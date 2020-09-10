大力弘扬伟大抗疫精神 奋勇投身强国强军伟业

“我们要在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量。”

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话，在解放军和武警部队引起强烈反响。大家纷纷表示，要大力弘扬伟大抗疫精神，勠力同心、锐意进取，奋勇投身强国强军伟大事业，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利而不懈奋斗。

倍感光荣、备受鼓舞，时刻准备为党和人民冲锋战斗

“面对突如其来的严重疫情，广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命” “人民军队医务人员牢记我军宗旨，视疫情为命令，召之即来，来之能战，战之能胜”……习主席的重要讲话，引起参加全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会的军队医务人员强烈共鸣。

中部战区总医院卫勤部部长何君、中西医结合科副主任张勇表示，现场聆听习主席重要讲话，倍感光荣、备受鼓舞，一定把这份沉甸甸的荣誉转化为不竭动力，永远做人民健康的忠诚卫士。

中国科学院院士、解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任王福生表示，要大力弘扬伟大抗疫精神，坚持人民至上，生命至上，努力钻研医术、崇尚医德，为建设健康中国、增进人民健康福祉贡献力量。

军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所研究员曹务春说，参加表彰大会内心激动无比。面对未来各种生物安全威胁，时刻准备为党和人民冲锋战斗。

走出会场，火箭军某基地医院内三科副主任李慧珍立即与科室战友通了电话。她说：“大家都很激动很高兴，一致表示要把习主席的关怀和嘱托化作动力，用周到细致的服务、专业精湛的技术，全力守护患者身心健康。”

“中国的抗疫斗争，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。”中国工程院院士、陆军军医大学第一附属医院病理科主任卞修武说，作为一名军队科技工作者，要加大科研创新力度，努力为维护国家生物安全作出更大贡献。

慎终如始、再接再厉，毫不放松抓好常态化疫情防控

当前，疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，夺取抗疫斗争全面胜利还需要付出持续努力。

“决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。”武警特色医学中心主任戴卫民说，作为武警部队一支重要卫生医疗力量，一定毫不放松抓好常态化疫情防控，做到困难面前豁得出、关键时刻冲得上。

郑州联勤保障中心第980医院赴新疆和田对口帮扶的专家团队，近日走进沙漠腹地开展巡诊义诊和技术帮带。医院政委鲁建辉表示，要以对人民的赤诚，加强医院应急体系建设，完善各项疫情预案，确保在党和人民需要的时候拉得出、上得去、打得赢。

疫情期间，驻澳门部队适应形势变化，积极与澳门特区和珠海两地疫情防控、海关边检部门实时对接，完善各项疫情防控措施，实现了“零感染”目标。官兵们表示，将继续坚决落实中央疫情防控措施，狠抓练兵备战，真正做到疫情防控和练兵备战“两手抓、两不误”。

军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所研究员秦成峰表示，团队全体科研人员将以受表彰的医务工作者为榜样，在做好常态化疫情防控的同时，加大科研攻关力度，努力守护国家安全和人民生命健康。

疫情暴发后，解放军总医院第一医学中心圆满完成首都地区医疗救治、远程医学指导和前出支援保障等重大任务。中心广大官兵表示，坚决贯彻习主席重要讲话精神，慎终如始、再接再厉，在常态化疫情防控前提下抓紧抓实练兵备战、为军服务等各项工作，为夺取抗疫斗争全面胜利贡献力量。

敢于斗争、善于斗争，不断夺取具有许多新的历史特点的伟大斗争新胜利

正在野外驻训的第75集团军某特战旅组织官兵集中收听收看了习主席重要讲话。官兵们表示，一定要以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，紧盯未来战场、砥砺打赢硬功、勇担使命职责，努力锻造让党和人民放心的一流特战劲旅。

南部战区海军航空兵某雷达站、某综合保障基地和东部战区空军某部官兵表示，一定要弘扬伟大抗疫精神，不怕苦、不畏难、不惧牺牲，守护好伟大祖国的主权、安全和发展利益。

华东某地比武现场，重火器、狙击、水上反恐战斗技能等课目竞技轮番上演……武警上海总队情报处处长史济南说，作为新时代革命军人，必须把伟大抗疫精神转化成练兵备战强劲动能，强化责任担当，聚力备战打赢。

西北大漠戈壁，一辆辆导弹发射车快速抢占发射阵地，实施模拟发射……火箭军某旅二级军士长、全军爱军精武标兵吴涛表示，要时刻保持良好战备状态，誓死捍卫祖国和平安宁，誓死捍卫民族尊严，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供战略支撑。

“惊涛骇浪从容渡，越是艰险越向前。”正在海上执行任务的海军山东舰全体官兵表示，要保持一不怕苦、二不怕死的血性胆魄，锤炼打赢能力，提升胜战本领，早日形成航母战斗力和保障力。

（新华社北京9月9日电 记者王逸涛、贾启龙、梅常伟 参与采写：戴欣、王均波、刘会宾、冯来来、崔兰斌、罗杨、方钊、胡明欣、莫珀滔、徐畅、范贤明、方侠、杜黎鑫、林文贵、林思吉）

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 03 版）