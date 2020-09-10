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有点空闲，多陪父母锻炼

唐天奕

2020年09月10日08:37 来源：人民网－人民日报

你陪我长大，我陪你变老，陪父母锻炼身体也是对他们的孝敬。运动中也有互动，运动中的你来我往，传递的是两代人之间的沟通，增进的是彼此间的理解

居住在吉林省伊通满族自治县的郑力，每天都陪现已80多岁的母亲打球。母子俩有时候各拿一支网球拍，隔空击球；有时候各握一个乒乓球拍，用拍柄玩起顶球游戏。趣味玩法让母子俩的健身时光充满了欢声笑语。

和母亲一起锻炼这事，郑力已经坚持了20年。他用摄像机记录了陪伴母亲锻炼的时光，视频里，母亲的头发慢慢变白，步履也逐渐蹒跚，儿子的陪伴却未曾缺席。郑力和母亲的温情相伴让网友直呼感动，“你陪我长大，我陪你变老，陪伴父母锻炼也是对他们的孝敬。”

郑力不仅二十年如一日地陪母亲锻炼，还自创了许多趣味玩法，让母亲爱上了运动。他的坚持和用心，值得学习。孝敬父母，不仅要在生活中照顾他们，也要关心他们的身体状况。有时间的话，不妨带上父母一起运动，为生活增添一份美好。

陪父母锻炼，可以帮他们保持良好的身体状态。在江苏南京某羽毛球馆，有一对特别的球友，他们是64岁的张女士和她91岁的父亲张老先生。父女结伴打球已有7年，起初父亲是女儿的教练，教女儿打球；如今父女齐上阵，成为球场上的最佳“拍档”。陪父母锻炼，可以帮他们保持良好的心理状态。如今年过九旬的张老先生，依旧能够在球场灵活击球。女儿陪他一起打球，不仅让他身体倍棒，更让他拥有一份年轻的心态。陪父母锻炼，可以让家庭拥有更多幸福时光。运动中也有互动，运动中的你来我往，传递的是两代人之间的沟通，增进的是彼此间的理解。

陪伴是最长情的告白。当父母渐渐变老，子女不妨多抽出时间，陪他们一起参与合适的体育锻炼。如今，很多人因为工作原因，不能时常陪伴在父母身边，彼此之间总是互相牵挂；当下次相聚的时候，不妨陪妈妈跳一曲广场舞，和爸爸一起散散步。

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 15 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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