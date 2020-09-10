原标题：习近平总书记关切事丨抗疫仍在路上，他们还未“卸甲”……

（在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章·习近平总书记关切事）

抗疫仍在路上，他们还未“卸甲”……

新华社北京9月9日电 题：抗疫仍在路上，他们还未“卸甲”……

新华社记者徐金鹏、肖思思、徐弘毅

在9月8日举行的全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记强调，我们要毫不放松抓好常态化疫情防控，奋力夺取抗疫斗争全面胜利。

新华社记者近期采访看到，白衣战士、科研人员、社区工作者……一线抗疫的“战士们”没有松懈，他们再接再厉，用千千万万个文明健康的小环境筑牢常态化疫情防控的社会大防线。

拯救生命，不惜一切代价

8月27日，钟南山率广州医科大学附属第一医院重症医学科团队对外宣布，一位使用体外膜肺氧合（ECMO）辅助支持长达111天的新冠肺炎患者成功康复出院，创造了医学救治奇迹。

ECMO是目前针对严重心肺功能衰竭最核心的支持手段，被视为重症患者“最后的救命稻草”。

2月初，这位62岁的新冠肺炎患者被转运到广州医科大学附属第一医院重症医学科，当时患者病情已恶化，发展为急性呼吸窘迫综合征。2月9日，救治团队决定执行ECMO辅助支持。

“做ECMO有风险，很容易引起出血，也很容易引起凝血，还可能引起感染。”钟南山说。

“很长一段时间里，我们都是在跟出血作斗争。”医生刘冬冬说，病毒强烈攻击，导致患者的鼻腔、口腔、气道、尿道都在出血，找到“止血与防血栓”之间的平衡，成为这场拉锯战的关键之一。

在钟南山亲自指导下，医院重症医学科团队投入人力物力全力救治。挺过最初的三个月，患者的病情有了好转迹象。5月29日，患者顺利撤下使用了111天的ECMO设备；7月2日，患者拔除气管插管。在医护人员持续精心救治下，患者身体得以逐渐恢复。

“在救治过程中，只要有一线希望，我们可以不惜一切代价。看起来必死无疑的患者，我们还是一样抢救回来了。”钟南山说。

国有危难时，医生即战士。誓言铿锵，丹心闪耀，在保护人民生命安全面前，白衣战士们不惜一切代价。

日夜兼程，迎着科研的陡坡而上

8月31日，一场特殊的签约仪式在广州举行。当天，广州生物岛实验室、广州医药集团有限公司等12家单位达成新冠肺炎疫苗产学研战略合作，加快新冠肺炎疫苗研发生产。

“立足中国，面向全球，我们要深刻认识做好新冠肺炎疫苗研发、生产工作的重要性和紧迫性。”中国科学院院士、广州生物岛实验室主任徐涛说。

新冠肺炎疫情发生后，生物岛实验室整合广州20多家科研机构、医院和企业等优势资源，在快速检测、应急药物、致病机理与动物模型、疫苗开发等方面累计部署15个科研攻关项目。

在北京、武汉等地，疫苗研发人员日夜兼程，迎着科研的陡坡而上。目前，我国多款新冠肺炎疫苗已开启国际三期临床试验，研发进度领先全球。

多条技术路线研发疫苗，抢建方舱医院……“硬核”科学力量为战胜疫情提供着强大支撑。

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，来自湖北的卓尔控股有限公司党委被授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”“全国先进基层党组织”荣誉称号。

卓尔控股有限公司董事长阎志介绍，疫情暴发后，卓尔拿出武汉国际会展中心等自有物业改建成3家方舱医院，同时全程提供后勤保障。

在武汉挺过最艰难的阶段后，卓尔组织编写出版《方舱庇护医院建设运营手册》《新冠应急医院建设运营手册》，总结抗击疫情、应急救治中宝贵的武汉经验，供世界各国分享借鉴，现已被翻译成20多种语言；同时还向16个国家和地区捐赠医疗物资。

一位位科研工作者在科研攻坚战场上沿着陡坡而行，不断丰富着“中国速度”“中国力量”的新内涵，持续为中国抗疫斗争伟大实践注入磅礴力量。

毫不松懈，奋战在“身边的战场”

“虽然北京已经连续好多天没有疫情了，但是咱们思想上千万不能放松，特别是秋冬季即将到来，更是要做好准备。”在北京市石景山区八角街道，八角中里社区党委书记李美红不停地跟居委会工作人员、社区居民念叨，嘱咐大家做好常态化疫情防控措施。

社区是保障群众生命健康的重要战场。疫情防控期间，李美红连续奋战在社区抗疫一线，针对社区流动人口多、老龄人口比例大、产权单位复杂的实际，她带领同事们对分属28个产权单位的33栋楼共2400多户7000余人反复摸排核实。

她制作的抗疫详细台账，用图标一一标注，做到“一本准、一口清”，但走了多少路，数不清，费了多少工夫和口舌，记不清。

社区干部全力以赴，技术支撑也不能落后。八角街道党工委书记高春玲介绍，街道加大智慧社区建设力度，目前在12个社区安装智能门禁系统28套，人脸识别摄像头180余组，实现“刷脸进门”。街道正在加紧推进余下的165个社区智慧门禁系统建设，9月底实现小区出入口技防设施全覆盖。

“社区是疫情防控的最前线。我们要坚守好阵地、履行好职责，为社区居民守好家门。”李美红说。

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，机场成为“外防输入”的重要战场。在北京市大兴区的一家集中观察酒店，该集中观察点工作组组长、大兴区民政局副局长张腾蛟每天仍忙碌着。

9月3日起，北京国际客运航班稳步有序恢复直航。张腾蛟负责的观察点成为首个集中观察酒店，目前共有126人在此接受集中观察。

“酒店准备了行李车、轮椅，客房每层楼都配备了两位楼层管家，可以提供24小时服务。外语翻译、心理咨询服务工作人员等也随时在岗。”张腾蛟介绍，按照防疫要求，酒店严格划分了“三区两通道”，工作人员严格做好防护措施。

“为做好直航北京国际商业客运航班的旅客集中观察服务保障，大兴区一共准备了9家观察酒店，可提供1508个房间，截至目前已累计接收入境进京人员503人。”大兴区入境进京人员接收专班办公室主任、大兴区文化和旅游局局长潘郁峰介绍，有关驻点工作小组24小时开展服务保障，目前入境进京人员接收工作安全稳妥有序开展。（参与记者：王君璐、梁建强、杨思琪）

(责编：李轶群、许晓华)