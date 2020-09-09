一杆秤“称”出校园粮食节约新风尚

新华社长沙9月8日电（记者谢樱）米饭菜品“精准称重”计价、用餐后测量剩余……记者近日在湖南走访了解到，一些学校充分发挥“一杆秤”作用，促使校园“后浪”们乐做“光盘族”，树立食品节约新风尚。

开学以来，长沙理工大学校园里添了不少“流行语”。食堂外林荫路上，“拒绝舌尖上的浪费”横幅十分醒目，食堂入门处摆放着“光盘行动”倡议书。走进食堂，“一粥一饭当思来之不易”标语也在时刻提醒着学生。

每天中午12点，长沙理工大学西苑食堂里人头攒动。自助选菜区里，17个荤菜，8个素菜，再配上例汤。学生取下餐盘，拿上打菜夹，排队轮流夹菜、称重，整个流程两分钟全部搞定。

“以前米饭5角起价，但有的女生节食吃不了那么多，剩余的就只能浪费了。现在称重计价，只打一毛钱的米饭都可以，既省钱也节约粮食。”文学与新闻系研二学生廖洁说。

长沙理工大学后勤中心主任施一满告诉记者，自助称重打菜自实施以来就受到学生的喜爱，在校内不断铺开，现在已成为学校四个食堂的“标配”。学生遵行“吃多少打多少”，浪费大大减少，厨余垃圾总量减少了三分之一。

在长沙市实验小学的教室里，每到中午，孩子们都能领到一个午餐盒。讲台上，米饭、菜品一字排开。“餐盒里的饭菜分量不算多，孩子不够吃可以随时来添加。”陪餐老师杨丹告诉记者，“学生的饭量差距比较大，有的一碗就够了，有的要吃两三碗，老师会告诉学生吃多少加多少，避免浪费。”

用完餐，孩子们自觉地把餐盒里剩余的饭菜倒进“回收桶”。厨房工作人员每天对剩饭剩菜称重记录，进行数据比对，以周为单位公布。每学期剩余最少的班级还能得到文明班级称号以及光盘奖励。

记者在学校剩饭菜情况统计表中看到，大部分班级每日饭菜剩余量都在1千克以下，部分班级接近“零剩余”，2019年度全校人均日剩余量仅为25克。“原来学校每天有两大桶的剩菜剩饭，现在每天合起来还不到一桶。”长沙市实验小学校长王云霞说。

“对剩饭剩菜称重，一方面可以有效引导班级节约粮食，让孩子不浪费。另一方面，学校也可以不断敦促学生食堂提高饭菜品质，让饭菜更可口，让孩子更爱吃。”王云霞说。（完）