把伟大抗疫精神转化为前行力量

9月8日，在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记发表重要讲话，全面回顾抗疫斗争的不平凡历程，深刻阐明伟大抗疫精神，系统总结抗疫斗争取得的重要启示，对进一步做好疫情防控和经济社会发展工作提出明确要求。

习近平总书记的重要讲话在教育界引发热烈反响。大家认为，伟大的抗疫精神是支撑中国人民不畏艰险、战疫到底的强大信念，也是指引中国人民勠力同心、锐意进取、在新征程上创造新伟业的动力源泉。大家表示，将认真学习领会总书记重要讲话精神，把伟大抗疫精神转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量，以实际行动诠释责任与担当。

从伟大抗疫精神中凝聚力量

习近平总书记指出：“在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”

会议召开当日，“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号获得者，兰州大学第一医院副院长、主任医师刘健怀着激动的心情踏入人民大会堂：“习近平总书记的重要讲话彰显了中国共产党在困难和挑战面前的信心、勇气，卓越的执政能力和中国特色社会主义制度的优越性。在今后的工作中，我一定再接再厉，勇往直前，全心全意为人民做好服务。”

“这场没有硝烟的战役，激发了舍我其谁的中国精神，集聚了万众一心的中国力量，彰显了守望相助的家国情怀。我们用决心、理解和支持战胜了恐惧、谣言和焦虑，凝聚了力量，取得了抗疫斗争的重大战略成果。”北京语言大学党委书记倪海东表示，“身处世界各地的北京语言大学师生将继续发扬伟大抗疫精神，弘扬‘德行言语，敦睦天下’的校训，守望相助，携手前行，为构建人类命运共同体贡献北语人的力量。”

北京林业大学新入职教师高培厚表示：“习近平总书记在表彰大会上的重要讲话所展现出的伟大勇气、伟大担当让我深受触动。未来，我们将以伟大抗疫精神为宝贵精神财富，团结一致，听党指挥，在教育一线努力奋斗。”

以尊重科学的态度持续攻关

面对突如其来的严重疫情，广大高校科技工作者协同推进新冠肺炎防控科研攻关，为战胜疫情提供了强大科技支撑。

“习近平总书记的重要讲话令人振奋，为我们弘扬伟大抗疫精神、接续奋斗指明了方向，增添了力量。以钟南山等为代表的抗疫工作先进典型的事迹让人感动不已，为我们立足本职、持之以恒做好工作树立了标杆。”“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号获得者，河南农业大学校长、中国工程院院士张改平表示，作为一名高校科技工作者，能够用自己所学所长为抗击新冠肺炎疫情贡献力量，是应尽的职责和义务，更是一名中国科学家应有的情怀，“在未来的工作中，我将会以此次受到表彰为契机和新的起点，坚持弘农报国、科技报国，接续奋斗”。

从2020年春节前开始，清华大学生命学院副院长、教授王新泉就带领科研团队奋战在抗疫科研攻关一线。“面对前所未知的新型传染性疾病，我们秉持科学精神、科学态度，把遵循科学规律贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理各方面全过程。”对于习近平总书记的这段话，他感触良多：“尊重科学，把科学规律贯穿到抗疫斗争全过程，是我们能够取得重大战略成果的保障。在下一步工作安排中，总书记特别提到‘要加大药品和疫苗科研攻关力度，深入开展爱国卫生运动，加强公共卫生设施建设，提升全社会文明程度，用千千万万个文明健康的小环境筑牢常态化疫情防控的社会大防线’。作为清华参加抗疫科研攻关的一分子，我深感责任重大，任务艰巨。我们一定在学校的支持下，继续加强工作，在新冠病毒科研攻关中充分发挥清华力量，展现高校科技工作者的担当。”

做勇于担当善于担当的青年一代

“青年一代不怕苦、不畏难、不惧牺牲，用臂膀扛起如山的责任，展现出青春激昂的风采，展现出中华民族的希望！让我们一起为他们点赞！”习近平总书记指出，在这次抗疫斗争中，青年一代的突出表现令人欣慰、令人感动。

中国矿业大学（北京）党委书记徐孝民对青年一代在这次疫情斗争中的突出表现深有感触。3月10日，习近平总书记考察武汉东湖新城社区，该校大二学生、武汉东湖新城社区志愿者谢小玉，向总书记汇报了坚守在居民最需要的地方，从事社区抗疫志愿服务的情况。“90后、00后在这次疫情大考中交上了合格的答卷，展现了青年人的使命担当与向上力量。立德树人是高校的根本任务，高校要努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，就必须大力引导更多的青年在融入国家重大战略、应对重大事件中有所作为，有所担当，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。”徐孝民说。

“人民利益高于一切，以人民为中心，生命至上，党员干部冲锋在前，在大战中践行初心使命，在大考中体现战斗堡垒作用。”西安交通大学电信学部研究生闫天怡说：“此次大会中受表彰的英雄，不仅是全国党员的典范，更是我们青年的榜样！在新时代，作为一名中共党员，我要努力学习，强化自身能力建设，勇于担当善于担当，真正使自己成为能够担当大任的新时代青年。”

清华大学航空发动机研究院博士一年级田鸿宇也深觉重任在肩：“功成不必在我，功成一定有我，默默付出，问心无愧，便无悔一生。当今世界风云变幻，作为新时代的共产党人，我们当追逐前人的脚步，以前人为榜样，奋力拼搏，激流勇进，为实现‘两个一百年’贡献自己的一份力量。”

（本报记者 邓 晖）