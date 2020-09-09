慢性肾病补蛋白,每天做到“三个一”
北京朝阳医院营养科营养师 宋 新
数据显示，我国慢性肾病的患病率高达10.8%。对于这类患者来说，限制蛋白质摄入非常关键。
正常情况下，人体的蛋白质分解与合成处于动态平衡之中。人们吃进去的肉或豆腐等高蛋白质食物经过胃肠道的消化吸收后，产生的含氮废物会由肾脏排出体外。但当患有慢性肾病时，肾脏排泄废物的能力减退，这些蛋白质的分解代谢产物会蓄积于体内伤害身体。因此，慢性肾病适当控制蛋白质可减少毒素产生，减轻肾脏负担，减缓病程进展。
慢性肾病1~2期患者，蛋白质每天每公斤体重的推荐摄入量为0.8～1.0克，3~5期没有进行透析治疗的患者，蛋白质每天每公斤体重的推荐摄入量为0.6~0.8克。其中，至少50%来自优质蛋白质，如牛奶、鸡蛋、瘦肉、鱼、鸡等。对于多数慢性肾病患者来说，每日应该摄入40克左右的蛋白质，可以包括1个鸡蛋（7克）、1袋奶（7克）、1两瘦肉（10克），剩余的16克蛋白质则主要由主食和蔬果来补充。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn