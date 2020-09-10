一切为了人民 一切依靠人民

中国共产党来自人民、植根人民，始终坚持一切为了人民、一切依靠人民。面对突如其来的严重疫情，党中央统揽全局、果断决策，中国人民风雨同舟、众志成城，取得抗疫斗争重大战略成果。

“抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势，充分展现了中国人民和中华民族的伟大力量，充分展现了中华文明的深厚底蕴，充分展现了中国负责任大国的自觉担当，极大增强了全党全国各族人民的自信心和自豪感、凝聚力和向心力，必将激励我们在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进。”习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话，在广大干部群众中引发热烈反响。

大家纷纷表示，在同疫情的殊死较量中，我们坚持中国共产党的领导，发挥社会主义制度的显著优势，全国各族人民团结一心，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举。

中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨

“我是党员我先上”“疫情不退我不退”，誓言铿锵，丹心闪耀。抗疫斗争的伟大实践，充分展现了中国共产党人的担当和风骨。

习近平总书记指出：“在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价，因为中国共产党的根本宗旨是全心全意为人民服务，我们的国家是人民当家作主的社会主义国家。”

从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，从在华外国留学生到来华外国人，每一个生命都得到全力护佑。

“正是在中国共产党的领导下，全党动员，全国动员，上下一心，众志成城，中国才能取得抗疫重大战略成果。伟大抗疫精神永远激励我们奋勇前进。”华中科技大学同济医院麻醉科党支部书记万里表示。

在抗疫斗争中，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏号召“党员先上”。他说：“在这场伟大斗争中，广大医务人员和社会各界一起，在最短的时间内控制住了疫情，交出了完满的答卷。我们将慎终如始，再接再厉。”

“仅3个月左右，就取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。”武汉大学公共卫生学院教授毛宗福说，“湖北、武汉人民不会忘记，是党中央、广大党员在疫情危难之际，送来了国家医疗队、抗疫物资、生活必需品。中国共产党是中国人民最可靠的主心骨。”

北京市卫生健康委员会党委书记、主任雷海潮说，我们将充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升公共卫生水平，保障首都人民生命安全和身体健康。

复旦大学附属华山医院感染科医师艾静文在抗疫斗争期间递交入党申请书。她说：“正是因为感受到了中国共产党无比坚强的领导力，看到每个医务工作者、社区工作者的坚守，我才毫不犹豫地申请入党。”

湘雅二医院第三批援鄂医疗队队长、党支部书记刘先领表示，在抗疫斗争中，我们时刻体会到党中央的运筹帷幄和全国人民的精诚团结。我们将始终不忘初心、牢记使命，把伟大抗疫精神融入全心全意为患者服务中去。

人民日报社新闻协调部副主任汪晓东表示，抗疫斗争再次展现了中国共产党无比坚强的领导力，增强了中国人民和中华民族的凝聚力。总书记在重要讲话中两次提到新闻工作者，这对我们是极大的鼓励和鞭策。今后我们将牢记“人民至上”，深入践行“四力”，更好发挥“上连党心，下接民心”的重要作用。

中国铁路沈阳局集团公司沈阳站客运车间党总支书记张健说，抗疫斗争生动诠释了中国共产党为什么“能”、中国特色社会主义为什么“好”。今后将更加努力践行“人民铁路为人民”的服务宗旨，提供更优质的服务。

北医三院儿科党支部书记邢燕表示，在疫情防控常态化下，要发挥好基层党组织的战斗堡垒作用，为维护人民健康贡献更大力量。

中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证

习近平总书记指出：“我国社会主义制度具有非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力，能够充分发挥集中力量办大事、办难事、办急事的独特优势，这次抗疫斗争有力彰显了我国国家制度和国家治理体系的优越性。”

面对生死考验，全国人民心往一处想、劲往一处使，把个人冷暖、集体荣辱、国家安危融为一体。

湖北省卫健委副主任、武汉市金银潭医院院长张定宇被授予“人民英雄”国家荣誉称号。他说：“这个荣誉称号不仅授予我，也授予所有奋战在抗击疫情一线的医务工作者和共产党员。”身为渐冻症患者，他表示，要趁身体条件允许，抓紧时间努力工作，多救治患者，为社会做出更多贡献。

