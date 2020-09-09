热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

慢性肾病补蛋白,每天做到“三个一”

北京朝阳医院营养科营养师 宋 新

2020年09月09日10:20 来源：人民网-生命时报

数据显示，我国慢性肾病的患病率高达10.8%。对于这类患者来说，限制蛋白质摄入非常关键。

正常情况下，人体的蛋白质分解与合成处于动态平衡之中。人们吃进去的肉或豆腐等高蛋白质食物经过胃肠道的消化吸收后，产生的含氮废物会由肾脏排出体外。但当患有慢性肾病时，肾脏排泄废物的能力减退，这些蛋白质的分解代谢产物会蓄积于体内伤害身体。因此，慢性肾病适当控制蛋白质可减少毒素产生，减轻肾脏负担，减缓病程进展。

慢性肾病1~2期患者，蛋白质每天每公斤体重的推荐摄入量为0.8～1.0克，3~5期没有进行透析治疗的患者，蛋白质每天每公斤体重的推荐摄入量为0.6~0.8克。其中，至少50%来自优质蛋白质，如牛奶、鸡蛋、瘦肉、鱼、鸡等。对于多数慢性肾病患者来说，每日应该摄入40克左右的蛋白质，可以包括1个鸡蛋（7克）、1袋奶（7克）、1两瘦肉（10克），剩余的16克蛋白质则主要由主食和蔬果来补充。▲

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn