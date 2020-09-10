新学期校园生活主题 受访大学生表示是好好学习和注重防疫

新学期伊始，全国各地的大学生陆续返校。常态化防疫下的新学期，对大学生来说无疑是特别和难忘的。大学生对新学期的校园生活有什么期待？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2001名在校大学生进行的一项调查显示，65.4%的受访大学生对新学期返校表示“盼望已久”。大学生普遍在课程成绩、等级资格考试、社会实习等方面对自己有较高期待。好好学习、注重防疫和锻炼身体是受访大学生本学期三大校园生活主题。

受访大学生中，男生占47.1%，女生占52.9%。就读专科的占10.3%，本科的占80.7%，硕士研究生占8.2%，博士研究生占0.8%。

新学期返校，65.4%受访大学生表示“盼望已久”

河北姑娘程月（化名）读大二，前阵子学校通知开学，还感到有些不习惯。“学校离家远，很难有机会和家人长时间相处。因为疫情在家待了8个月，突然返校倒有点不习惯了”。

湖南某高校大学生于薇（化名）刚返校不到一周。她接到返校通知的那一刻特别激动，“当时都快哭了，太想念老师同学了，想在图书馆上自习，迫不及待要看看宿舍里养的花儿，惦记着囤的零食还能不能吃”。于薇说，回校第一件事是好好收拾，晾晒个人物品。

“早就盼着开学了，整天在家待着，一来没有学习氛围，二来也不方便实习。学生还是应该待在校园里头。”河北石家庄某高校大三学生刘浩（化名）说。

新学期重返校园，大家心情怎样？调查显示，65.4%的受访大学生都表示盼望已久，48.2%的大学生感到激动，44.7%的大学生感到振奋，41.2%的大学生是跃跃欲试，24.8%的大学生直言开心到想哭。另有11.6%的大学生坦言有些不习惯。

于薇说，自己早就“摩拳擦掌等着英语四级考试”了，“上学期太自负，裸考没考过，这次不敢大意，准备了一个暑假，做了好几套真题，希望顺利通过。听说很多大企业对应聘者英语六级分数非常看重。四级过了我就能早为六级做准备，要考得不好在校期间还能多刷两次”。

刘浩表示，这个学期他会非常重视学科成绩和校外实习，“大三的专业课很多，是专业能力精进的关键一年，一定得学好。还有一年就毕业，校外实习也该考虑了，需要尽早瞄准就业方向”。

“我从小就不爱运动，这个学期立志要做一个‘运动女孩’，已经和两个室友约好了，以后每天都要做一两个小时运动，互相监督，希望能坚持下来。”程月说。

北京某高校大一新生赵冰冰（化名），对即将开启的大学生活充满了期待和憧憬，“不知道室友性格怎么样。我听说大学里每堂课的教室不固定，不知道路痴的自己能不能尽快适应。期待能交到三观一致、互相帮助的朋友。”她还打趣，希望班上能有帅哥，“这样每天上课的心情也很好呀。”

大学生们在哪些方面对自己抱有很大期待？课程成绩（57.6%）、等级资格考试（56.3%）和社会实习（44.7%）位列前三。之后是同学关系（40.9%）和学生组织表现（37.4%）。其他还有：兴趣培养（29.4%）、志愿公益活动（25.8%）、体能训练（22.3%）和个人情感（13.9%）。

北京某高校辅导员袁静（化名）表示，不同年级的学生在新学期都有着不同的期待。大一新生斗志昂扬，对大学充满好奇和憧憬；大二学生有了更明确的目标，在专业学习、学生组织中付出和参与更多；大三学生开始考虑将来，琢磨是就业还是考研，厚积薄发；大四学生为实现目标而努力。“总之，注重学习是大学生不变的宗旨，提升自己、开拓眼界、拓展兴趣是锦上添花”。

本学期校园生活主题，受访大学生表示是好好学习和注重防疫

程月表示，即便返校上课了，防疫依然是这个学期最特别、最重要的校园生活主题。“我一直不爱运动，原来觉得没什么，经历这次疫情让我知道了强健体魄的重要性”。

刘浩介绍，出于防疫考虑，学校目前还处于封校状态，很多同学为了解馋点外卖，都是隔着栏杆取，“开学我准备了一次性医用口罩、免洗消毒液，防疫要持之以恒。”同时他也对社会实习表示担心，“目前看去校外实习不大现实，我会把重心放在专业学习上。”

“不清楚今年的十一怎么放假，如果不放假我正好能有很多时间去了解学校、了解校园生活，问问学姐专业学习的事情，也挺好。”赵冰冰对记者说，经历这次疫情，让她对“既来之则安之”“活在当下”有了更深的感悟，“珍惜眼前人，办好当下事，就挺了不起的。”

“作为辅导员，我希望学生们能团结同学、尊敬师长、遵守校规校纪。疫情之下，照顾好自己的身体。把大学生活过得充实，不要留有遗憾。”袁静说。

某国家级科研机构副研究员范霖羡（化名）表示，各行各业各岗都有自己的职责，学生的职责是学习。在学习这条主线上，在不同的时点要规划和设定不同的主题，“当下的新冠肺炎疫情就是一个特别的时点，学生们返校后仍要重视防疫，这是一个持久战。由于开学后一些大学校园采取封闭式管理，也要重视学生的心理健康”。

对于本学期的校园生活主题，63.6%的受访大学生表示是好好学习，60.4%的受访大学生认为是注重防疫，56.5%的受访大学生表示是锻炼身体，其他还有：珍惜师友（41.9%），提升突破自己（38.2%），享受当下（27.6%）。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报