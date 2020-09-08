助力社区疫情防控 全力保障老年人医养结合需求

新冠肺炎疫情发生以来，党中央、国务院高度重视，2020年1月28日，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制印发《关于做好老年人新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》指出，老年人免疫功能低是新冠肺炎等传染病的易感高危人群。作为成都市主要收治老年病和慢性病的唯一市级公立医院，成都市第八人民医院党委充分发挥党建引领作用，在做好院内1200余名老年患者疫情防控工作的同时，发挥医养结合的特色与优势，助力社区疫情防控，全力保障在疫情防控期间社区老年人的医养结合需求。

开展社区疫情防控宣教。医务门诊党支部组织党员干部主动到医院举办的四川省首个社区医护康养工作站“青羊区马厂社区医护康养站”所在社区开展疫情防控知识宣传19次，为社区老人免费发放预防中药1800余份，疫情防控宣传资料1800余份。

全力做好社区定点发热门诊工作。医院被属地政府确定为社区居家隔离发热患者定点医疗机构，安排专人负责对接，增设专门发热门诊诊疗区，制定了相关制度及工作流程等。同时，派出心理医生对社区留观人员开展心理疏导，积极支持属地街道疫情防控工作。

开通社区远程会诊系统。疫情期间，为方便社区老年患者就医，中医药剂科党支部开通了远程会诊系统，实现线上诊疗、康复指导和健康宣教，及时满足社区居家老年患者的就医需求，助力社区防控新冠肺炎疫情。

远程诊疗，满足患者就医需求

制作康复指导视频。为满足居家老年患者康复需要，康复医学科党支部组织党员业务骨干开发制作了《高龄老人居家康复》系列微视频10余个，指导社区老年人居家康复训练，提升免疫力。

开展居家医养结合服务。医务门诊部党支部积极满足社区老年患者的医养结合需求，提供上门伤口造口服务、测血糖血压等健康管理服务和营养评估指导等健康宣教服务，受到社区老年患者的一致好评。

指导医养结合机构提升照护水平。护理护工部党支部进一步发挥医院医养结合特色优势，联合健康服务部等部门积极与20余家紧密合作的医养结合机构提供人员培训、技术指导和义诊及健康咨询等服务，努力让“9073”结构中更多老人就近满得到优质的医养结合服务。

开展照护人员培训

（成都市第八人民医院供稿）