英雄的人民，人民的英雄

人民殿堂迎来英雄人民的代表！

2020年9月8日，人民大会堂二层宴会厅内，华灯璀璨，气氛热烈。

9时20分，热烈的掌声响彻宴会厅，习近平等党和国家领导人来到这里，亲切会见国家勋章和国家荣誉称号获得者，全国抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体代表等。

习近平总书记面向大家挥手致意，2000余名受表彰人员向总书记报以热烈的掌声。

在过去8个多月时间里，中国经历了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考。

在这场斗争中，中国人民挺过来了！以习近平同志为核心的党中央带领14亿中国人民，以生命至上凝聚万众一心，以举国之力对决重大疫情，以人类命运共同体共克时艰，取得了抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举，涌现出一大批可歌可泣的先进典型和感人事迹。

这一刻，人们相聚在这里，千言万语化作掌声如潮。相机快门按下，记录下无比珍贵的历史瞬间。

同大家合影留念后，习近平总书记站起身来，向身边的钟南山院士问候道：“身体还好吧？”

“好！我还要向您请战，继续在呼吸系统疾病和突发性公共卫生事件防控上为祖国贡献力量，不负国家给予的重托。”钟南山回答道。

10时整，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在人民大会堂大礼堂开始举行。

奏唱中华人民共和国国歌、向新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞默哀、宣读习近平签署的中华人民共和国主席令……一项项庄严肃穆的议程，将会场气氛逐渐推向高潮。

6名号手吹响仪式号角，4名礼兵手捧共和国勋章、国家荣誉称号奖章正步走上主席台，铿锵的步伐在人民大会堂大礼堂内久久回荡。中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式开始了。

军乐团奏响《向祖国英雄致敬》。这首专门为国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式创作的乐曲，如交响诗一般雄壮激昂，深情讴歌那些为共和国事业作出杰出贡献的功勋模范人物。乐曲声中，“共和国勋章”获得者钟南山，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼、张定宇、陈薇先后走上主席台。习近平总书记为他们一一颁授勋章奖章，并同他们亲切握手、表示祝贺。

在疫情肆虐的暗夜中，他们是一道道闪亮的光——

“其实，我不过就是一个看病的大夫。”

钟南山，我国呼吸疾病研究领域的领军人物，敢医敢言，勇于担当，提出的防控策略和防治措施挽救了无数生命，在非典型肺炎和新冠肺炎疫情防控中作出巨大贡献。

“国有危难时，医生即战士。宁负自己，不负人民。”

张伯礼，指导中医药全过程介入新冠肺炎救治，主持研究制定的中西医结合疗法成为“中国方案”的亮点，为推动中医药事业传承、创新、发展作出重大贡献。

“我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多病人。”

张定宇，扎根医疗一线的杰出代表，作为渐冻症患者，疫情期间仍义无反顾、冲锋在前、救死扶伤，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战作出重大贡献。

患有渐冻症的张定宇，脚步依然有力。习近平总书记关切地说：“保重身体！把身体养好。”

“穿上这身军装，一切都是我应该做的。”

陈薇，长期从事生物危害防控研究，新冠肺炎疫情暴发后，闻令即动，在基础研究、疫苗、防护药物研发方面取得重大成果，为疫情防控作出重大贡献。

陈薇一身戎装，走上前郑重地行了个军礼。习近平总书记高兴地说：“你为军队立了功！”

党和人民把最高礼遇献给最可爱的人——

在全场热烈的掌声中，在人们崇敬的目光注视下，4位国家勋章和国家荣誉称号获得者受邀到主席台就座。

随后，大会对全国抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体、全国优秀共产党员和全国先进基层党组织进行了表彰。受表彰的个人和集体代表胸戴大红花，走上主席台，从习近平等党和国家领导人手中接过奖章、证书、奖牌。

全场以一次次热烈的掌声，向他们表示衷心祝贺、致以崇高敬意。

这是永放光芒的精神财富——

“由衷感谢党和国家把这份荣誉授予我们4位医务工作者，这是党和国家对全体医疗卫生工作人员的充分肯定。”钟南山代表国家勋章和国家荣誉称号获得者发言，“欣逢盛世当不负盛世。面对尊崇和荣誉，我们将始终牢记党和人民的重托！”

这是无畏勇毅的崇高境界——

来自北京协和医院的全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国优秀共产党员刘正印，分享了驰援武汉的难忘经历：“当日夜守护的病人一点点好起来，一个个康复出院，大家再苦再累、再困再乏，都值了！”

这是无怨无悔的人民情怀——

全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国先进基层党组织代表、湖北省武汉市青和居社区党总支书记桂小妹牢牢记得习近平总书记来他们社区考察时的嘱托。她说：“疫情期间，社区没有一户一人吃不上饭、用不上药。武汉‘解封’时，居民在阳台集体高唱《我和我的祖国》。”

先进个人和先进集体代表们的发言，感动着在场的每一个人。当听到白衣战士脸颊被口罩勒到溃烂、双手被污水浸到泛白、十几个小时不敢吃饭不敢喝水，只为把更多希望留给患者时，不少人潸然泪下。

他们的名字和功绩，国家不会忘记，人民不会忘记，历史不会忘记，将永远铭刻在共和国的丰碑上！

在全场热烈的掌声中，习近平总书记发表了重要讲话。

这是对抗疫大战的全面回顾——面对突如其来的严重疫情，党中央统揽全局、果断决策，以非常之举应对非常之事；中国人民风雨同舟、众志成城，构筑起疫情防控的坚固防线；广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命……夺取了全国抗疫斗争重大战略成果。

这是对抗疫精神的高度概括——生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共……伟大抗疫精神，同中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承，是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展，是中国精神的生动诠释，丰富了民族精神和时代精神的内涵。

这是对抗疫经验的深刻总结——抗疫斗争伟大实践再次证明，中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨；中国人民所具有的不屈不挠的意志力，是战胜前进道路上一切艰难险阻的力量源泉；中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证……

总书记的重要讲话通过电视网络直播信号传向五湖四海，激起现场一次次热烈的掌声。

为出席这次大会，72岁的张伯礼特意在胸前佩戴了一枚党徽：“我们中华民族是个英雄的民族，是在磨难中成长起来的。在党的领导下，众志成城就能无往而不胜。”

“作为医生，救死扶伤是我的天职；作为共产党员，冲在前面是我义不容辞的责任。”华中科技大学同济医学院附属同济医院呼吸与危重症学科主任赵建平表示，“一线医护人员要像加速旋转的陀螺，继续为拯救每一位患者而努力。”

志不求易者成，事不避难者进。

中国工程院副院长王辰院士表示，当前，疫情仍在全球肆虐，夺取抗疫斗争全面胜利还需要付出持续努力。我们要坚持常态化精准防控，慎终如始、再接再厉，善于在危机中育新机、于变局中开新局。

（新华社北京9月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 06 版）