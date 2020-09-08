新华社北京9月8日电

中共中央 国务院 中央军委关于表彰全国抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体的决定

（2020年9月8日）

新冠肺炎疫情是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。疫情发生后，以习近平同志为核心的党中央高度重视，坚持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身体健康放在第一位。习近平总书记亲自指挥、亲自部署，主持召开一系列会议研究决策、部署工作，作出一系列重要指示批示，为疫情防控提供了根本遵循和科学指引。各党政军群机关、企事业单位和广大人民群众坚持全国一盘棋，坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，坚决贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，上下同心、全力以赴，同时间赛跑、与病魔较量，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，坚决遏制了疫情扩散蔓延势头，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果。

在这场严峻斗争中，广大党员、干部牢记党和人民重托，充分发挥先锋模范作用，不畏艰险、冲锋在前；广大医务工作者发扬救死扶伤、医者仁心的崇高精神，义无反顾、日夜奋战；人民解放军指战员闻令而动、敢打硬仗；广大公安民警、疾控工作人员、社区工作人员忠诚履职、坚守岗位；广大科研人员、新闻工作者、下沉干部、志愿者、企业职工真诚奉献、不辞辛劳；广大人民群众顾全大局、守望相助，以牺牲和奉献、坚持和努力，为全国抗疫斗争作出了重要贡献。他们的英勇表现和感人事迹可歌可泣、催人奋进，彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，展现了中华民族团结奋斗、自强不息的伟大精神，唱响了中国人民风雨同舟、和衷共济的英雄凯歌。

为大力弘扬在抗击新冠肺炎疫情中形成的伟大精神，充分激发全党全军全国各族人民干事创业的责任感使命感荣誉感，广泛凝聚众志成城、共克时艰的强大正能量，党中央、国务院、中央军委决定，授予童朝晖等1499名同志“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号；授予武汉市金银潭医院等500个集体“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。希望受到表彰的个人和集体珍惜荣誉、再接再厉，充分发挥模范带头作用，不断为党和人民事业作出新的更大贡献。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球扩散蔓延，我国统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的任务仍然艰巨繁重。党中央号召，全党全军全国各族人民要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以受表彰的先进个人和先进集体为榜样，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，顽强拼搏、勇担重任，为实现全面建成小康社会奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗！