国有疫情时，医生即战士

张伯礼在接受采访（2020年2月14日摄）。

新华社记者 程 敏摄

17年前，抗击非典，他挺身而出；庚子新春，迎战新冠，他逆向而行。“国有危难时，医生即战士。宁负自己，不负人民！”他的誓言依然未改。

他就是年过古稀的中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼。9月8日，在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，张伯礼被授予“人民英雄”国家荣誉称号。

面对荣誉，张伯礼说得最多的一句话是“唯代中医人受誉”。这是党和国家对中医药抗疫贡献的高度肯定。

“严格隔离，只是成功了一半。不吃药也不行”

“疫情不重，不会让我来，这份信任是无价的。”1月25日，大年初一，中央紧急成立赴湖北疫情防控指导组，张伯礼名列其中。

临危受命，闻令而动。在出征武汉的飞机上，张伯礼填词道：“晓飞江城疾，疫茫伴心惕。隔离防胜治，中西互补施。”面对尚有很多未知的新冠肺炎，他心里却有一份底气，那是对中医药的信心。

那时的武汉，发热门诊外阴冷潮湿，门诊内人满为患。张伯礼意识到，如果不加以控制，感染人数会越来越多。

当晚，张伯礼就第一时间向中央指导组提出，必须严格隔离，他提议将确诊、疑似、发热、留观4类人群进行集中隔离，分类管理。“但严格隔离，只是成功了一半。不吃药也不行。”张伯礼提出“中药漫灌”治疗方法，普遍服用中药，拟定“宣肺败毒方”等方药，让4类人使用中医药。他的建议被中央指导组采纳。

张伯礼开出方子后，试着给湖北九州通的企业负责人打电话，请他们帮助做袋装中药汤剂。对方回答：“没问题，全力配合。”张伯礼说：“现在没有钱，也不是做一天，也不是做千百袋。”对方说：“为了武汉人民，什么都不要讲了。”这让张伯礼感动不已。

第一天3000袋，第三天就达8000袋，最多时一天4万袋。张伯礼难掩兴奋：“通过普遍服用中药，集中隔离的很多发热、疑似患者病情得以好转，效果不错。”武汉开展了最全面最严格最彻底的大排查。严格隔离的同时普遍服用中药，取得了良好效果。

数据显示，2月初到2月中旬，从4类人当中确诊新冠患者的比例为80%，吃药10天左右，2月中旬降到了30%，2月底降到10%以下。

“一定要有中医药阵地。只要有阵地，就能有作为”

武汉江夏区大花山有个户外运动中心，当地人称“江夏鸟巢”，抗击疫情期间被改建成江夏方舱医院。

“一定要有中医药阵地。只要有阵地，就能有作为。”张伯礼说。他与中央指导组专家、北京中医医院院长刘清泉写下请战书，提出筹建一家以中医药综合治疗为主的方舱医院。

经中央指导组批准，张伯礼率国家中医医疗队队员，进驻江夏方舱医院。这是一次传承精华、守正创新的生动实践，方舱医院从中药、针灸、贴敷到太极拳、八段锦一条龙综合治疗。

2月14日，江夏方舱医院开舱。张伯礼穿着写有“老张加油”的防护服，熟悉环境，紧盯流程，问诊患者，对症拟方，指导临床，巡查病区……每天几个小时的行走，里面的衣服都湿透了。

截至3月10日休舱，江夏方舱医院共收治新冠肺炎轻症和普通型患者564人。中医药团队交出了轻症病人零转重、痊愈病人零复阳、医护人员零感染“三个零”的亮眼成绩。中医治疗经验不胫而走，90%的方舱都使用了中药，一般转重率2%—5%，远低于公认的10%—20%转重率。中医药疗效得到了证明。

张伯礼提出“大疫出良药”。在中央指导组和国家中医药管理局领导下，筛选出金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必清注射液、清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方“三药三方”，因证据充分、疗效确切，“三药三方”被编入国家版诊疗方案。

由于过度劳累，张伯礼胆囊炎发作，腹痛难忍，中央指导组强令他住院治疗。2月19日，张伯礼在武汉接受了微创胆囊摘除手术。

人民至上、生命至上，要把重症患者一个不落拉回生的安全线。张伯礼挺身而出，为多年饱受争议的中药注射剂正名：“对重症患者早期足量使用中药注射剂可力挽狂澜。”血必净、参麦/生脉、参附、痰热清、热毒宁等中药注射剂在重症患者救治中大显身手。

“中西医结合救治是我们的亮点。”张伯礼提出，重症病房中西医联合查房，让中西医优势互补叠加。研究显示，在一项75例的重症患者临床对照试验中，中西药并用组和单纯西药组相比，核酸转阴时间、住院时间平均缩短3天。

“现在的武汉车水马龙，人声鼎沸，我喜欢这个武汉”

4月16日，张伯礼离开了他苦战82天的武汉。临别之际，张伯礼说：“武汉是英雄的城市，武汉人民为抗击疫情做出了牺牲和贡献。”

5月22日，十三届全国人大三次会议开幕，全国人大代表张伯礼走进会场时，在场所有人为这位抗疫英雄鼓掌。在介绍医护人员英勇战疫的情况时，他洒下热泪。会议期间，他提出修订传染病防治法，建议将中医药纳入重大公共卫生事件应急体系建设。

鉴于新冠肺炎的特点，早在江夏方舱医院还没有休舱时，张伯礼已经在思考出院患者的康复问题，面对部分患者出现的咳嗽、胸闷、乏力、失眠等症状，以及肺纤维化及免疫功能损伤等问题，他孜孜不倦向中医药寻找答案。张伯礼联合武汉一线专家，组织编写了《新型冠状病毒肺炎恢复期中西医结合康复指南（第一版）》，有效指导了恢复期患者的中西医结合康复治疗。

在江夏方舱医院休舱前，张伯礼提出要留下一支不走的中医队伍。4月6日，张伯礼传承工作室正式落户武汉市中医医院，这也是他第一次在天津以外收徒。

花开迎凯旋。7月24日，张伯礼回到他称为“第二故乡”的武汉，举行了《中医药抗击疫情的优势与特点》主题演讲，参加武汉市中医医院挂牌天津中医药大学教学医院的签约授牌仪式，出了半天康复门诊，听了康复研究汇报。看到曾经的患者如今都能正常地生活，张伯礼高兴地说：“现在的武汉车水马龙，人声鼎沸，我喜欢这个武汉。”

疫情无国界，大医有爱心。疫情防控期间，张伯礼参加了几十场海外连线。“分享中国经验，我们从不保守。”他希望中医药能帮助更多国家和地区战胜疫情，让中医药瑰宝惠及世界。

9月1日，开学第一课如约而至，张伯礼登上“云讲台”。他深情地说：“再过10年、20年，你们就是我们共和国的脊梁，你们就是国家的建设者，这个历史的重任就交到你们身上了，相信你们一定能战胜包括传染病在内的各种疾病，保证全国人民的健康。”

“疫情来了，医务工作者义不容辞，必须要冲上前去。治疗、救人是职责所在，我只是干了我应该干的事。”张伯礼心里始终装着人民，深爱着中医药事业。

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 11 版）