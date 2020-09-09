原标题：国无精神则不强！解读习近平论述的伟大抗疫精神

全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会于9月8日上午10时在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。

在讲话中，习近平生动论述了伟大抗疫精神——生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共。人民网专访中央党校(国家行政学院)督学、教授洪向华和中央党校（国家行政学院）教授戴焰军，解读伟大抗疫精神的深刻内涵。

【讲话原文】生命至上，集中体现了中国人民深厚的仁爱传统和中国共产党人以人民为中心的价值追求。

【解读】保持同人民群众的血肉联系，始终是我们党充满生机与活力的源泉所在

中央党校(国家行政学院)督学、教授洪向华：充分相信群众，紧紧依靠群众，保持同人民群众的血肉联系，始终是我们党充满生机与活力的源泉所在，始终是我们党和国家事业发展最具有决定性的因素。抗疫精神中提到的“生命至上”凸显出我们党对人民群众生命安全的重视，人的生命、人的价值、人的尊严得到悉心呵护，这是中国共产党执政为民理念的最好诠释。

【解读】在抗击疫情过程中，秉持生命至上是必须坚持的基本原则

中央党校（国家行政学院）教授戴焰军：抗疫精神中提到“生命至上”实际上突出了以人为本、以人民为本的内涵。人的生命是最可贵的，不管解决什么问题，办什么事情，人的生命至上，这是第一位的。抗击疫情本身就是跟疾病作斗争，就是关系到人民群众生命安全的一场非常严峻的斗争，在抗击疫情过程中，始终秉持生命至上，这是我们必须坚持的基本原则。

【讲话原文】举国同心，集中体现了中国人民万众一心、同甘共苦的团结伟力。

【解读】面对每一次灾难，我们都紧紧依靠亿万人民群众的力量

中央党校(国家行政学院)督学、教授洪向华：疫情当前，广大群众以各种方式为疫情防控操心出力。每一次面对灾难，我们都是紧紧依靠亿万人民群众的力量有效应对。疫情当前，中国大地上涌动起全民族同心同德、团结战斗的澎湃热潮，展现出全民族万众一心战胜疫情的壮丽画卷。我们更加深刻地认识到人民群众是历史的创造者，是我们的力量之源、胜利之本。

【解读】只有举国同心，才能有效地去集中配置优势资源

中央党校（国家行政学院）教授戴焰军：新冠肺炎疫情的特殊性决定了中国必须动员各方面的力量，必须广泛地调动各方面的积极性，必须形成举国同心、共同抗击疫情的整体力量。只有举国同心，才能有效地遏制和防控疫情，才能有效地去集中配置优势资源。

【讲话原文】舍生忘死，集中体现了中国人民敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志。

【解读】一个个逆行的背影淬炼出坚韧不拔的宝贵精神

中央党校(国家行政学院)督学、教授洪向华：“明知山有虎、偏向虎山行”。抗击疫情期间，奋战在一线的广大医务工作者和工作人员以极高的自觉响应党和政府的号召，不计生死、不计报酬，有力支援湖北、武汉的疫情防控工作，书写了很多感人肺腑的故事。这一个个逆行的背影，勾勒出中国人民不被困难所压倒的顽强意志，淬炼出坚韧不拔的宝贵精神。

【解读】舍生忘死的精神在防控一线构成了强大的防控屏障

中央党校（国家行政学院）教授戴焰军：新冠肺炎疫情的特殊性决定了为有效防控疫情而奋战在一线的广大医务工作者和工作人员是有生命危险的。没有一种舍生忘死的精神，很难在一线构筑强大的战斗力量有效地遏制疫情。正因为这次抗疫中有那么多舍生忘死的医务工作者，有那么多舍生忘死的奋战在一线的工作人员，我们才能在防控一线构成一种强大的防控屏障，有效地遏制疫情蔓延。

【讲话原文】尊重科学，集中体现了中国人民求真务实、开拓创新的实践品格。

【解读】因时因势调整战术，反映了我们党解决问题时实事求是的科学态度

中央党校(国家行政学院)督学、教授洪向华：因时因势调整战术，反映了我们党解决问题时实事求是的科学态度，有利于根据防控形势的发展变化，进行精准施策。疫情发生后我们及时向人民群众宣传科学的防控知识，教会人民群众防护的基本方法，进而能够科学做好个人防护，减少被感染的风险。可以看到，尊重科学，做到科学防控、精准防控具有十分重要的意义。

【解读】尊重科学、按规律办事，才能使疫情防控取得现有的成效

中央党校（国家行政学院）教授戴焰军：我们对疫情的认识、防控，都必须通过科学的手段和方法。尊重科学、按规律办事，运用科学的手段和方式，才能使疫情的防控取得现有的成效。疫情这种突发的情况，我们本身对它是缺乏了解的，必须按照科学的要求，以科学的精神，认真研究它、认识它，把握它的规律性，提出科学的方法、手段，这样我们才能够有针对性地把疫情控制在一定的范围内，有效地遏制疫情。

【讲话原文】命运与共，集中体现了中国人民和衷共济、爱好和平的道义担当。

【解读】中国在抗击疫情的同时为全球疫情防控注入源源不断的动力

中央党校(国家行政学院)督学、教授洪向华：中国在抗击疫情的同时，不忘为全球疫情防控注入源源不断的动力，发起了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动。这印证了面对危机各国应相互依存、休戚与共，而非各自作战。应当说，推动构建人类命运共同体是应对全球性挑战的中国方案和中国智慧，得到国际社会高度赞誉。

【解读】疫情是全人类共同的敌人，必须具备命运与共、同仇敌忾、团结协作、广泛协作的精神

中央党校（国家行政学院）教授戴焰军：这个词的内涵要结合国内外背景来看。从国内而言，它体现了各方力量需要同心协力；从国际来看，国际社会也是命运与共，因为疫情本身是全人类共同的敌人，必须具备这种命运与共、同仇敌忾、团结协作、广泛协作的精神，有这种胸怀，有这种态度，我们才能够发挥出人类在抗击疫情过程中的整体力量。

(责编：许晓华、李轶群)