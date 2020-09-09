关于表彰全国优秀共产党员和全国先进基层党组织的决定

这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。疫情发生后，党中央高度重视，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，领导全党全国各族人民打好疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。经过艰苦卓绝的努力，疫情防控取得重大战略成果，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果。

各级党组织和广大党员、干部坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，牢记人民利益高于一切，全面落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷。广大基层党组织紧急动员、有力组织、守土尽责，充分发挥战斗堡垒作用；广大党员挺身而出、舍生忘死、英勇奋战，充分发挥先锋模范作用，构筑起群防群治、联防联控的严密防线，凝聚起众志成城、共克时艰的强大力量，鲜红的党旗高高飘扬在防控疫情斗争第一线。

为表彰在抗击新冠肺炎疫情中涌现出来的优秀共产党员和先进基层党组织，激励全党不忘初心、牢记使命，一往无前、不懈奋斗，党中央决定，授予蒋荣猛等186名共产党员“全国优秀共产党员”称号，追授单玉厚等14名共产党员“全国优秀共产党员”称号，授予首都医科大学附属北京地坛医院党委等150个基层党组织“全国先进基层党组织”称号。

这次受表彰的全国优秀共产党员和全国先进基层党组织，是全国抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体中的优秀代表。他们的先进事迹和崇高精神，鲜明昭示了我们党坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，生动展现了人民至上、生命至上的价值追求，集中体现了中国共产党人敢于斗争、敢于胜利的政治品格，充分彰显了党的严密组织体系的强大组织力、行动力、战斗力。党中央号召，各级党组织和广大党员、干部都要以受表彰的全国优秀共产党员和全国先进基层党组织为榜样，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻执行党的理论和路线方针政策，坚定理想信念，对党忠诚；始终把人民放在心中最高位置，坚持不懈为群众办实事、做好事、解难事，保持同人民群众的血肉联系；带头践行社会主义核心价值观，大力弘扬爱国主义、集体主义、社会主义精神，不断激发砥砺前行的奋进动力；始终保持顽强的斗争精神，勇于担当作为，关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来、重大斗争中经得起考验，以学先进、争先进、赶先进的实际行动凝聚实现新时代党的历史使命的强大力量。

当前，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚各项任务艰巨而繁重，前进道路上的各种风险挑战严峻而复杂。各级党组织和广大党员、干部要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面把握中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，奋发有为、扎实工作，知重负重、攻坚克难，为实现全面建成小康社会奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！

（新华社北京9月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 03 版）