钟南山、张伯礼、张定宇、陈薇。

4个响亮的名字，勾勒一部可歌可泣的英雄史诗，唤起中华民族刻骨铭心的共同记忆。9月8日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在京隆重举行，钟南山被授予“共和国勋章”，张伯礼、张定宇、陈薇被授予“人民英雄”国家荣誉称号。

“忠诚、担当、奉献”——国家主席习近平签署的主席令中，这样概括他们的崇高品质。他们的名字和功绩，将永远铭刻在共和国的丰碑上。在这4位英雄走入人民大会堂接受表彰之际，新华社记者同他们面对面，重温非凡的抗疫之路，感悟抗疫精神的伟力。

忠诚：英雄的回答

几天前，钟南山接到来自瑞士日内瓦的电话——他入选了世卫组织新冠肺炎疫情应对评估专家组。谈起武汉的日日夜夜，钟南山的话语掷地有声：“没有人教我怎么做，我们专家就是基于事实做出判断。”

“敢医敢言”——钟南山办公室挂着的一幅字，道出他一生的坚守。

这个场景人们记忆犹新——腊月二十四，广州前往武汉的高铁票早已售罄，84岁的钟南山费尽周折临时找到一个餐车座位。舟车劳顿的老人，靠着椅背打了个盹。照片令人“泪目”之余，又多了几分心安。

那是一个沉重却斩钉截铁的结论：存在“人传人”现象。钟南山面色凝重，以国家卫健委高级别专家组组长的身份向全社会公布结论。

那是一声“至暗时刻”激励人心的号召：“武汉本来就是一个很英雄的城市，有全国，有大家的支持，武汉肯定能过关。”

讲真话、做实事，这是对党、对国家、对人民最大的忠诚。

指导中医药全过程介入新冠肺炎救治的张伯礼、身患渐冻症却冲锋在前的张定宇、闻令即动紧急奔赴武汉执行科研攻关和防控指导任务的陈薇……

他们有着一个共同的身份——共产党员。在新冠肺炎疫情这场突如其来的危机与大考之中，他们怀揣炽烈的赤子之心，在各自的答卷上写下“忠诚”二字。

迎战！向着疫情最重的地方，做人民最需要的事情！

没有丝毫犹豫，天津中医药大学校长张伯礼奔向疫区：“要我这个老头儿过去，前方情况一定很严重。这份信任无价，决不能推脱！”

没有丝毫犹豫，武汉市金银潭医院院长张定宇坚守岗位：“我是共产党员、医院院长、一名医生。无论哪个身份，在这非常时期、危急时刻，都没理由退半步，必须坚决顶上去！”

没有丝毫犹豫，军事科学院军事医学研究院生物工程研究所所长陈薇接种了自己团队研制出的第一针疫苗：“最坏的情况就是牺牲。关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。”

一句句无畏的誓言，彰显着忠诚的力量。

一声声英雄的回答，鼓舞着人民的斗志。

“起来！起来！起来！我们万众一心……”最艰难的时刻，武汉人民自发唱起国歌。那个瞬间，令钟南山难以忘怀：“中华民族就是有这么一股子气，疾病压不倒中华民族！”

担当：英雄的选择

“今天出席表彰大会，明天我就要再去武汉了。”陈薇说。

3月16日第一批接种疫苗的108名志愿者等着她做回访，抗体的有效时长等着她做分析。盛誉之下，不能有负重托！陈薇又一次感受到肩上沉甸甸的担子。

新冠病毒充满未知，疫苗攻关的方向差之毫厘，就会白白耗费有限的科研资源，错失宝贵时间。

这不仅是物质的角力，更是精神的对垒。

“做基因工程疫苗！”陈薇挑起千钧重担。“我们有几十年的积累，即使面对未知病毒，也有能力去研究和抵御。”

第一批腺病毒载体重组新冠病毒疫苗下线时，恰逢陈薇的生日。那段日夜攻关的酸甜苦辣一时间全部涌上她心头：“用最硬核的科技成果，践行人民至上、生命至上的理念。”

