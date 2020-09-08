四部门：防范学校食品安全风险 严打学校及周边犯罪行为

人民网北京9月8日电（董童）7日，国家市场监管总局、教育部、国家卫生健康委和公安部联合印发《关于做好秋季学校食品安全工作的通知》（以下简称“通知”），做好2020年秋季学校食品安全工作，防范学校食品安全风险，加强食育教育，减少餐饮浪费。

通知明确，各地市场监管、教育、卫生健康、公安等部门要按照国务院联防联控机制的部署要求，统筹研究部署新冠肺炎疫情防控和学校食品安全工作，制定工作方案，细化工作要求，强化措施落实。

通知提出，各地市场监管、教育部门要督促校外供餐单位和学校严格落实食品安全主体责任，切实增强食品安全意识和能力，按照《食品安全法》及其实施条例、《学校食品安全与营养健康管理规定》、《餐饮服务食品安全操作规范》等要求，全面开展食品安全自查，采取有力措施，消除食品安全风险隐患，严防发生重大食品安全事件。

通知要求，开学供餐前，校外供餐单位和学校食堂要全面排查从业人员健康状况，全面清洁消毒加工制作场所环境和设施，全面检查清理库存的食品原料和食品添加剂，全面清洗消毒餐饮具和接触直接入口食品的容器工具。发生洪涝灾害地区的校外供餐单位和学校，必须废弃洪水浸泡过的食品原料和食品添加剂。

通知强调，各地教育部门要督促学校落实食品安全校长（园长）负责制，加强学校食堂等场所的食品安全管理；各地市场监管部门要进一步加大校外供餐单位、学校食堂和学校周边食品经营者的监督检查力度和频次，做到全覆盖；各地卫生健康部门要进一步加大疫情防控知识宣传教育，指导开展食源性疾病预防知识教育；各地教育、市场监管部门要督促学校和校外供餐单位采取有效措施，减少食物浪费，加大对学生的宣传教育力度，引导学生养成厉行节约、反对食物浪费的良好习惯；各地公安机关要依法立案侦查市场监管等部门移送的涉嫌犯罪的食品安全案件，严厉打击学校及学校周边食品安全犯罪行为。