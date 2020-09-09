慢性肾病补蛋白,每天做到“三个一”

数据显示，我国慢性肾病的患病率高达10.8%。对于这类患者来说，限制蛋白质摄入非常关键。

正常情况下，人体的蛋白质分解与合成处于动态平衡之中。人们吃进去的肉或豆腐等高蛋白质食物经过胃肠道的消化吸收后，产生的含氮废物会由肾脏排出体外。但当患有慢性肾病时，肾脏排泄废物的能力减退，这些蛋白质的分解代谢产物会蓄积于体内伤害身体。因此，慢性肾病适当控制蛋白质可减少毒素产生，减轻肾脏负担，减缓病程进展。

慢性肾病1~2期患者，蛋白质每天每公斤体重的推荐摄入量为0.8～1.0克，3~5期没有进行透析治疗的患者，蛋白质每天每公斤体重的推荐摄入量为0.6~0.8克。其中，至少50%来自优质蛋白质，如牛奶、鸡蛋、瘦肉、鱼、鸡等。对于多数慢性肾病患者来说，每日应该摄入40克左右的蛋白质，可以包括1个鸡蛋（7克）、1袋奶（7克）、1两瘦肉（10克），剩余的16克蛋白质则主要由主食和蔬果来补充。▲