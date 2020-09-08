新华网评：唱响新时代的“英雄赞歌”

9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。 新华社记者 张领 摄

越 名

“他们的名字和功绩，国家不会忘记，人民不会忘记，历史不会忘记，将永远铭刻在共和国的丰碑上！”8日上午，在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上发表重要讲话时，习近平总书记的这句话，赢得了全场热烈的掌声。

这是对抗疫英雄的最高礼赞，是对他们忠诚、担当、奉献的崇高品质的充分肯定，是14亿中国人民的共同心声，是新时代的“英雄赞歌”。

“沧海横流，方显英雄本色。”在抗击疫情的艰难过程中，这句话被无数次提及。英雄，就是明知前方危险依然挺身而出，就是明知前路艰难依然勇往直前，就是在关键时刻能冲得上去，就是在危难关头能豁得出来。面对新中国成立以来我国遭遇的这次传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，英雄的中华儿女义无反顾一路逆行、全力以赴永不言退、以命相搏守护希望，以无私、无畏、无悔的英雄气魄，以无以计数的勇敢与牺牲，淋漓尽致地诠释了英雄本色，充分展现了中国人民的平凡与伟大。

我们忘不了，那些把生命留在抗疫战场上的英雄，江学庆、刘智明、李文亮、夏思思、彭银华……我们忘不了，那些用大爱护佑苍生的英雄，钟南山、张伯礼、张定宇、陈薇……我们忘不了，那些用血肉之躯冲锋战斗的英雄，一封封“不计报酬，无论生死”的请战书、一道道口罩烙印在面颊的伤痕、一个个在寒风雨雪里奔走的身影……他们用热血温暖了那个寒冬，他们用或强壮或稚嫩的肩膀扛起如山使命，筑起守护人民生命健康的铁壁铜墙——从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，从在华外国留学生到来华外国人员，每一个生命都得到全力护佑，人的生命、人的价值、人的尊严得到悉心呵护。“以生命赴使命，用大爱护众生。”这是抗疫英雄最鲜明的写照，也是他们最光辉的形象。

“敢向时代潮头立，沧海一粟也永恒。”在抗疫英雄的感召与带领下，全国上下万众一心，人人满怀舍己报国的情怀，处处激荡共克时艰的精神，有一点光就发一点光，有一份力便出一份力，点点星光汇聚成璀璨星河，涓滴之力终成排山倒海之势，保人民安康，护山河无恙。

向英雄致敬！他们是共和国永远的无上荣光！