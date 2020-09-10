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加强食育教育 减少餐饮浪费

2020年09月10日07:54 来源：中国青年报

教育部近日会同国家市场监管总局、国家卫生健康委、公安部联合印发《关于做好秋季学校食品安全工作的通知》（以下简称《通知》），部署各地做好2020年秋季学校食品安全工作，防范学校食品安全风险，加强食育教育，减少餐饮浪费。

《通知》指出，各地市场监管、教育、卫生健康、公安等部门要按照国务院联防联控机制的部署要求，在当地党委和政府的统一领导下，统筹研究部署新冠肺炎疫情防控和学校食品安全工作，制定工作方案，细化工作要求，强化措施落实。

《通知》提出，各地教育、市场监管部门要督促学校和校外供餐单位采取有效措施，减少食物浪费，加大对学生的宣传教育力度，引导学生养成厉行节约、反对食物浪费的良好习惯。

《通知》明确，各地市场监管、教育部门要督促校外供餐单位和学校严格落实食品安全主体责任，在开学供餐前对从业人员健康状况、加工制作场所环境和设施、食品原料和食品添加剂、餐饮具和接触直接入口食品的容器工具等进行全面排查，并定期全面开展食品安全自查，采取有力措施，消除食品安全风险隐患，严防发生重大食品安全事件。

《通知》要求，各地市场监管、教育、卫生健康、公安等部门要密切配合，加强工作信息通报和信息共享，形成监管合力。教育部门要督促学校落实食品安全校长（园长）负责制，加强学校食堂等场所的食品安全管理；市场监管部门要进一步加大监督检查力度和频次，依法惩处食品安全违法行为；卫生健康部门要进一步加大疫情防控知识宣传教育，指导开展食源性疾病预防知识教育；公安机关要严厉打击学校及学校周边食品安全违法犯罪行为。

（中青报·中青网记者 邱晨辉）

来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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