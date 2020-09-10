连日来，习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话在首都干部群众中持续引发热烈反响。战疫的日夜，是考验，也是激励。伟大的抗疫精神，为大家注入了奋勇前进的力量。大家纷纷表示，要弘扬伟大的抗疫精神，做好本职工作，守护人民健康，为推动首都新发展贡献力量。

习近平总书记说，面对突如其来的严重疫情，广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命，是最美的天使，是新时代最可爱的人。全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、北京协和医院党委书记张抒扬十分感动，她说，党和国家赋予我们的荣誉，既是表彰，更是激励。

广安门医院党委书记王笑频作为全国抗击新冠肺炎疫情先进集体代表，在现场聆听了习近平总书记的重要讲话，她说，广安门医院全体员工将化荣誉为责任，化激励为动力，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，始终把传承精华、守正创新作为医院发展的价值追求，弘扬伟大抗疫精神，充分发挥中医药在防病治病中的独特优势，做强优势专科。

习近平总书记说，在这次抗疫斗争中，青年一代的突出表现令人欣慰、令人感动。曾率领北京大学第三医院援鄂医疗队支援武汉抗疫的中国工程院院士、北医三院院长乔杰对此感触颇深，她说：“战疫中，党员不畏危险，冲锋在前，给年轻同事树立了榜样。这场战疫中，年轻人所展现出来的果敢、担当、成熟、成长，让我们有理由相信，他们确实有理想、有本领，也有能力，一定会成为共和国的栋梁之材。”

“未来的我们，会是今天的他们。”总书记对青年一代的肯定，让首都医科大学大二学生唐玉婷很是骄傲，“总书记高度赞扬了医学前辈们的无私无畏，让我看到了为之奋斗的方向。我会牢记总书记的嘱托，努力学好课内知识，并在未来尽我所能，在危机的时刻站出来，在需要我的时候站出来，传承中国人民和中华民族敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，敬仰生命、珍爱生命，尽我所学，守护人民健康。”

中国人民大学医院党委副书记、副院长王红军观看了表彰大会的直播，他说，表彰大会带来的不仅是感动，更是信念、是榜样、是精神。经此一疫，“人民至上、生命至上”更深刻扎根于心。

听到习近平总书记向为抗疫斗争作出重大贡献的社区工作者致敬，石景山区八角街道八角中里社区党委书记、居委会主任李美红十分振奋，她说，人无精神则不立，国无精神则不强。“社区是疫情防控的最前线，今后我将更加努力，不忘初心，不畏艰难，不怕牺牲，继续做好本职工作。”通州区玉桥街道玉桥北里社区书记邹云艳表示，社区党组织将继续践行初心和使命，在社区工作中，积极发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，弘扬伟大的抗疫精神，攻坚克难，为人民服务。

习近平总书记强调，要加快补齐治理体系的短板弱项，为保障人民生命安全和身体健康夯实制度保障。中国工程院医药卫生学部副主任徐建国院士感到重任在肩，他说，要以抗疫英雄为榜样，不忘初心，牢记使命，围绕新冠肺炎疫情补短板、堵漏洞、强弱项，开展跨学科研究，大力推动病毒溯源快速检测、药物筛选、疫苗研发等工作，着重解决病原学鉴定、疫情形势研判、传播规律研究、现场流行病学调查、实验室检测等方面的科学和技术问题，全面做好疫情防控，把疫情对国民经济、社会发展和生命健康的影响降低到最小程度。（本报记者集体采写）