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剩菜多的菜品下架 餐厅为杜绝浪费采用末位淘汰制

2020年09月10日08:43 来源：光明日报

连日来，记者在走访中发现，在吃饭这件事上，本就厉行节约、不喜浪费的广州人推出了诸多杜绝浪费的妙招，让享用美食这件事更加理性，更有“章法”。

“我们现在加大‘位上菜’供应，目前大部分广州酒家餐饮店供应的‘位上菜’比例，已超过供应菜式总量的25%。”广州酒家集团有关负责人称，该集团旗下餐饮店还推出以十大招牌名菜为主打的精致版“小份菜”，并调低价格。同时，创新宴席菜单，按宴席顾客人数和宴席类别，量化配置菜式。

值得一提的是，广州酒家还推出“你光盘，我奖励”“光盘拍照送糖水”等鼓励节约粮食的活动，向“光盘”消费者赠送电子消费券及糖水等，借此向社会加强制止餐饮浪费行为的正面引导，营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

广州白天鹅宾馆的流浮阁西餐厅以自助餐闻名。近日，记者走访该餐厅时看到，部分海鲜类菜品已按个位数分装，比如蜗牛、扇贝等分装在一个个白瓷器皿中，食客按需取用。该餐厅里的甜品也多是分装形式，或以玻璃杯，或以小碗装着，分量精致，适合一人份。

“我们西餐厅一直实行动态管理，根据实际情况进行调整，杜绝浪费。”白天鹅宾馆餐饮总监伍德林举例称，为了节约粮食，该酒店餐饮部通过客流量控制食品出品量；同时，每月餐厅会对菜品进行末位淘汰，将剩余率较高的五个菜品的原材料登记下架，下个月再用其他新菜品替换。

“勤俭节约本是我们国家的优良传统，倡导餐桌上的节约更是城市文明进步的一种体现。”市民何小姐向记者表示。 (本报记者 王忠耀 吴春燕)

(责编：许心怡、崔元苑)


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