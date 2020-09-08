特稿：习近平领导中国战“疫”

新华社北京9月7日电 题：习近平领导中国战“疫”

新华社记者王进业、孟娜、许林贵

在武汉火神山医院，习近平戴着口罩，通过视频连线，问候病床上的患者。

“现在你们最应该做的就是要坚定信心，我们大家共同来坚定信心，一定会打赢这一场战‘疫’。”

“武汉必胜，湖北必胜，全中国也必胜！”

3月10日，习近平专门赴湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作。这是习近平在火神山医院指挥中心视频连线感染科病房，与病房内患者和医务人员亲切交流。 新华社记者 鞠鹏 摄

2020年3月10日这一幕，通过电视和网络传遍世界，成为最受瞩目的新闻。出现在关键时刻、关键地点的，是中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平。

8天后，武汉——这个中国受疫情影响最严重的千万人口城市首次报告无新增确诊病例。4月26日，武汉在院患者数清零。

过去7个多月，这个世界上人口最多的国家经历了非常时期。新冠病毒造成8万多民众感染，约4700人病亡。疫情防控一时成为中国的“头等大事和最重要的工作”。

在繁忙的春节，数亿人放弃假期计划，连续几周隔离在家做好防控；城市封闭，企业停工，公共集会取消，甚至全国人大和全国政协年度会议也被推迟——全国两会因公共卫生事件延期还是第一次。

习近平总书记说，新冠肺炎疫情是1949年新中国成立以来在中国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。

习近平说：“生命重于泰山。”他指挥发起一场“人民战争、总体战、阻击战”，动员举国力量来围剿新冠病毒这个肉眼看不见的强敌，用1个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。

近几个月来，虽然疫情在黑龙江、吉林、北京、新疆和辽宁等地出现了反弹，但中国政府已具有丰富经验，通过精准防控迅速切断了病毒传播路径。中国率先在世界上实现复工复产、复学复市，全国上下正全力冲刺决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会。

危急时刻彰显巨大政治勇气和责任担当

今年以来，习近平的时间表因为疫情而改变。据知情人说，在疫情严重阶段，习近平日夜牵挂疫情防控工作，每天以各种方式作出指示批示。

习近平提出了“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，为打赢战争提供了战略指引。

1月7日，习近平在主持召开中共中央政治局常务委员会会议时，对做好不明原因肺炎疫情防控工作提出要求。

1月20日，习近平对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示，指出要把人民生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头；强调要及时发布疫情信息，深化国际合作。

1月22日，习近平作出重要指示，要求立即对湖北省、武汉市人员流动和对外通道实行严格封闭的交通管控。他说：“作出这一决策，需要巨大政治勇气，但该出手时必须出手，否则当断不断、反受其乱。”

1月23日，武汉暂停所有城市公共交通，关闭离汉通道。一个千万人口级的特大城市整体隔离史无前例，却对阻止疫情蔓延至关重要。

党的十八大以来，习近平反复向全党强调：广大干部必须增强政治担当、历史担当、责任担当。对党忠诚，为民造福，时不我待，尽职尽责，这贯穿在中国共产党的各项工作中，包括脱贫攻坚战、污染防治战以及今年的疫情防控战。

农历大年三十，习近平夜不能寐，把异常艰巨的战“疫”使命扛在肩上。

1月25日，大年初一。习近平总书记和6位中共中央政治局常委坐在一起。“现在疫情形势紧急，把大家召集起来，一起来研究部署这个问题。”

习近平带头为抗疫捐款。他要求，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗“四早”措施；强调要全力以赴救治患者，努力“提高收治率和治愈率”“降低感染率和病亡率”。

习近平在战“疫”的不同阶段，包括迅即应对突发疫情阶段、初步遏制疫情蔓延势头阶段、本土新增病例数逐步下降至个位数阶段、取得武汉保卫战和湖北保卫战决定性成果阶段、全国疫情防控进入常态化阶段，都有针对性地提出明确要求，作出周密安排部署。

疫情发生后，习近平主持召开17次中共中央政治局常务委员会会议、4次中共中央政治局会议部署疫情防控工作，此外还多次召开中央全面深化改革委员会会议、中央全面依法治国委员会会议、中央网络安全和信息化委员会会议、中央外事工作委员会会议以及大型电视电话会议等，精心安排相关工作。他对军队做好疫情防控工作作出重要指示，并主持党外人士座谈会就新冠肺炎疫情防控工作听取意见和建议，主持专家学者座谈会强调构建起强大的公共卫生体系。

2月23日，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议在北京召开。习近平出席会议并发表重要讲话。 新华社记者 鞠鹏 摄

