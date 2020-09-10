全球累计确诊超2747万 印度连续7日单日新增超7万

中新社北京9月9日电 综合消息：据世卫组织统计数据显示，截至欧洲中部时间8日13时52分(北京时间19时52分)，全球确诊病例较前一日增加203897例，达到27236916例；死亡病例增加9566例，达到891031例。另据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至北京时间9日9时29分，全球累计确诊病例达27477809例，死亡病例达896173例。

当地时间2020年8月29日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，抗疫一线工作人员的肖像被投射在历史悠久的布宜诺斯艾利斯小屋上，以表达对他们的敬意。 图片来源：人民视觉

美洲：阿根廷确诊超50万 巴西又一地方官员确诊

据多家美国媒体报道，当地时间8日，随着秋季学期的开始，美国50个州的高等教育机构都出现了新冠肺炎确诊病例，目前全美高校学生和员工新冠肺炎确诊病例超过37000例。纽约州卫生部门要求各高校在发现100例确诊病例时通知州政府。

巴西卫生部当地时间8日18时30分公布的数据显示，当天巴西新增新冠肺炎确诊病例14279例，累计确诊4162073例；新增死亡病例504例，累计死亡127464例。截至目前，巴西累计确诊病例数位列全球第三，仅次于美国和印度，而累计死亡病例数则排在美国之后居全球第二。巴西利亚联邦区政府8日宣布，该区区长伊巴内斯·罗查确诊感染新冠肺炎，他也成为巴西第13位确诊的州(区)长。

阿根廷8日单日新增创新高，累计确诊突破50万。阿根廷卫生部8日发布的疫情数据显示，该国当日新增新冠确诊病例12027例，创疫情发生以来单日新增最高纪录，累计确诊达500034例；新增死亡278例，累计死亡10405例；累计治愈366590例。据该国卫生部统计，包括首都布宜诺斯艾利斯市在内的大布宜诺斯艾利斯地区仍是阿根廷疫情最严重地区，该地累计确诊病例占全国确诊病例的八成以上。

欧洲：英国严防第二个疫情高峰 法国总理因“密接”被隔离

近日，欧洲疫情反弹趋势明显。英国卫生大臣马修·汉考克8日表示，新冠病毒仍是“威胁”，英国疫情经历一个高峰后，并不意味着第二个高峰不会出现。他强调，英国新增确诊病例数呈现“让人担忧”的上升趋势，尤其是在较年轻人群中。据英国政府8日更新的数据显示，英国新增确诊病例2460例，累计确诊病例352560例。

8日，法国总理卡斯泰由于与新冠病毒感染者——环法自行车赛总监普鲁多姆密切接触而接受隔离。卡斯泰8日进行首次病毒检测，结果为阴性。法国总统马克龙当天表示，他上周访问黎巴嫩和伊拉克返回法国后也接受了新冠病毒检测，结果为阴性。他要求民众在私人生活中“绝不能对疫情放松警惕”。据法国卫生部8日晚发布的疫情数据，法国8日单日新增确诊病例6544例，累计确诊病例达335524例。

此外，俄罗斯8日又宣布了疫苗新进展。俄罗斯卫星通讯社消息称，俄罗斯卫生部8日早些时候表示，由“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心研发的俄罗斯第一批新冠疫苗已向公众开放使用。

亚洲：印度连续7日单日新增超7万 印尼累计确诊超20万

印度疫情持续严峻。据印度卫生部8日公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例升至4280422例。在过去24小时内，印度新增确诊病例75809例，日增确诊连续41天超5万例，连续7天超7万例，新增死亡病例1133例，累计死亡72775例。英国媒体分析称，由于印度人口密度大，近日检测率也在提高，确诊病例新增明显。更重要的是，印度近期逐渐“解封”，经济活动恢复、人口流动增加以及人们对防疫措施的倦怠加速了病毒传播。

在东南亚国家中，印度尼西亚确诊病例8日突破20万。据印尼国家抗灾署8日发布的新冠疫情数据显示，该国确诊病例比前一天增加3046例，累计确诊超过20万例，达200035例；累计死亡8230例，是东南亚死亡病例最多的国家。首都雅加达是疫情最为严重的地区。

此外，马来西亚单日新增病例曲线出现反复，据马来西亚卫生部8日通报的新冠疫情数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例100例，累计确诊9559例；累计死亡128例。这是6月初以来该国单日新增病例数再次达百例。

非洲：南非转向重点发展经济 卫生部长担忧疫情反复

根据非洲疾控中心网站8日数据，非洲54个国家报告新冠肺炎确诊病例达1307444例，累计死亡31520例，累计治愈1045575例。

作为非洲疫情最严重的国家，南非近日疫情呈向好迹象。南非总统拉马福萨8日表示，随着新冠疫情出现缓解迹象，经济活动逐渐走上正轨，南非政府今后的工作重点将转向发展经济。但南非卫生部长穆凯兹却对疫情表达担忧。穆凯兹指出，确诊病例数字下降固然可喜，但这并不代表南非就此可以高枕无忧，“我们正在担心疫情的反复。”他强调，在全球范围内，南非现在由第五位下降至第七位，这说明两件事情：“在南非，确诊病例数字正在下降；但在全球范围内，确诊病例数字仍在增长。”