校园倡导 少用电子产品好

上学带好小记事本，老师少留线上作业……新学期开始，北京部分中小学重提“用笔沟通”，市教委也建议教师、家长，敦促孩子每日减少电子产品使用时间。倡议一出，点赞频频。

一个小建议引发广泛共鸣，正因其直击当下一大问题：教学电子化。远程授课、线上教学备受追捧，视频打卡、APP做题司空见惯。家长和老师的沟通，也基本是通过微信群。纵观如今中小学生的学习过程，满目皆是电子屏。即便需要纸质作业，也得家长先从线上群里下载打印。有家长无奈慨叹：文房四宝已从“笔墨纸砚”变成了“平板、电脑、手机、打印机”。

互联网+时代，信息化教学确实是潮流。它丰富了现代教学的样式，拉近了空间距离、缩小了地域差异，标准化和便利化程度大大提高。但过度的电子化，也产生了明显的负面效应，首当其冲就是视力伤害。如今我国儿童青少年总体近视率过半，与过早过多接触电子产品直接相关。而更深远的危害在于，“网来网去”缺失了提笔写字、圈画重点、翻书阅读等线下体验。过来人都知道，这种过程感参与感看似普通，但对于学生培养自主学习习惯和建立缜密思维方式大有裨益。此外中国素有“字如其人”“见字如面”之说，笔墨间的交流蕴含着更细腻的感情，那种文化感知、情感碰撞远非几个单纯的字节所能传递。

电子化教学弊端集中出现，促人抓紧反思。线上教学时长多少为宜，线下作业什么形式合理，不同年龄段的孩子是否有不同的方案，这些都需要全面评估。这并非开倒车，而恰恰是实事求是的表现。要知道，无论跨入哪个时代，应用什么技术，教育的终极目标都是帮助孩子们的身心更好地发育成长。大家高度认同让学生更多使用纸和笔，正是希望能将某些已经走偏的做法“拽”回来。在笔墨书香中，引导孩子懂得什么是踏实、什么是传承，细细体会书写之乐、文字之美。

桌前端坐，描红习字，朗朗读书——这是中国人开蒙的初体验。回归好的传统，让静心书写研读成为新一代的好习惯，这些“网络原住民”的未来会更精彩。