在崇尚英雄中行稳致远

中国的抗疫斗争，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。这种精神、力量、担当体现在一个个人身上，尤其是英雄身上。9月8日举行的全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记为国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章。请记住表彰名单上一串串闪光的名字，他们是这个时代的英雄，是我们国家的英雄。

“14亿中国人民，不分男女老幼，不论岗位分工，都自觉投入抗击疫情的人民战争，坚韧团结、和衷共济，凝聚起抗击疫情的磅礴力量。”《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书上的这段话，真实记录了中国的战疫故事。这是一场惊心动魄的抗疫大战，这是一场艰苦卓绝的历史大考，胜利属于一切坚定者、奋进者、勇敢者。

即便是在抗疫形势最严峻时期，我们依然无比笃定，对未来充满信心。因为我们有着坚强的领导核心，有着一个个挺起的脊梁。有人说过，曾经以为，英雄离我们很远，可是这次直击疫情，亲身经历了抗疫的那些人那些事，才真正意识到，原来英雄，就是与我们擦肩而过的芸芸众生，就是那些如此平常的普通人。

一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。今年3月，国家卫生健康委等多部门联合公布了《关于表彰全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体和先进个人的决定》；上个月，习近平签署主席令，授予钟南山“共和国勋章”，张伯礼、张定宇、陈薇“人民英雄”国家荣誉称号；这一次，专门举行全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会予以隆重表彰……国家功臣，国礼待之，这是一种庄严宣告——祖国是英雄最坚实的依靠，英雄是民族最闪亮的坐标，祖国和人民从来都不会忘记那些为国家利益和人民利益敢于担当、勇于付出的人。

面对突如其来的严重疫情，广大医务人员白衣为甲、逆行出征，一位位基层工作者挺身而出、顶在前面，还有许许多多的志愿者奉献爱心、团结互助，那些顾大体识大局积极配合的普通人，也同样为疫情防控做出了贡献。生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神，闪耀在中国大地上。人无精神则不立，国无精神则不强，这是疫情留给我们的宝贵财富。也启示我们，只要沿着英雄的足迹前行，你我皆可成为英雄。

崇尚英雄才会产生英雄，争做英雄才能英雄辈出。今天，我们向英雄致敬，不仅是为了纪念那段难忘的岁月，还是为了能够更好地前行。当前，疫情仍在全球蔓延，需要慎终如始、再接再厉，全面做好外防输入、内防反弹工作。还要看到，当前经济形势严峻而复杂，今后一个时期，我们将面对更多逆风逆水的外部环境，必须做好应对一系列新的风险挑战的准备。在这样的时候，我们更要向英雄学习，发扬伟大抗疫精神，增强搏击风浪的勇气，提高搏击风浪的本领，保持搏击风浪的定力，开好“顶风船”，全力把自己的事情做好。

以国家之名致敬，以人民之名前行。我们永难忘怀，一个个为我们拼过命的英雄；我们永远骄傲，我们也是英雄群体中的一员。在我们面前依然有着各种困难和风险，但只要大力弘扬伟大抗疫精神，不放弃、不退缩、不止步，我们就一定能够屹立不倒、挺立潮头。（乔杉）