2月23日的电视电话会议共有17万人参加，是新中国成立以来规模最大的电视电话会议。从中央部门到县团级单位都设了会场。习近平在会上要求统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。

习近平9次实地考察指导疫情防控和经济社会发展等工作。两次在北京，考察内容涉及社区应对措施、定点医院患者救治和科研攻关等；一次在疫情最严重的湖北省武汉市；另外6次分别赴浙江、陕西、山西、宁夏、吉林、安徽，就统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作、决战决胜脱贫攻坚等进行考察调研。

5月24日，习近平参加十三届全国人大三次会议湖北代表团的审议。 新华社记者 黄敬文 摄

全国两会上，习近平四“下团组”，先后参加内蒙古代表团、湖北代表团审议，出席解放军和武警部队代表团全体会议，并看望全国政协经济界委员、参加联组会，对疫情防控和经济社会发展进一步作出部署。

世界卫生组织总干事谭德塞说，他去北京看到习近平主席指挥防疫工作，动员政府和全社会，让每个人都把应对疫情当作自己的职责。

美国《外交政策》网站刊登政治学学者李世默的文章说，武汉乃至湖北大规模封城的决定会造成巨大而难以预测的后果，而这个决定想必只有习近平一个人能定夺，所有后果也只有他一个人来承担。现在看来，这个决定拯救了整个国家。

纳米比亚总统根哥布表示，习近平主席带领中国人民有效抗击新冠肺炎疫情，展现了卓越领导力，得到了包括非洲国家在内的世界各国高度赞赏。“全球首席执行官委员会”18位首席执行官联名致信习近平主席，赞赏中国在习近平主席坚强领导下，迅速控制住疫情蔓延并率先复工复产，为支持全球抗疫和维护世界经济稳定发挥了积极作用。

充分发挥中国制度优势

习近平强调，抗疫要做到“全国一盘棋”，关键要做到“协同”。他多次说：“我们最大的优势是我国社会主义制度能够集中力量办大事。”“一方有难，八方支援”，这成了中国抗击疫情的一条有效经验。

习近平是中共中央和全党的领导核心。他一声令下，全党全国全社会立即投入行动。中央应对疫情工作领导小组1月25日成立。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率领中央指导组实地督导疫情防控，在湖北连续工作3个月。

“指导组有什么情况、有任何需要，可以打电话直接和我说。”习近平日夜牵挂湖北、武汉的疫情，对中央指导组先后作出上百次重要指示，为有效指导疫情防控提供了根本遵循。

在习近平指挥下，全国9000多万名中共党员、460多万个基层党组织参加到抗疫中。

“总书记说人民的利益高于一切。作为党员一定要冲到最前线。”战斗在救治一线的武汉大学中南医院急诊医学科党支部书记夏剑说。

多位中共党员——包括武昌医院院长刘智明、孝感市中心医院呼吸内科副主任医师黄文军、武汉市中心医院眼科主治医师李文亮等，在救治病人时染上新冠肺炎，不幸殉职，被授予烈士称号。

在火神山和雷神山两座医院的建设工地上，施工者成立了临时党委，中建三局集中400余名党员骨干组成“突击队”，连夜推进施工。

上海盛辉塑料包装有限公司原日产口罩5万只，为支援武汉，需求骤增，但春节期间劳动力紧缺，无法正常开工。开发区党组织吹响“集结号”，正月初四清晨就有120多名党员志愿者来到公司加班。

按照习近平的指挥部署，人民军队迅速投入疫情防控。1月24日万家团圆的除夕，军队医护人员星夜兼程奔赴武汉。自此，3批共4000多名军队医护人员抵达武汉投入救治。空军出动大型运输机，向武汉紧急空运医疗力量和物资。

习近平在全国两会上说：“我们在全国范围内调集全国最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源到湖北和武汉，全力以赴投入疫病救治，救治费用全部由国家承担。”

美国中国问题专家、库恩基金会主席罗伯特·库恩说，中国的动员在全球公共卫生史上是前所未有的。

全国共有42000多名医护人员驰援湖北，从年逾古稀的院士专家，到90后、00后的年轻医护人员，面对疫情义无反顾、坚定前行。他们与病毒直面战斗，承受难以想象的身体和心理压力，付出巨大牺牲。湖北有2000多名医护人员确诊感染，几十人以身殉职。