一次次考验，一次次将得失、生死置之度外——这是她的选择，亦是他们共同的担当。

冬去春来，从至暗到天明。当武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，当疫情防控阻击战取得重大战略成果，当党和人民把最高礼遇献给新时代最可爱的人……总有一些闪亮的瞬间，时时浮现在人们脑海中——

不能忘记，身处疫情“风暴眼”的张定宇，对同事“疾言厉色”：“对呼吸道传染病不必过于恐慌，按要求做好防护就没危险。我们要胆大心细！有什么责任有我担着。”

不能忘记，在未知与恐惧交织的洪流之中，钟南山沉稳有力的断言：“早发现、早隔离，我们有足够的信心防止疫情大暴发。”

不能忘记，面对质疑的声音，张伯礼拿出中西医结合治疗的病例，用清清楚楚的数据说话：“一是别错失治疗时机，二是安抚人心。”

……

疾风知劲草，板荡识英雄。在与疫魔的反复较量中，英雄们的选择，点亮胜利的希望。

奉献：英雄的温度

略为僵直的双腿，高低不平的脚步——这样的张定宇，硬是与疫魔拼出了惊心动魄的“中国速度”。

武汉市金银潭医院，这座城市唯一的传染病专科医院。2019年12月29日，在收治首批7名不明原因肺炎患者后，职业的敏感，让张定宇立即组建隔离病区，率先采集样本开展病毒检测，组织动员遗体捐献，为确认新冠病毒赢得了时间，为开展新冠肺炎病理研究创造了条件。

最忙的时候，几乎不间断地接打电话，还不时对身边人发出一个个清晰的指令……步履蹒跚的张定宇，每时每刻都是按倒计时的方式与时间赛跑。当妻子被疫情击倒入院3天后，他才“掰”出了不到半小时去探望。

“我必须跑得更快，才能跑赢时间。”他执拗地纠正被媒体误报成57岁的年龄：“我56岁，我愿意多做点事情，愿意时间稍微长一点。”

渐渐“冻”住的身体，困不住一颗想要发光发热的心。

“生命这样美好，为什么要把时间浪费在恐惧疾病之中？”张定宇一次次这样回答关心他的人：“生命的长度不够了，让它丰满一些也很有意义！”

以奉献燃烧自己，将生命的温度传递至更多的人、更远的地方。

“白甲十万，战‘疫’三月酣。江城生死皆好汉，数英雄独颜汗。”

得知自己将被授予“人民英雄”国家荣誉称号的那晚，张伯礼填了一首词——《人民才英雄》。

因劳累而胆囊炎发作，张伯礼在武汉就地接受胆囊切除手术，笑称自己与这座城市“肝胆相照”。当人们再次问起他，他却说此事不值一提：“我希望自己悄悄地去，悄悄地回，不过就是普通的人做了普通的事。”

今年4月，陈薇的家乡——浙江兰溪市8万余名中小学生在复课开学前，收到了她的来信：“只有温暖了别人，你的世界才会更加精彩，更有意义！”

这或许是英雄们共同的心声。

生命不息、奉献不止。《向祖国致敬》的旋律犹在耳畔回响，他们的目光望向更远的未来。

钟南山即将协助世卫组织对世界疫情未来的发展与应对进行研判；张伯礼打算把全部精力集中到实验室建设，充分总结自己在一线抗疫的治疗经验；张定宇为自己立下“规矩”，要多多参加学校的升旗仪式，为孩子们讲述曾在这座城市上演的一幕幕传奇；陈薇计划积累更多科学数据，让疫苗早日通过严格的审批，尽快惠及更多民众……

挑战依旧严峻，英雄风雨兼程。

与之同行的，是众志成城、不畏艰险、愈挫愈勇的亿万中华儿女。我们不断在磨难中成长、从磨难中奋起，昂首阔步，走在通向中华民族伟大复兴的道路上。

（新华社北京9月8日电 记者施雨岑、董瑞丰）