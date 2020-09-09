袁隆平为何呼吁更多年轻人从事农业

9月7日，2020年中国农民丰收节金秋消费季在北京启动。活动期间，农业农村部将联合中央广播电视总台、拼多多共同举办5场线上线下联动的大型直播活动。首场直播中，杂交水稻之父、90岁高龄的袁隆平院士深情呼吁更多90后年轻人投身农业。袁隆平表示，青年农民是国家的希望，现代农业研究需要更多的知识青年。

年轻人为何不愿从事农业？为何要呼吁年轻人从事农业？这成为袁隆平之问，也是袁隆平之愿。作为一位与农业打了一辈子交道，为中国农业作出过杰出贡献的老一辈科学家，袁隆平院士的深情呼吁中，有着对青年一代的殷殷期待，更多的则是对中国农业现状和发展趋势的一种深刻洞察。

不了解农业，对农业的认知可能还存有刻板印象。但其实正如袁隆平所说：“现代农业不是过去的农业，现代农业是个高科技的农业，不是脸朝黄土背朝天，都是机械化、电气化、智能化的农业。”从手工劳作到智能化的技术演进，从传统农业向现代农业的产业形态升级，农业提供了大量高科技含量的就业岗位，需要更多优秀人才和知识青年投身其中，在这片广阔的天地中展示自己的才华。

农业是古老的行业，也是年轻的行业。古老，是因为民以食为天，农业是一个国家的根基，越是发达的国家，农业生产水平也越高。年轻，则是因为随着5G、人工智能、大数据等最新科技成果在各个领域的广泛应用，整个产业模式已经发生了翻天覆地的变化。智慧科技赋能传统农业，同时也涌现出许多富有朝气的“超级新农人”。

为何要呼吁年轻人从事农业？现代农业已经打通了行业壁垒，产业结构和行业生态已经发生巨变。因此需要一场观念革新，逐渐改变以往的那种单一的传统生产和管理模式，大量引进综合型年轻人才，才能适应这种变化，从而使农业生产和农业经济再度焕发活力。

参加直播的陕西省平利县“多多农园”带头人王秀梅，通过直播带货，将农民们的产品卖到了养生茶类目好评榜的第一位。像王秀梅这样的年轻创业者不在少数，她们在实现人生价值的同时，也为农村脱贫致富闯出了一条新路。在@央视新闻的直播中，王秀梅说，正是受袁隆平影响，自己大学毕业后回乡创业，利用电商帮助老乡卖茶脱贫。

为何要呼吁年轻人从事农业？还因为年轻人有思想，有冲劲，勇于尝试，他们吸纳知识能力更强，也更易于接受新生事物，并将其转化为生产力。

据媒体报道，山东济宁的周晴晴也是一名90后年轻人。她原本是一名在北京工作的城市白领，但为了实现父亲的蘑菇梦，她回到老家当起了“菌二代”。在创业过程中，她经历过产品滞销的困境，也遭遇过一年亏损600万元的挫折，但年轻人输得起，更有愈挫愈勇的自信和勇气。她及时调整战略，重点创建珍稀食用菌基因库项目，终于摆脱困境，开发出全国首创的高产栽培技术，实现产量翻番，全国各地的菌农都纷纷向她取经。

这些生动的案例，都清晰地回答了“为何要呼吁年轻人从事农业”的袁隆平之问。农业需要年轻人来注入活力和创新力，年轻人也需要拓展自己的职业选项，到农业和农村这个越来越绚丽的舞台上去创造价值，放飞青春梦想。

（作者：吴龙贵，系媒体评论员）