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组分中药国家重点实验室荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”

2020年09月09日13:46 来源：人民网-人民健康网

9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在人民大会堂隆重召开，组分中药国家重点实验室荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号，这是获得此项殊荣的唯一国家重点实验室。组分中药国家重点实验室前后方紧密联动，临床研究和药物研发同步推进，在新冠肺炎中医证候学调查、临床循证评价、活性中药筛选、中药新药研制等方面开展了系列卓有成效的研究工作，为抗击新冠肺炎疫情贡献了重要科技力量。

国家重点实验室是国家科技创新体系的重要组成部分，也肩负着服务国家发展战略，满足国民经济、社会发展及国家安全需求的职能和使命。1月27日，组分中药国家重点实验室主任、天津中医药大学校长张伯礼院士奉命奔赴武汉前线，作为中央疫情防控指导组专家参加指导疫情防控，积极倡导中医药全过程介入新冠肺炎救治。实验室研究人员闻令而动，在张伯礼院士指导下，立即成立科技应急攻关队伍，组织前线救治队伍和后方科研团队紧密联动，将临床救治和科学研究同步推进；承担中西医结合防治新冠肺炎科技应急攻关项目，在中医证候学调查研究、中药疗效循证评价、已上市中成药筛选、中药组分活性评价、创新中药宣肺败毒颗粒研制等方面开展了卓有成效的研究工作，为形成中医药特色治疗方案做出了重要贡献，并向海外展现了中国方案的独特优势。率先研制了全球第一个新冠肺炎临床疗效评价核心指标集（COS-COVID），得到WHO新冠肺炎特征研究小组专家的高度评价。研究成果获得天津市科学技术奖抗击新冠肺炎疫情特别奖一等奖。

组分中药国家重点实验室历经十余年的建设，依靠科技创新及转化的重大成绩而获批。2020年2月，国家科技部、天津市人民政府联合发布《关于批准建设省部共建组分中药国家重点实验室的通知》（国科发基〔2020〕92号），批准省部共建组分中药国家重点实验室建设运行。8月9日组分中药国家重点实验室揭牌仪式暨第一届学术委员会会议在天津中医药大学举行。这也是全国中医药系统第一个国家重点实验室，标志着在国家重点实验室布局中有了中医药一席之地，中医药现代化研究有了国家级创新基地，成为推动中医药“传承精华、守正创新”的重要科技力量。

(责编：孙博洋、乔业琼)


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