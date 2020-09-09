钟南山的眼眶为何湿润

【中国战疫者】

9月8日上午，北京人民大会堂，作为自设立以来第9位获得者，中国工程院院士钟南山获得了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自颁发的“共和国勋章”。“不忘初心，牢记使命，我想，健康所系，性命相托就是我们医务人员的初心。保障人民群众的身体健康和生命安全，是我们医者的使命。”在发言时，钟南山眼眶湿润了。

医生这一职业作为人们生命健康的捍卫者，在各种情况下仍能保持冷静理智是这一群体留给大多数人的印象。作为一名从事临床工作近50年的医生，钟南山也不例外。回望今年年初，在人们对新冠肺炎疫情仍有诸多盲点，恐惧与紧张的情绪开始蔓延时，作为国家医疗与防控高级别专家组组长，84岁的钟南山临危受命亲赴武汉，在1月20日代表专家组向人们发出了新冠肺炎“人传人”“没有特殊情况不要去武汉”的警示。

有人说，疫情发生后，钟南山几乎就是大家心中的“风向标”和“定海神针”。但即使专业如斯，冷静如斯，勇敢如斯，在这段与疫情奋战的日子里，钟南山还是不止一次地红过眼眶。

1月28日，在疫情最为肆虐的时期，钟南山在一次接受媒体采访被问到疫情会不会大暴发时，回答中提及武汉时他眼含泪光、几度哽咽。“劲头上来了，很多东西都能解决，全国帮忙，武汉是能够过关的。武汉本来就是一个很英雄的城市！”对于武汉的疫情控制，他始终抱有充足信心。

在钟南山的牵头下，广州医科大学附属第一医院收治了广州绝大部分新冠危重症患者，支援广州市第八人民医院的医疗队全程参与8例危重症、17例重症的救治工作，驰援武汉的医疗队累计诊治逾400例次。

在主持撰写修订第二至第八版《国家新型冠状病毒肺炎诊疗方案》的团队中，依然有钟南山的身影。利用远程网络会议系统，他牵头对湖北武汉、荆州等各省市的危重症、重症病例进行远程会诊24场超过55例次，在他对临床诊疗工作的悉心指导下，危重症病例救治的成功率逐步提高。

随着国外疫情的不断恶化，钟南山与团队先后进行了24场国际远程连线，与来自美国、法国、德国、意大利、印度、西班牙、新加坡、日本、韩国等13个国家的科研临床专家进行经验探讨，传授我国新冠救治成功经验，为全球抗击新冠肺炎疫情贡献“中国方案”，为共同构建人类卫生健康共同体积极建言献策。

争分夺秒，马不停蹄，是对钟南山今年状态的最好描述。

8月27日，在带队观看“仁爱精诚生命至上——广州医科大学附属第一医院抗疫主题展”时，钟南山几番驻足，双眼泛红。“我们这家医院不是211或985工程医院，医院虽然小，但是省市都非常支持。我们特别是年轻一代愿意承担更多的任务。今天这个展览，是希望让媒体朋友了解广医一院广大职工是如何工作、做出什么贡献的，而不是关注一两个人。我相信，通过抗疫人们对国家的信仰更加坚定。这也是为什么现在我们能在这里面对面接触，这在很多国家是不可能的。”忆及朝夕相处的同事、学生们，尤其是院里年轻一辈的抗疫点滴，钟南山再次动情。

在“共和国勋章”的颁奖台上，钟南山湿润眼眶，虽然我们难以完全体会，但却值得细细品读。

在钟南山作为“共和国勋章”建议人选向社会公示当天的11点23分，钟南山院士团队新冠肺炎疫情防控核心成员、广州医科大学附属第一医院重症医学科副主任医师桑岭，第一时间在微信朋友圈转发了相关新闻，并配上了“钟老师实至名归！”的话语。

也许对于这位被人们冠以“国士无双”的胸肺科、呼吸科医生而言，“实至名归”四个字，便是足够在余生念兹在兹的最好褒奖。

（本报记者 王忠耀 吴春燕）