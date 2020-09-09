为守护人民健康作出更大贡献

“在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”9月8日的全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。

习近平总书记的重要讲话引发热烈反响。人无精神则不立，国无精神则不强。广大医疗界人士纷纷表示，要珍惜“白衣天使”的荣誉，弘扬伟大抗疫精神，为继续做好疫情防控、巩固抗疫成果，为中国人民的健康与小康作出更大贡献。

抗疫精神将全国人民紧紧团结在一起

“总书记在讲话中特别概括和阐释了伟大的抗疫精神。”“共和国勋章”国家荣誉获得者、中国工程院院士钟南山现场聆听了习近平总书记的重要讲话，深受鼓舞。让他印象深刻的是，习近平总书记谈道，“在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价”。

“不惜一切代价”，是源于“坚持人民至上、生命至上”。于是，“用1个多月的时间初步遏制疫情蔓延势头，用2个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，进而又接连打了几场局部地区聚集性疫情歼灭战，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果”。

对于习近平总书记的这段话，武汉大学中南医院院长、武汉雷神山医院院长王行环教授颇为感慨。作为一名武汉市民和疫情一线的医生，王行环亲历了疫情的整个过程。“新冠肺炎疫情是世纪瘟疫，疫情仍在全球蔓延，对人类和世界格局产生的影响尚未可知。我国在习近平总书记亲自指挥、亲自部署下已取得重大胜利，体现了我们国家的力量、制度的优势和文化的自信。”他说。

“参加这次表彰大会，不只代表我个人，更代表千千万万、各行各业参与抗疫的人民。”“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号获得者、湖北省大冶市人民医院副院长袁念芳认为，这种抗疫精神把全国人民紧紧团结在一起，万众一心、同甘共苦。

医务人员既受鼓舞又觉重担在肩

面对突如其来的严重疫情，广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命。“广大医务人员是最美的天使，是新时代最可爱的人！他们的名字和功绩，国家不会忘记，人民不会忘记，历史不会忘记，将永远铭刻在共和国的丰碑上！”习近平总书记指出。

“这是国家和人民对我们所有医务工作者在此次抗疫战斗中作出贡献的最大肯定和褒奖！”“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号获得者、江西省景德镇市第二人民医院感染科主任徐立新说。

作为逆行武汉的一员，清华大学附属北京清华长庚医院呼吸与危重症医学科内科部第二党支部书记、副主任医师郭军也来到了人民大会堂。他要把“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”这份荣誉与清华长庚支援武汉医疗队的11名战友共同分享。“白衣执甲，守护生命，践行从医初衷、践行党员初心，我逆行，我无悔！”他说。

“这是团队的成果，队员的汗水！”浙江大学医学院附属邵逸夫医院党委书记刘利民代表邵逸夫医院援助湖北荆门医疗队领取“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉。当他在现场听到习近平总书记讲到“青年一代不怕苦、不畏难、不惧牺牲，用臂膀扛起如山的责任，展现出青春激昂的风采，展现出中华民族的希望”时，感触良多。邵逸夫医院援助湖北荆门医疗队中半数以上是90后，这些年轻人不惧艰难，成为披“荆”斩“疾”的中坚力量。

“总书记的重要讲话既让我备受鼓舞，又让我感受到肩上的重担。”“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号获得者、首都医科大学附属北京天坛医院副院长周建新认为，这个表彰并不仅仅是针对某一个个人，而是对医务工作者这个职业的认可，是对千千万万面对疫情勇敢逆行的医务工作者的肯定和激励。

“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号获得者、首都医科大学宣武医院重症医学科主任姜利如此解释他们的职业和工作：“医生的使命就是治病救人，有条件的情况下要去救，没有条件、条件不够，想办法创造条件也要去救。”

带着抗疫精神建设健康中国

当前，疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，夺取抗疫斗争全面胜利还需要付出持续努力。“抗疫战斗还没有取得最后的胜利，我们一定要外防输入、内防反弹，牢记习总书记的谆谆教导，继续奋进，贡献我们医务工作者应有的力量。”徐立新说。

同困难作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。习近平总书记强调，我们要在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量。

“有了这精神，不管是面对疫情，还是遇到再大的困难和挫折，我们都能胜利。”“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士张伯礼表示，要认真做好今秋冬季的疫情防控工作。“只有把工作做到最好，才能回报党和国家、老百姓对我们的厚爱。”

援鄂医疗队员、景德镇市第二人民医院重症医学科副主任余小云在电视机前看完大会直播后表示：“今后工作中我们要继续弘扬伟大抗疫精神，进一步做好秋冬疫情防控工作，确保人民群众生命健康，巩固好来之不易的抗疫成果。”

“为了人民群众的健康，为了建设健康中国，我们要总结、吸取抗击疫情的经验，不断完善公共卫生体制，完善医疗体制，不辱使命，不辜负党和人民的信任。”周建新说。

（本报记者 陈海波 金振娅 田雅婷）