纠偏，并向行业内部发出清晰信号，以能力为导向的医生评价方式，或将很快成为现实。论文发表篇数、外语读写水平等固然很重要，但手术做得好、诊疗质量高等实战能力更加重要，此举将鼓励医生更加注重提升操作水平，也更加愿意走向一线和基层。

对于这项改革，患者其实也不能置身事外。患者虽然最看重医生的实际能力，但在现实当中，不少患者也存在更加看重学历和论文数等现象。医生的学历高低、是否毕业于名校、在权威医学期刊上发表论文多少等，成为患者挑选医生的主要依据，至于医生是否完成规范化培训、每年要做多少台手术等对能力影响更大的信息，却往往被忽视。出现这种现象既与学历偏好有关，也与患者难以获得医生更详细的信息有关。

“更看重诊疗能力”应成为医患新共识。双方应就此进行更好的配合，除了患者要改变评价医生的一贯做法外，医院在公示医生信息时，也应将医生的规范化培训、临床一线工作时长、患者满意度等信息，作为衡量能力的主要指标加以公示，为患者挑选医生提供必要协助，共同营造尊重能力、让实干者不吃亏的医疗氛围。（秋实）