羚锐集团开展2020年“金秋助学”系列活动

9月9日下午，羚锐集团2020年“金秋助学”活动在羚锐制药百亿贴会堂举行。新县县委常委、宣传部长陈功仕，县慈善总会会长施业盛，县教育局局长李建章，团县委书记杨明月，县总工会副主席朱从林，以及新县高中、新县二高、新县职业高中的负责同志，羚锐集团董事长熊伟等公司高管，受助的95名学生和部分学生家长代表参加了此次活动。

熊伟首先致辞，他介绍了羚锐发展史及企业在发展中不忘初心，积极开展助学助教等公益活动情况，并以自己的求学经历勉励受助学生：要树立远大的理想抱负，饱含家国情怀，感恩父母、感恩师长、感恩社会；珍惜时光、努力学习、苦练本领，争做国家栋梁之才；坚持锻炼身体，练就健康体魄，用臂膀扛起责任，展现出青春激昂的风采，展现出中华民族的希望。

陈功仕代表县委、县政府，对羚锐集团热心支持新县教育事业发展表示衷心的感谢，对即将走进大学的学生表示祝贺，向全县奋战在教育一线的老师表示崇高的敬意。他充分肯定了羚锐集团长期以来助学助教的善举。他讲到，羚锐的每一次善行义举充分地诠释了“诚信立业、造福人类”的企业理念，也在社会中倡导了扶贫济困的优秀风尚。他勉励同学们要志存高远、心怀故土，有党和政府的关心重视，有社会各界的爱心帮助，有自己的辛勤努力，未来一定能成为老区新县的骄傲。

当天活动上，羚锐集团为每位受助学生送上助学金2000元。在9月6日和9月7日，羚锐集团还组织人员分别前往新县高中和新县周河乡开展了两场助学活动，为66名学生送去助学金，还为76名学生送去了行李箱。此次金秋助学系列活动，羚锐集团共捐资捐物35万余元。

在企业三十余年的艰苦奋斗中，羚锐始终不忘回报社会的初心，以羚锐老区扶贫帮困基金会和羚锐集团关心下一代工作委员会为依托，常态化开展“金秋助学”等社会公益活动已十余年，资助上千名学子圆梦大学，这其中就包括不少羚锐员工子女。今年，共有44名羚锐公司员工子女考入中央民族大学、对外经贸大学、西南交通大学、郑州大学、河南大学等国内各大知名高校，包括本科、硕士、博士。

引导全公司员工及子女形成学优、学精、学有所成的向上氛围，并增强员工的企业归属感，提升企业凝聚力，也是羚锐企业文化的重要组成部分。员工是企业的财富，是最重要的生产力，羚锐集团在发展道路上，始终秉持以人为本，为员工办实事、办好事，在企业和职工间形成了“双爱互助、共享双赢”的良好局面。