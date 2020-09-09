直播预告：如何把握肿瘤的早期信号

肿瘤疾病作为生活中高发且常见的疾病，给众多患者的生活和家庭带去了极大的困扰和生命健康的威胁。随着医疗水平提升以及大众健康意识的增强，很多肿瘤疾病可以通过早期筛查被发现治疗，进而减少对人体后续的伤害。

那么在早期筛查中，哪些指标标志着肿瘤的发生？除了进行筛查，还有哪些症状是肿瘤的表现？

2020年9月11日上午10:00—11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京天坛医院实验诊断中心教授、检验科主任医师康熙雄，分享肿瘤的早期信号相关知识。

专家介绍

康熙雄，主任医师，教授，博士研究生导师。

教育部高等学校教学指导委员会医学技术类专业教学指导委员会副主任、中国生物化学与分子生物学会临床应用生物化学与分子生物学分会第三届理事会理事长、中国医学装备协会第六届理事会常务理事。编写著作30余部，撰写论文200余篇。承担国家863、973等课题数项。荣获“科学中国人”奖。

擅长：临床检验诊断学，临床免疫学。

如何辨别肿瘤的发生？

肿瘤治疗中，长期存活的患者中，大多属于早期发现，并经过积极治疗的。所以我们很有必要了解、知道常见肿瘤的早期症状，可以及早识别预警信号，对于自己或者周围人都大有益处。年龄越大，患肿瘤可能性越大。所以45岁以上的人每年体检很有必要。

在初筛手段里，大部分癌症都有相关联的肿瘤标志物。但肿瘤标志物的准确性和特异性都不高，只能作为参考。无论是症状、化验还是影像检查，对癌症的诊断都有一定的假阳性和假阴性概率，手术取活组织检验才是金标准。

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