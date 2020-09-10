新华网评：深刻的启示 深远的影响

9月8日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在大会上发表重要讲话。 新华社记者 姚大伟 摄

董 璐

“在这场波澜壮阔的抗疫斗争中，我们积累了重要经验，收获了深刻启示。”在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上发表重要讲话时，习近平总书记系统总结了抗疫斗争取得的重要启示，引发14亿中国人强烈共鸣。

“物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知。”过去8个多月的抗疫斗争伟大实践再次证明：中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨；中国人民所具有的不屈不挠的意志力，是战胜前进道路上一切艰难险阻的力量源泉；中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证；新中国成立以来所积累的坚实国力，是从容应对惊涛骇浪的深厚底气；社会主义核心价值观、中华优秀传统文化所具有的强大精神动力，是凝聚人心、汇聚民力的强大力量；构建人类命运共同体所具有的广泛感召力，是应对人类共同挑战、建设更加繁荣美好世界的人间正道。

来自实践的深刻启示鼓舞人心，抗疫斗争取得重大战略成果充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势，充分展现了中国人民和中华民族的伟大力量，充分展现了中华文明的深厚底蕴，充分展现了中国负责任大国的自觉担当，极大增强了全党全国各族人民的自信心和自豪感、凝聚力和向心力，给了我们从容应对各种复杂局面和风险挑战的底气和自信；来自实践的深刻启示催人奋进，抗疫斗争所展现出的中国精神、中国力量、中国担当，坚定了我们在中国共产党坚强领导下，坚持中国特色社会主义制度，坚持一切为了人民、一切依靠人民，与世界各国人民携手共建美好地球家园；来自实践的深刻启示影响深远，必将极大增强亿万中华儿女在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进的决心和力量。

当前，疫情尚未平息，大考仍在继续。我们要积淀在斗争中淬炼的启示，在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利而不懈奋斗，书写中华民族复兴伟业新的辉煌。