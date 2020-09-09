总书记深情重温战疫中感动中国的那些话

他们是风雨中的逆行者，是没有硝烟的战场上的战士。医生护士、部队官兵、社区工作者、新闻工作者、工程建设者……无论耄耋白发还是青春年少，他们有一个共同的名字——战疫者。

此刻，9月8日召开的全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，他们在倾听，很多人眼含热泪。随着习近平总书记的讲述，960多万平方公里大地上齐心协力抗疫的恢弘画卷徐徐铺展。苦难与辉煌，肆虐与阻击，突如其来与果断决策、统一行动……每一个选择、每一步跋涉，书写了中国不平凡的2020年。

习近平总书记的声音深沉而蕴含力量。追忆艰难岁月，致敬平凡英雄，感奋民族的精神力量……他在讲话中多次引述来自战疫一线的话。那些话语，是在2020年的疫情风暴里，不会被困难打倒的中国人民的心里话。

“为热干面加油”

“全国人民都‘为热干面加油’！”总书记话音未落，掌声如雷。

“热干面”，网友对武汉的昵称。热气腾腾的“过早”，勾勒了一个生机勃勃的武汉。在“封城”的空寂中，热干面意味着热闹也象征着希望。会场里，很多人因这个词感慨唏嘘，不时有人擦拭眼泪。

习近平总书记娓娓道来：“大家都说：‘全中国等你痊愈，我们相约春天赏樱花。’”掌声再一次激荡会场。

隔着防护服的相逢，也许是生与死的相逢，却从未放弃生的希望、从未磨灭对明天的憧憬。不放弃、不退缩、不止步，“为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！”习近平总书记多次强调的“人民至上、生命至上”的理念贯穿战疫始终，用国家的光芒照亮每一个角落的生命。

习近平总书记接着说：“武汉的患病者也毫不气馁，说‘谢谢你们，没有放弃我们，病好了我要去献血’。‘武汉必胜、湖北必胜、中国必胜’的强音响彻中华大地。”

掌声如大江奔涌。“必胜”，因为有这些战疫者。他们在风暴中前行，肩膀上扛着“必胜”的信念，坚如磐石。

“有你们在，就安心”

钟南山、张伯礼、张定宇、陈薇，还有无数从抗疫战场归来的白衣战士。今天，人民大会堂，以国家的名义致敬英雄。

习近平总书记的讲话直抵人心：“我国广大医务人员是有高度责任感的人，身患渐冻症的张定宇同志说：‘我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多病人。’”

掌声里，被点名表扬的张定宇，激动地停下了记录的笔头。刚才，颁授奖章时，在总书记温暖的目光里，在全场的凝神注目下，他用力地走过红毯。抗击疫情期间，他挪着同样的步子一次次走向病房，丈量无数生命的长度。

习近平总书记接着谈到了同样坐在主席台上的钟南山：“同时，他们又是十分谦逊的人，钟南山同志说：‘其实，我不过就是一个看病的大夫。’”

从抗击非典到抗击新冠，每一次国家需要，毅然出征、大医精诚。坐在火车餐车的沉思镜头，一锤定音发出“人传人”的判断……尽显中国医生的勇毅担当。

最近几次见面，习近平总书记都会关切询问钟老的身体状况，叮嘱他多保重。84岁仍青春，老当益壮。今天的大会发言，钟南山再次表态，欣逢盛世当不负盛世，以敬畏生命、护佑生命、捍卫生命为己任。

习近平总书记下一句讲话，再一次激荡起如潮掌声：

“人民群众说：‘有你们在，就安心！’”

国有难，白衣执甲，悬壶济世。一张张面颊被口罩勒出了血痕，也筑起了抗击病毒、挽救生命的长城。今天，他们的脸上有笑容泪水和自豪荣光。

“广大医务人员是最美的天使，是新时代最可爱的人！”习近平总书记动情地说，“他们的名字和功绩，国家不会忘记，人民不会忘记，历史不会忘记，将永远铭刻在共和国的丰碑上！”

“不过是一群孩子换了一身衣服”

时间之河川流不息，每一代青年都有自己的际遇和舞台。突如其来的疫情，为今天的青年出了一份要用生命去作答的考卷，也成为他们人生的试金石。

习近平总书记在讲话中，引用了在青年中口口相传的一句话：

“参加抗疫的医务人员中有近一半是‘90后’、‘00后’，他们有一句话感动了中国：2003年非典的时候你们保护了我们，今天轮到我们来保护你们了。”

主席台下，朝气蓬勃的青年们，用经久不息的掌声表达对这席话的共鸣。

话锋一转，总书记随之说：“长辈们说：‘哪里有什么白衣天使，不过是一群孩子换了一身衣服。’世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。”

过去有人说他们是娇滴滴的一代。平日里父母身边的追风少年，穿上战袍，却越是艰险越向前。稚嫩的青春，在挽狂澜于既倒的重任面前毫无惧色、赤胆仁心。历经抗疫的洗礼和淬炼，青春壮哉，英雄壮哉！

青年兴，则国家兴。“问苍茫大地，谁主沉浮”“大江歌罢掉头东，邃密群科济世穷”。民族复兴征程上一代代的青春之歌，推动历史的车轮滚滚向前。习近平总书记多次在民族复兴的坐标上思考青年责任，他曾说，你们这一代青年，参与、见证和推动民族复兴的历程生逢其时。这是青年之幸，也是国家之幸。

会场上，铿锵的声音穿透此起彼伏的掌声，回荡久远：“青年一代不怕苦、不畏难、不惧牺牲，用臂膀扛起如山的责任，展现出青春激昂的风采，展现出中华民族的希望！让我们一起为他们点赞！”

……

亿万个声音，汇聚成感动中国的磅礴之力。湖北省武汉市青和居社区党总支书记桂小妹在发言时回忆，武汉“解封”时，居民在阳台集体高唱《我和我的祖国》。亿万心声，习近平总书记感同身受。他说，我们都为自己是中国人感到骄傲和自豪！

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 03 版）