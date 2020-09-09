施琳玲解答博鳌健康大会将有哪些精品看点

9月24日至27日，中国医师协会健康传播工作委员会将在海南博鳌亚洲论坛主会场召开健康传播工作委员会第二届健康中国创新传播大会暨第七届中国医疗品牌建设大会。

据了解，此次大会设置1场主论坛、4场分论坛、1场特别环节、4大专场。面对特殊的2020年，盛会将有哪些精品看点？中国医师协会健康传播工作委员会常务副主任委员兼秘书长施琳玲一一解答。

此次大会有哪些“新”的吸睛点？

施琳玲：在经历疫情之后，大家都更加感受到了健康的重要性，这场重大突发公共卫生事件让我们的整个家园按下了暂停键，使我们每个人的生产生活都受到了极大影响，疫情带给我们的深思是我们如何进一步健全完善公共卫生防御体系，如何提升每一位国民的健康素养。

这次大会，正是在后疫情时代召开的一次健康传播界最顶级、最权威盛会。如何完善卫生防控体系建设？后疫情时代大健康的重点是什么？如何通过健康传播提升国民健康素养？这些大家关心的健康传播问题都将在此次大会上一一详述。

国家卫生健康委相关领导、中国医师协会相关领导、国际国内健康传播领域知名专家、国际国内医院品牌管理领域知名学者，还有为抗击疫情做出突出贡献的医疗系统代表、健康类新媒体顶流大咖均会莅临会场，将带来最权威、最精准的健康传播新风向。

此次大会“殿堂级咖位大神”中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟院士，中国传媒大学政府与公共事务研究院院长、中央赴湖北指导组新闻发布专家董关鹏，医学界“段子手男神”张文宏医生也将参加会议。鼎鼎有名的业界管理大咖，北京大学党委副书记、医学院党委书记刘玉村，四川大学华西医院党委书记张伟亲授管理秘籍。超级网红医生“医路向前巍子”、“恩哥聊健康”等各专业领域的流量大咖也将前往。

健康传播概念如何在大众传播中出“奇”制胜？

施琳玲：5G时代的到来，意味着传播的形式、渠道、内容、速度以及最终传播的效果，都将发生翻天覆地的变化。

一部优秀的健康传播作品，在信息极速传播的当下，瞬间就可达到流量巅峰，占据鳌首，博得满堂喝彩。然而，一起小小的事件如若处理不当，也会引发舆情，甚至会对医院及整个医疗行业产生毁灭性的打击，所谓宣传无小事，应对瞬息万变的互联网环境，成败皆在瞬间，所以，面对新时代健康传播工作的新挑战、新要求，我们每个人都不能按部就班，而是要不断的充电、学习、适应。

我们希望参会人员能够重新认识5G时代的传播特点，现场了解当下健康中国战略下创新传播工作的大风口和精准信号，以及实现以科技赋能，掌握更加行之有效的传播手段，形成健康传播矩阵，与当前大时代无缝对接。

大会在即，我们根据不同受众群体，量身定制符合不同参会群体需求的演讲内容与授课内容。

书记院长论坛，由中国卫生健康思想政治工作促进会牵头，由国内知名医院书记、院长现场发言，为全国卫生行业高层管理人员度身定制。

中国医疗品牌建设论坛，创新采用医院与媒体“1+1”联动模式，分设四川大学华西医院+丁香园专场、浙江省人民医院+健康界专场、南通大学附属医院+有来医生专场、海南+医学界专场，为医院在健康传播、宣传及文化建设等方面提供实战经验。

5G时代的医生品牌论坛暨首届互联网+医疗达人汇，由业界大V品牌医生组成的天团导师权威指导，为医疗自媒体及个人精心打造蜕变“说明书”，助您“一步跨越，破茧成蝶”。

5G时代的健康传播创新论坛将有健康传播的政策制定者、健康传播的实践者和理论研究者三支力量汇合，晒出硬核做法，提出健康传播的未来之路。

特设“我要去博鳌”健康传播登台秀，由基层医院相关人员进行现场分享优秀的经验和做法，为基层医院健康传播从业者，提供最优质实操干货。

“致敬逆行先锋 传播健康中国” 特别环节，逆行的战疫先锋、优秀的健康传播人将登上博鳌的舞台，接受我们的礼赞！你就是那颗最闪亮的星星！

……

此次大会选址海南·博鳌的精“妙”之处是什么？

施琳玲：随着科技的发达，我们不再拘泥于脚下的那一方土地，走出去，看到更多的天地，做一个有梦想的卫宣人才是我们真正的人生价值。

众所周知，今年6月1日，中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》标志着海南率先由自由贸易试验区转变为海南自贸港，博鳌乐城国际医疗旅游先行区，是我国首个以国际医疗旅游服务、低碳生态社区和国际组织聚集地为主要内容的国家级试验区，通俗点说就是中国的“医疗特区”。

这里有最先进的医疗健康理念、最健全的医疗卫生体系，是真正的信息前沿地带，吹来的都是改革新风。届时我们也将专程带大家去看看海南博鳌乐城旅游先行区，在乐城我们将会重新认识未来。

所以，大会选址于此，绝不是仅仅去博鳌吹吹海风，看看日落，而是去吹真正中国医疗卫生前沿之风，赏健康传播创新这场日出东方辉映环宇之景。

大会不仅仅是一个交流经验的平台，更是想为每一位参会者提供“取经”的机会，让大家都能开拓视野、学习经验，在这里“有爱有家有力量”。