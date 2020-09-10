新华社北京9月9日电 题：牢牢把握抗疫斗争的深刻启示——学习贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会重要讲话

“在这场波澜壮阔的抗疫斗争中，我们积累了重要经验，收获了深刻启示。”习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话，从6个方面系统总结抗疫斗争伟大实践的深刻启示，为应对风险挑战、推动各项事业发展提供了思想和行动指南。

沧海横流，方显英雄本色；风高浪急，更见砥柱中流。面对突如其来的严重疫情，以习近平同志为核心的党中央统揽全局、果断决策，以非常之举应对非常之事，因时因势制定重大战略策略；460多万个基层党组织冲锋陷阵，广大党员在各条战线上充分发挥先锋模范作用，充分体现了中国共产党人的担当和风骨。抗疫斗争再次证明，中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。苦难考验了中国人民，也锻炼了中国人民。面对疫情，广大人民群众生死较量不畏惧、千难万险不退缩，构筑起疫情防控的坚固防线，展现了不屈不挠的意志力，这是我们战胜前进道路上一切艰难险阻的力量源泉。历史和现实都告诉我们，只要毫不动摇坚持和加强党的全面领导，只要紧紧依靠人民、一切为了人民，永远保持党同人民群众的血肉联系，我们就一定能够成功应对各种复杂局面和风险挑战，不断创造中华民族新的历史辉煌。

应对严重疫情，拼的是治理能力，靠的是综合国力。疫情发生后，党中央号令四面、组织八方，各地各部门闻令而动，全国迅速形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局，充分体现了我国社会主义制度非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力，充分体现了集中力量办大事、办难事、办急事的独特制度优势。在抗疫斗争中，我国长期积累的雄厚物质基础、建立的完整产业体系、形成的强大科技实力、储备的丰富医疗资源为疫情防控提供了坚强支撑。抗疫斗争再次证明，中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证；新中国成立以来所积累的坚实国力，是从容应对惊涛骇浪的深厚底气。新征程上，我们要坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，善于运用制度力量应对风险挑战冲击，不断解放和发展社会生产力，不断让坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的物质基础日益坚实起来，推动中国特色社会主义航船乘风破浪、行稳致远。

向上向善的文化是一个国家、一个民族休戚与共、血脉相连的重要纽带。抗疫斗争中，14亿中国人民显示出高度的责任意识、自律观念、奉献精神、友爱情怀，形成团结一心、众志成城的强大精神防线，铸就伟大抗疫精神。实践再次证明，社会主义核心价值观、中华优秀传统文化所具有的强大精神动力，是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。人民有信仰，民族有希望，国家有力量。要不断培育和践行社会主义核心价值观，始终继承和弘扬中华优秀传统文化，建设好全国各族人民的精神家园，筑牢中华儿女团结奋进、一往无前的思想基础。

大道之行，天下为公。这次疫情告诫世人，人类是荣辱与共的命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，团结合作才是人间正道。中国秉承“天下一家”的理念，同世界各国携手合作、共克时艰，以实际行动为全球抗疫注入源源动力，彰显了构建人类命运共同体的广泛感召力。面对“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问，唯有秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义、走团结合作之路，人类才能携手应对各种全球性问题，共建美好地球家园。