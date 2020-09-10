塑料书皮又成开学畅销品 但你真的买对了吗？

又是一年开学季，书皮也再一次登上了开学畅销品的榜单。

据教育部发布的《2019年全国教育事业发展统计公报》显示，2019年，我国的在校中小学生人数约为1.94亿。如果按每人每学期使用10张塑料书皮来计算，那么一个学期就至少用掉了19.4亿张塑料书皮。

“之前有公众号推送说塑料书皮有毒，所以特意买了大品牌的书皮。”家住两江新区的秦苇告诉记者，自己没有辨别书皮好坏的能力，所以只能选择相信大品牌的正规产品。“给孩子用嘛，大品牌靠谱。”

那么，塑料书皮真的有毒吗？又该如何选购？记者在重庆主城区一些中小学附近的文具店进行走访调查时发现，很多家长购买书皮全靠猜，其实只要认准标识就不用有太多顾虑。

小小的一张塑料书皮

让家长犯了难

“今年上一年级，刚发下来的课本，我怕他弄脏了，就给包上了书皮。”为了给儿子的新书包好书皮，37岁的秦苇折腾到晚上12点多才休息。可是第二天，她就后悔了。

“在朋友圈看到有公众号说，书皮有毒，有家长在选购时没注意，导致孩子性早熟。”秦苇表示，自己就担心儿子的书皮有问题。“我之前买书皮的时候，只顾着好不好看了，没有考虑过安全的问题。可是书皮有没有毒，我也没有能力鉴别。唯一能做的就是，选择办公用品的大品牌书皮。”

面对一张小小的塑料书皮，家长却无从下手。其实这不只是秦苇的难题，也是大多数家长犯难的地方。

“确实不知道怎么选择，只能靠猜。”家住南坪的杨超虽然已经给上小学四年级的女儿包了4年的书皮，但是对于如何选择安全的书皮，她表示很无助。“选择大厂家的产品，至少心理上过得去。”

记者注意到，很多家长对于塑料书皮是否有毒、如何选购书皮的问题，完全摸不着头脑。

那么，学校周围的文具店店主，会不会给出一份标准的答案呢？记者来到了位于南坪的重庆珊瑚实验小学。

“我们也不知道，不过我们进货的时候还是会注意这个问题。”有文具店的店主表示，自己会选择标注有环保合格字样的书皮,或者是带有检验标准的书皮。“大厂家和小厂家的货都会进一些，但无论是哪一种，味道都不大。”

市面上的塑料书皮

多以PP材料为主

在走访调查中，记者注意到，文具店销售的书皮除了小部分为牛皮纸材质外，其余大多数是塑料材质。而塑料书皮又分为自粘式和包套式这两种形式。其中，半透明带图画的塑料书皮，深受小朋友们的喜爱。

“这几天基本都是来买书皮，价格在一块钱左右。”有文具店店主告诉记者，他们店里销售最好的书皮，就是塑料书皮。“至于是包套式还是自粘式的书皮，我们就没统计过了，应该是各占一半吧。”

随后，记者随机购买了几款塑料书皮发现，这些塑料书皮的材质主要为聚丙烯PP、聚乙烯PE和聚氯乙烯PVC等，其中以聚丙烯PP材质的最多。

值得注意的是，有的书皮上除了材质外，还注明了使用原料。其中，哑光BOPP复合CPP和CPP比较多。

除此之外，有的书皮直接标明“本产品已通过国家文教用品质量监督检验中心标准,请放心使用”，还有的直接把国家文教用品质量监督检验中心的检验报告放在了产品中。

那么，这些塑料书皮有毒吗？

据中国科学院极端环境高分子材料重点实验室副研究员张宗波介绍，目前大家关注的塑料书皮有毒成分包括增塑剂和邻苯二甲酸酯这两种。但从目前实验的结果来看，PP材质的书皮中并未发现增塑剂，而在PVC材质的包书皮中发现了少量增塑剂。“这个毒性显然是一个相对的概念，包括增塑剂，以及大家关心的邻苯二甲酸酯，还有多芳环烃，即使它含有，若在一定的限量以下，也是对人体无害的。”

不过在实验中，专家在自粘式书皮中发现了胶黏剂。专家提醒，胶黏剂中也可能存在影响人体健康的有害物质，如挥发性有机化合物、有毒的固化剂等。

因此，只要是正规厂家生产的合格产品均可放心使用。同时家长在选购时，应尽量购买PP材质的包套式书皮。（记者 曲鸿瑞）