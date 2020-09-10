原标题：学习习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神

昨天下午，市委常委会召开会议，学习习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神，研究农村乱占耕地建房问题摸底排查工作等事项。市委书记蔡奇主持会议。

会议指出，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会是疫情防控进入常态化阶段召开的一次重要会议，对于弘扬伟大抗疫精神，激励全党全国各族人民勠力同心、锐意进取，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，具有重大现实意义和深远历史意义。习近平总书记的重要讲话充分肯定了我国抗击新冠肺炎疫情斗争取得的重大战略成果，全面回顾了抗疫斗争的不平凡历程，深入概括了伟大抗疫精神，阐述了抗疫斗争取得的重要启示，对进一步做好疫情防控和经济社会发展提出了明确要求，为我们在新的历史起点上继续前进指明了方向，注入了强大精神动力。我们要认真学习、深刻领会，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加从容应对各种复杂局面和风险挑战，始终保持顽强不屈的意志和坚忍不拔的毅力，不断夺取具有许多新的历史特点的伟大斗争新胜利。

会议强调，要倍加珍惜来之不易的抗疫斗争重大成果，切实增强自信心和自豪感、凝聚力和向心力，在新的历史征程上更加奋发有为地推动首都新发展，努力为实现“两个一百年”奋斗目标作出应有的贡献。要大力弘扬生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神，进一步加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，强化抗疫斗争中14亿中国人民显示出来的高度的责任意识、自律观念、奉献精神、友爱情怀，使伟大抗疫精神转化为全市人民团结奋斗、砥砺前行的强大精神力量。要深入领会这场波澜壮阔的抗疫斗争中积累的重要经验、收获的深刻启示，并在今后工作中长期坚持、丰富发展。

会议强调，要统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作。毫不放松抓好常态化疫情防控，全面做好外防输入、内防反弹工作，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极构建疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，奋力把失去的时间抢回来、把疫情造成的损失补回来。要抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，加快完善首都治理体系，落实好公共卫生应急管理体系建设《若干意见》和三年行动计划，

树立全周期城市健康理念，深入开展爱国卫生运动，提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。加强国际交往中心功能建设，巩固服贸会成果，落实好中央确定的两大政策，推动形成更高层次的改革开放新格局。坚持底线思维，增强忧患意识，着力防范化解各种风险，坚决维护好首都安全稳定。

会议研究了《北京市农村乱占耕地建房问题摸底排查工作方案》，指出，要落实中央部署要求，全面开展农村乱占耕地建房问题摸底排查工作。采取“零容忍”态度，立行立改，坚决遏制新增乱占耕地建房行为。各级党政一把手要切实担起责任，强化监管措施，重点整治强占多占、非法出售等恶意占地建房行为，又注意保障农民合理建房需求。坚持依法依规、分类处置，把整治工作纳入规自领域问题整改，对包庇纵容、失职渎职导致耕地流失的领导干部要严肃问责。加强宣传引导，做好矛盾排查化解。

会议研究了《北京市节水行动实施方案》，指出，北京是特大型缺水城市，节约用水是保障首都水安全的根本之策。要坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，大力推进生活、农业、工业、园林绿化、公共服务等领域节水，把节水理念和行为贯穿到经济社会发展全过程和各方面，大力建设节水型社会。引入市场机制，全面深化水价改革。各区各行业主管部门对本辖区、本行业节水负总责，把节水作为党建引领“街乡吹哨、部门报到”和河长制的重要内容。推动节约用水立法，健全节水奖励机制。坚持问题导向，加强执法检查，对高耗水行业加大监管力度。加强宣传引导，提升全社会节水意识，营造节约用水的良好社会氛围。

会议研究了《北京市天然林保护修复工作方案》，指出，加快建立天然林保护修复制度，对于巩固首都绿色生态屏障、推动生态文明建设具有重要意义。要落实好中央部署要求，全面落实天然林保护责任，建立具有首都特点的“林长制”。各相关区和单位明确本区域天然林保护范围、目标任务和具体措施，实行分级保护制度。加强天然林用途管制，严格保护天然林资源，严禁毁林开垦、滥砍滥伐，严禁采挖移植、破坏生态。加强森林防火。对野生动物和鸟类栖息地、珍稀野生植物群落加强保护，增加生物多样性。加强组织领导，完善支持政策，做好宣传引导。

会议还研究了其他事项。（记者 祁梦竹 武红利）

(责编：李轶群、许晓华)