晋江企业家荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人荣誉

9月8日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。在接受表彰的抗疫英雄中，福建柒牌时装科技股份有限公司常务副总裁洪炳文荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人荣誉。

图为福建柒牌时装科技股份有限公司常务副总裁洪炳文

据介绍，抗疫期间，柒牌时装科技股份有限公司坚持为奋战在一线的医护人员提供物资支持。1月26日，在接到任务指令后,中国柒牌立即成立疫情防控物资领导小组，启动相关应急预案，紧急召回100多名员工，开启4条生产线，调配30多台专业设备，快速从服装企业“转型”生产防护服；2月2日，中国柒牌首批防护服正式发出；2月3日，中国柒牌防护服生产车间搬进三创园无菌厂房；2月11日，中国柒牌成立三创园爱心车间临时党支部，获评泉州市“抗疫先进基层党组织”；2月13日，中国柒牌成为福建省首家“转型”生产防护服并获得无菌医用防护服生产许可证的服装企业，亦是泉州市首份无菌医用防护服生产许可证；2月18日，中国柒牌捐赠1000套防护服，并陆续发出，助力在鄂一线媒体工作者；2月27日，中国柒牌捐赠10000套医用防护服，驰援湖北宜昌战疫前线；3月9日，CCTV新闻联播点赞中国柒牌防护服生产工作。