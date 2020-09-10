伟大抗疫精神的世界回响

全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会8日在北京隆重举行。生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共——中国人民和中华民族在这场同严重疫情的殊死较量中铸就了伟大抗疫精神，凝聚起强大抗疫力量，在国际上激发强烈共鸣。海外舆论普遍认为，中国抗疫取得重大战略成果，向世界传递了战胜疫情的信心，疫情也让世界更加深刻地认识到，人类是荣辱与共的命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，团结合作才是人间正道。

新冠病毒跨越国界、不分种族，对世界各国进行“无差别攻击”，是全人类共同的敌人。面对百年来全球发生的最严重的传染病大流行，中国与世界各国携手合作，共战病毒，共克时艰，以实际行动帮助挽救全球成千上万人的生命，切实践行着对人类社会命运与共的价值坚守。在共同抗疫过程中，构建人类命运共同体的崇高事业得到越来越多国家人民发自内心的认同。

秉持人类命运共同体理念，中国推进国际合作，为全球抗疫贡献智慧和力量。新冠疫情在全球暴发以来，中国发起了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，向32个国家派出34支医疗专家组，向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助，向200多个国家和地区提供和出口防疫物资。印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，患难见真情，中国通过援助物资、派遣医疗队等方式向其他国家提供帮助，挽救了更多生命，展现出大国担当与道义。

中国本着公开、透明、负责任的态度，第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案，毫无保留同各方分享防控和救治经验。中国倡导共同构建人类卫生健康共同体，在国际援助、疫苗使用等方面提出一系列主张。美国《纽约时报》刊文说，中国实验室率先公布新冠病毒基因序列，奠定了全球新冠病毒检测的基础。“如今一些最有希望的临床试验，都可以追溯到中国对这种疾病的早期研究。”

秉持人类命运共同体理念，中国宣示团结主张，为人类战胜疫情凝聚共识与合力。习近平主席疫情期间广泛开展“电话外交”“书信外交”，同舟共济、守望相助、联防联控等成为其中高频词。反对病毒标签化、抗疫政治化以及对特定国家污名化已成为国际社会普遍共识。“中国的行动是对个别国家挑衅和污名化中国的响亮回答。”俄罗斯总统普京说。

作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对新冠疫情上发挥着不可或缺的中心协调作用。中国坚定支持世卫组织，宣布提供两批共5000万美元现汇援助。越来越多的国家认同中方立场，表示与中国一道支持世卫组织发挥全球抗疫合作的领导作用。“77国集团和中国”发表声明，赞赏世卫组织在抗击新冠疫情过程中发挥领导作用，呼吁国际社会团结一致，并增加对世卫组织支持。

秉持人类命运共同体理念，中国加强政策协调，为世界经济复苏增添信心和动力。世界银行前行长佐利克日前呼吁：合作是“全球经济摆脱衰退的唯一途径”。中国积极同韩国、德国、新加坡、印度尼西亚等多国开通保障重要商务、技术等人员跨境往来的“快捷通道”，助推中外人员往来逐步有序恢复，实现跨国复工复产。中国还通过提高边境口岸货物通关效率，加强口岸基础设施建设、推进数字化通关等，搭建货物“绿色通道”，畅通产业链供应链。新加坡《海峡时报》日前刊文指出，与中国等国合作建立人员往来“快捷通道”，是新加坡恢复航班、振兴经济战略的“关键部分”。

中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，同时坚定不移扩大改革开放，为稳定世界经济发挥积极作用。2020年中国国际服务贸易交易会就是最新例证。148个国家和地区的1.8万家企业和机构、10万人报名参展参会充分说明合作共赢是普遍共识和人心所向。卢旺达驻华大使基莫尼奥表示，中国经济迅速回暖给“给世界带来了希望”。

中国抗疫斗争伟大实践再次证明，构建人类命运共同体具有广泛感召力，是应对人类共同挑战、建设更加繁荣美好世界的人间正道。无论是当下的新冠疫情，还是未来的种种挑战，只要国际社会秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义、走团结合作之路，世界各国人民就一定能够携手应对各种全球性问题，共建美好地球家园。（新华社记者 高文成）