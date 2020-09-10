以伟大抗疫精神战胜一切艰难险阻

中国的疫情防控阻击战，再次证明中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证。而这场名副其实的人民战争，也再次证明中华民族能够经历无数灾厄仍不断发展壮大，从来都不是因为有救世主，而是因为在大灾大难前有千千万万个普通人挺身而出、慷慨前行。

以国礼，敬国士。全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会昨日举行，向作出杰出贡献的功勋模范人物颁授共和国勋章和国家荣誉称号奖章，表彰抗疫先进个人和先进集体。至高的荣誉，隆重的仪式，热烈的掌声，承载着我们对抗疫先锋的崇高敬意，也凝聚着抗疫岁月的荡气回肠。

从凛冽深冬到灿灿金秋，在过去8个多月时间里，我们党团结带领全国各族人民进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考。新冠肺炎疫情突袭“九省通衢”湖北武汉，扩散在中国人口流动规模最大的春节假期，面对新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，统揽全局、果断决策，为战疫指明了方向。1月23日，面积相当于5个伦敦的疫情“震中”武汉义无反顾按下“暂停键”。与之同时，30个省区市相继启动“重大突发公共卫生事件I级响应”，开工开学、全国两会等重要节点统统延后……以非常之举应对非常之事，前所未有的举措和力度，让我们在病毒传染国内人口不到0.006%时就勒住了这匹“脱缰野马”。以此为基础，又接连打了几场局部地区聚集性疫情歼灭战，最终夺取了全国抗疫斗争重大战略成果。山河无恙，14亿中国人却已走过万水千山。回望一幕幕往事，再看昨日这场表彰大会，怎能不令人感慨万千。

中国英勇的抗疫斗争，为世界争取了宝贵的时间窗口，而率先突围稳定疫情，又为全球生产、投资、消费提供了“避风港”，创造了人类同疾病斗争史上的奇迹，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。为保护人民生命安全不惜一切代价，从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，一个都不抛弃、不放弃，危重症患者高达几十万甚至上百万元的治疗费用全部由国家承担。面对未知病毒与海量工作，我们把遵循科学规律、尊崇科学精神贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理各方面全过程，先后8次更新诊疗方案，筛选出“三药三方”等临床有效的中药西药和治疗办法。面对“小家”与“大家”，无数逆行者以生命赴使命，用大爱护众生，“天使白”“橄榄绿”“守护蓝”“志愿红”迅速集结，“我是党员我先上”“疫情不退我不退”，誓言铿锵，丹心闪耀。正是凭借中国精神、中国力量、中国担当，我们才在与新冠肺炎的殊死较量中胜出，将家国命运牢牢掌握在自己手中。

危急时刻，遍地英雄，明知山有虎、偏向虎山行，14亿人同甘共苦、风雨同舟，令行禁止、各尽其责。正如歌中所唱，“灿烂星空，谁是真的英雄？平凡的人们给我最多感动”。面对疫情，中国人民没有被吓倒，而是把个人冷暖、集体荣辱、国家安危融为一体，同呼吸，共命运。武汉人民、湖北人民识大体、顾大局，以自我牺牲为阻断疫情蔓延、为全国抗疫争取了战略主动。各地民众自觉居家防疫，配合非常举措，以实际行动守护个人健康和家园安全。可以说，中国的疫情防控阻击战，再次证明中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证。而这场名副其实的人民战争，也再次证明中华民族能够经历无数灾厄仍不断发展壮大，从来都不是因为有救世主，而是因为在大灾大难前有千千万万个普通人挺身而出、慷慨前行。表彰大会以国礼致敬国士，同样也是在致敬每一个团结一心、坚韧顽强的中国人。

人无精神不立，国无精神不强。一个民族要在历史洪流中屹立不倒、挺立潮头，精神上必须站得住、站得稳。伟大抗疫精神，是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展，也丰富了民族精神和时代精神的内涵。当今世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情全球大流行则给这一复杂的变局再添了更多不确定性，单边主义、霸凌主义、民粹主义等在动荡变革中沉渣泛起。与此同时，国内改革发展稳定任务艰巨繁重，如期全面打赢脱贫攻坚战、如期全面建成小康社会，是我们党向人民、向历史作出的庄严承诺。“其作始也简，其将毕也必巨”，现在正是咬紧牙关的时候。何以在危机中育新机、于变局中开新局？抗疫已经给出了答案——以大无畏气概，敢于斗争、敢于胜利。同困难作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。在抗击疫情中锻造的精神风貌、涵养的精神气质，正是我们驾驭复杂局面、战胜困难挑战的精神财富。紧紧依靠人民、一切为了人民，充分激发广大人民顽强不屈的意志和坚忍不拔的毅力，山再高，总能登顶；路再长，定能到达。

“武汉必胜、湖北必胜、中国必胜”，慷慨激昂的抗疫强音响彻中华大地，这样不屈不挠的意志力，也是战胜前进道路上一切艰难险阻的力量源泉。伟大复兴的道路从不是一帆风顺的，一往无前、百折不挠为自己的前途命运而奋斗，14亿中国人必将创造新的辉煌。