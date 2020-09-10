中国医学装备大会暨2020医学装备云会展会议发布第二轮通知

近日，中国医学装备协会发布《关于举办中国医学装备大会暨2020医学装备云会展会议通知》（下简称《通知》），由中国医学装备协会主办的中国医学装备大会暨2020医学装备云会展，将于9月12日起以线上线下相结合的方式举行。

据悉，本次大会以“智联供需，创新发展”为主题，以“专业化、数字化、网络化、智能化”为特色，通过云计算、大数据、AI、虚拟现实的手段，采用线上线下相结合的方式，搭建了中国医学装备大会暨2020医学装备云会展。

据了解，本届大会将举办中国医学装备大会、第三届县医院建设发展大会、2020年医学装备人工智能大会等200余场次活动，围绕医学装备技术创新、产业发展和临床应用的重点，解读相关政策、开展学术技术交流、分享使用管理经验、展示最新产品、探讨发展趋势。

《通知》显示，大会同期开幕的2020医学装备云展览将持续到2021年2月，云展厅中将展出千余款医学装备，平台发布的演讲报告、技术、装备及产品材料将持续展示半年时间，可反复观看，资料可下载，为政府部门和医疗机构了解产品类别，技术特点，产品品规提供参考依据。

据主办方介绍，全方位、深层次、交互融合是本届会议的重要特点，论坛与展会相融合，线上与线下相融合是会议的精彩亮点，让与会交流者们摆脱了空间限制，在半年时间的持续展示中，足不出户就可以近距离接触产品、感受科技；也为企业与领导专家建立了直接沟通交流的平台，为政府部门和医疗机构了解产品类别、技术特点、产品品规提供参考依据。

主办方表示，希望各方都能共同参与到“中国医学装备大会暨2020医学装备云会展”中，探讨交流医学装备的未来、科技创新的最新成果，持续推进中国医学装备产业的实践与发展，让更多尖端技术融入健康医疗服务的各层次，为患者提供高质量的医疗服务。

以下是具体会议论坛设置：