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2020中国肺癌防治高峰论坛将于9月11日在京举办

2020年09月08日16:43 来源：人民网-人民健康网

人民网北京9月8日电 健康中国行动15个专项行动之一，癌症防治行动中提出，到2022年和2030年，总体癌症5年生存率分别不低于43.3%和46.6%。为积极倡导癌症预防，推动早筛早诊早治，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量，9月11日，在国家癌症中心的指导下，由人民网·人民健康、北京白求恩公益基金会、北京肿瘤学会主办，中国疾控中心慢病中心支持的“2020中国肺癌防治高峰论坛”将在人民日报社举办。

论坛旨在全国范围内普及慢病防控及肺癌防治相关知识，分享先进医疗技术，促进肺癌早筛查早发现，探索创新诊疗方案、创新药物的作用和审批准入，提升患者治疗的可及性、帮助患者延长生存期，交流疾病管理创新模式，提升癌症5年生存率、降低发病率，助力“健康中国”目标早日实现。

届时，将邀请国家卫健委、白求恩基金会、国家癌症中心相关领导出席论坛并致辞。多位肿瘤、疾病预防控制（CDC）方面的专家、医院院长和相关制药企业代表将围绕肺癌防治进行主题演讲。

(责编：崔元苑、许心怡)


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