奋勇前进 在新征程上创造新的历史伟业

一场惊心动魄的抗疫大战，一场艰苦卓绝的历史大考！在过去8个多月时间里，我们党团结带领全国各族人民，敢于斗争、敢于胜利，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举。

9月8日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京隆重举行。习近平总书记在大会上发表重要讲话，高度评价抗疫斗争重大战略成果，精辟概括并深刻阐发中国人民和中华民族在这场严峻斗争中铸就的伟大抗疫精神，深入总结抗疫斗争伟大实践的经验和启示，明确提出在历史交汇点上不断开创党和国家事业发展新局面的工作要求，具有很强的政治性、思想性、指导性，必将鼓舞和激励我们在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

病毒突袭而至，疫情来势汹汹。面对突如其来的严重疫情，以习近平同志为核心的党中央统揽全局、果断决策，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，坚持人民至上、生命至上，以非常之举应对非常之事，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，经过艰苦努力，付出巨大牺牲，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果。在此基础上，我们统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得显著成效，我国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，显示了中国的强大修复能力和旺盛生机活力。面对突如其来的严重疫情，中国本着公开、透明、负责任的态度，积极履行国际义务，同世界各国携手合作、共克时艰，以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命，以实际行动彰显了中国推动构建人类命运共同体的真诚愿望。这场艰苦卓绝的抗疫斗争，充分诠释了中国精神、中国力量、中国担当。

全国抗疫斗争取得重大战略成果，充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势，充分展现了中国人民和中华民族的伟大力量，充分展现了中华文明的深厚底蕴，充分展现了中国负责任大国的自觉担当，极大增强了全党全国各族人民的自信心和自豪感、凝聚力和向心力。在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。这一伟大精神，同中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承，是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展，是中国精神的生动诠释，丰富了民族精神和时代精神的内涵，必将成为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，各级党委和政府要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，统筹国内国际两个大局，办好发展安全两件大事，推进国家治理体系和治理能力现代化，不断开创党和国家事业发展新局面。要按照习近平总书记提出的明确要求，毫不放松抓好常态化疫情防控，奋力夺取抗疫斗争全面胜利；扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务；加快补齐治理体系的短板弱项，为保障人民生命安全和身体健康夯实制度保障；秉持人类命运共同体理念，同国际社会携手应对日益严峻的全球性挑战；坚持底线思维、增强忧患意识，有效防范和化解前进道路上的各种风险，不断夺取具有许多新的历史特点的伟大斗争新胜利。

一个民族之所以伟大，根本就在于在任何困难和风险面前都从来不放弃、不退缩、不止步，百折不挠为自己的前途命运而奋斗。从5000多年文明发展的苦难辉煌中走来的中国人民和中华民族，必将在新时代的伟大征程上一路向前，任何人任何势力都不能阻挡中国人民实现更加美好生活的前进步伐！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，大力弘扬伟大抗疫精神，勠力同心、锐意进取，奋力实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上创造新的历史伟业！

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 03 版）