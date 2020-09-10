78.8%受访大学生返校后会去拜访老师

一年一度的教师节如期而至。在防疫常态化的大背景下，今年的教师节也显得与众不同。经历了一个学期的线上学习后，各地高校陆续安排学生秋季返校。开学季正逢教师节，大学生们会去拜访老师吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2001名在校大学生进行的一项调查显示，开学返校，78.8%的受访大学生会去拜访老师，博士生拜访老师的比例最高（93.8%），其次是本科生（79.6%）。69.8%受访大学生认为高校教师能帮助学生开阔眼界，62.1%的受访大学生表示可以引导学生理论与实践相结合。

新学期返校，78.8%受访大学生会去拜访老师

刘浩（化名）在河北石家庄上学，今年大三。他开学后就去看了系主任，“我们有几门专业课都是这位老师教的，非常亲切，对我们专业的了解比其他老师更多”。刘浩表示，老师于他而言是长辈，也是朋友，学习上的困惑他常向老师倾诉、请教。

“疫情来袭让我更加珍惜与老师的缘分，学生一茬一茬地换，他们始终如一地尽心尽力，培养了一代又一代人才，这份坚守和责任心值得我们敬重和学习。”刘浩说。

北京某高校研究生朱淼（化名）这两天和同门策划着教师节给导师送什么祝福，“不用什么贵重的礼物，能表达心意就好。”朱淼说，导师就像他们的大家长，会给他们送水果，有年中秋节还叫他们去家里吃饭，“给了我们生活上的温暖和学业上的指引。”

湖南某高校大学生于薇（化名）说，阔别8个月，特别想念老师和同学们，返校后正赶上教师节，特别开心。“我会给有联系方式的老师都发教师节祝福信息”。

返校后，78.8%的受访大学生会去拜访老师，其中60.3%的受访大学生已经去了，18.5%正打算去。有41.9%的受访大学生认为，“珍惜师友”应该是本学期的校园生活主题。

进一步分析显示，博士生返校拜访老师的比例最高（93.8%），其次是本科生（79.6%）。

69.8%受访大学生表示高校教师能帮助学生开阔眼界

“在选择就业还是考研上，老师结合我自身的情况，给了很多中肯的分析和建议。在我迷茫的时候，他会根据自己的经历和社会阅历，告诉我怎么做。老师是我大学里的指路明灯，指引我如何更好地认识社会、与社会接轨，我特别感激我的老师。”刘浩说。

在朱淼眼里，老师就像是大学里的家人，会照顾到学生的情绪和心理健康。“更重要的是，老师会带领学生们在研究领域钻研精进，成为专业人才”。

于薇认为，大学阶段的学习区别于中学阶段，主要就在知识的转化与落地，催化这一“化学反应”的就是大学老师。“到了大学，学生更能体会什么叫‘学以致用’，课程也更注重理论联系实际。我曾加入一位老师的项目，有特别深的感悟，我所学的专业力量是如此之大，用途如此之广泛，能为人们日常生活、科研工作都提供特别大的帮助”。

某国家级科研机构副研究员范霖羡（化名）认为，大学校园里，老师会培养学生严谨的学习态度，以及探索与钻研的方法，这在书本上是找不到的。同时，大学生也要积极与老师沟通，更要懂得自我规划和管理，才能收获更多。

大学校园里，老师能给学生带来什么？69.8%的受访大学生认为是可以帮助学生开阔眼界，62.1%的受访大学生表示是引导学生理论与实践相结合，58.2%的受访大学生表示老师是他们步入社会的领路人，35.4%的受访大学生认为能引导学生向学科领域深耕细作，提高研究能力。

受访大学生中，男生占47.1%，女生占52.9%。就读专科的占10.3%，本科的占80.7%，硕士研究生占8.2%，博士研究生占0.8%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报