第二届健康中国创新传播大会暨第七届中国医疗品牌建设大会将于9月24日召开

今年伊始，新冠肺炎疫情席卷而来，全国健康传播工作者以互联网和新媒体为新战场开展科普辟谣、舆情引导，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量。为总结战疫期间健康传播工作的实践经验，提升健康传播工作者应对突发重大公共卫生事件健康传播与舆论引导能力，向世界共享中国方案，中国医师协会健康传播工作委员会将于9月24日-27日在海南博鳌召开第二届健康中国创新传播大会暨第七届中国医疗品牌建设大会。

据介绍，大会为全国卫生宣传工作者、健康新媒体交流分享的年度盛会。由国家卫生健康委员会宣传司、中央网信办网络评论工作局、海南省卫生健康委员会指导，中国医师协会、中国卫生健康思想政治工作促进会、中国医师协会健康传播工作委员会、中国互联网发展基金会、南通大学附属医院、海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局主办。

据了解，此次大会设置了1场主论坛、4场分论坛、1场特别环节、4大专场，届时将为政府及卫生健康委员会相关部门职能负责人、医疗机构管理者、卫生宣传人员、健康传播学者、中国医师协会健康传播工作委员会成员、媒体平台运营者提供交流平台。