中国工程院院士陈薇获得“人民英雄”国家荣誉称号。她表示，作为军人和院士，必须做到主动为党分忧，为国办大事、办难事、办急事，把科技抗疫落在行动中。

“我国长期积累的雄厚物质基础、完整产业体系、强大科技实力、丰富医疗资源为疫情防控提供了坚强支撑，为全球抗疫贡献了智慧和力量。”北京大学健康发展研究中心主任李玲说，抗疫斗争展示的中国力量和中国担当，将激励全国人民在百年未有的大变局中战胜艰难险阻，争取更大胜利。

武汉大学人民医院东院区重症医学科主任周晨亮说，4万多名医护人员逆行出征，生动诠释了中国共产党执政为民的理念，体现出社会主义制度的优越性。

“在抗疫斗争中，我们担负起了党和国家赋予公立医院的使命任务，发挥了积极作用。”浙江大学医学院附属第二医院党委书记王建安说。

河北省邢台市人民医院重症医学科副主任付素珍说，将牢记总书记人民至上、生命至上的嘱托，以实际行动践行伟大抗疫精神。

“中国人民的伟大抗疫精神，将指引企业不断克服困难、实现发展突破。”京东集团党委书记、高级执行副总裁李娅云表示。

武汉火神山医院、雷神山医院承建方代表，中建三局党委书记、董事长陈文健说，火神山、雷神山医院的建成，正是全国人民心往一处想、劲往一处使汇聚而成的中国力量。我们将大力弘扬伟大抗疫精神，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务贡献更大力量。

社会主义核心价值观、中华优秀传统文化所具有的强大精神动力，是凝聚人心、汇聚民力的强大力量

文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

习近平总书记指出：“抗疫斗争伟大实践再次证明，社会主义核心价值观、中华优秀传统文化所具有的强大精神动力，是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。”

在抗疫斗争中，14亿中国人民显示出高度的责任意识、自律观念、奉献精神、友爱情怀，铸就起团结一心、众志成城的强大精神防线。

上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真说，中华民族在经受巨大考验时迸发的伟大精神，必将汇聚成实现中华民族伟大复兴的澎湃势能。

北京海关所属首都机场海关旅检一处党总支、首都机场海关卫生检疫工作组获得表彰。北京海关关长高玉潮说，今后将化荣誉为动力，继续践行社会主义核心价值观，持续做好常态化防疫，守好祖国大门。

2月，广西贵港市港南区新塘镇三平村农民梁意锦开着货车，将从家乡带来的1000斤大米、1000斤鸡蛋、800斤蔬菜、200斤花生油捐给武汉市民，并留在武汉志愿服务21天。“正是举国同心、命运与共，才取得了今天抗疫斗争的重大战略成果。”他说。

抗疫斗争期间，国家电网湖北电力（襄州）金蜜蜂共产党员服务队队长张卫带领队员鏖战29个小时，完成收治新冠肺炎患者院区供电工程。他表示，今后将践行伟大抗疫精神，更加努力地为人民服务。

湖南省气象局党组书记刘家清表示，伟大抗疫精神深刻体现了人民至上、生命至上的理念，我们将把这个理念融入气象防灾减灾抗灾的实践工作，更好保障人民生命财产安全。

江西省赣州市崇义县教科体局副局长廖春森说，将在中小学校广泛宣传报道这些先进集体和先进个人，认真学习榜样精神。

大家纷纷表示，要在党中央的坚强领导下，大力弘扬伟大抗疫精神，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利而不懈奋斗！

（本报记者李红梅、白剑峰、王君平、申少铁、邱超奕、杜海涛、陆娅楠、刘毅、冯华、谷业凯、王珂、齐志明、姜泓冰、田豆豆、程远州、范昊天、庞革平、施芳）

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 03 版）