16座体育馆、会展中心等被紧急改建为方舱医院，数十家医院被迅速改造，600多个场所被紧急征用作为隔离点……武汉以每天新增3000张床位的速度逐步实现“床等人”。

加拿大流行病学家布鲁斯·艾尔沃德率世卫国际专家组在华考察了9天。他说，中国的一个重要经验就是快速反应。

医疗物资生产在重灾区以外地区全力开动，医用口罩、防护服、呼吸机等快速调集一线。湖北集中了100多台体外膜肺氧合机，约占全国保有量的四分之一。

习近平要求用好“对口支援”这一中国制度优势。共有19个省份对口支援湖北省除武汉市外16个市州及县级市。福建省医疗队队员周月珠驰援湖北，恰逢结婚5周年纪念日。“虽然我先生不懂浪漫，但得知我要来宜昌，他连夜给我准备了一束永生花。相信我们的6周年、10周年、20周年等等都可以好好相聚。”周月珠说。

习近平在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时说，“最终战胜疫情，关键要靠科技”，“在坚持科学性、确保安全性的基础上加快研发进度，尽快攻克疫情防控的重点难点问题”。

3月2日，习近平在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作。这是习近平在军事医学研究院重大疫情应急防控药物研究室了解疫苗和抗体研制情况。 新华社记者 丁海涛 摄

全国大学、研究机构和企业共同科研攻关疫苗、有效药物和救治方案。军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队研制的新冠疫苗4月12日开展二期临床试验，成为全球首个进入二期临床试验的新冠疫苗。

截至7月23日，中国有13家企业陆续开展新冠疫苗产能建设，其中9家企业已获批开展临床试验。另据国家卫健委官员披露，中国新冠疫苗的紧急使用也已启动。

一个14亿人口大国，人们行动有序。老百姓纷纷听从党和政府的指示，一连数周待在家里，减少人际接触。

全国400多万名社区工作者行动起来。到处可见居委会工作人员忙碌着在小区喷洒消毒药液，为人测量体温，登记外来人员并要求他们隔离观察。

一些城市启动网格化管理和社区守望机制，以便尽早发现和隔离疑似病例及其密切接触者。成千上万“疫情防控志愿者”成为一道令人瞩目的风景线。

习近平对社区工作者颇多肯定和鼓励，他在参加义务植树活动时对社区工作者说：“社区这次防疫工作功劳很大，接下来任务还很繁重。”他还给武汉社区工作者回信。

中国－世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组报告说，中国采取的政府主导的全社会防控措施成功避免或者至少预防了全国范围内数十万病例的发生。

国际医学界权威学术刊物《柳叶刀》发表社论说，新冠疫情在中国得到迅速遏制令人印象深刻，为其他国家树立了鼓舞人心的榜样。及早发现病例、追踪接触者以及改变人群行为等积极的公共卫生干预措施，在中国遏制疫情过程中发挥了巨大作用。

英国《经济学人》杂志认为，中国抗疫为世界提供三大经验：与公众做好沟通、想方设法遏制病毒传播速度、医疗体系做好充足准备等，有关经验和成果在许多受疫情影响国家正得到有效运用。

把人民生命安危放在首位

习近平指挥的这次抗疫战争，本质上是一场“人民战争”，是一场为了人民、又紧紧依靠人民的抗疫斗争。这体现了中国共产党这个世界上最大执政党的根本宗旨——全心全意为人民服务。

回顾习近平就疫情防控主持召开的每一次会议、作出的每一次指示批示，“人民”都是最突出的一个词。

他说，“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”，“人民利益高于一切”，“紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战”，“党中央采取的所有防控措施都首先考虑尽最大努力防止更多群众被感染，尽最大可能挽救更多患者生命”，“人民安全是国家安全的基石”。

6月2日，习近平在北京主持召开专家学者座谈会并发表重要讲话。他强调，只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。 新华社记者 姚大伟 摄

中国决定，对患者免费救治。不管轻症重症，做到“应收尽收、应治尽治”。

习近平说：“我们不惜一切代价救治生命。无论年龄再大、病情再重，我们也决不放弃，这次抗疫斗争中，我们成功救治的年龄最大患者108岁。”

“高龄老人治疗难度相对较大、医疗资源投入也较多，但我们面对患者不分贫富、性别、年龄，一视同仁。这不仅体现了中国执政党以人民为中心的执政理念，而且反映了习近平总书记一贯强调的中华文明的传统美德，包括‘民惟邦本’‘扶危济困’等。”国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉说。

她表示，新冠肺炎在中国的发病人数和病亡人数远远低于欧美主要发达国家的相应人数。

这种关切也映射出习近平的个人情怀。习近平15岁来到陕西梁家河，在黄土地跟农民一起劳动7年，同人民结下深厚情谊。中共十八大后他第一次同记者见面时说：“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”他还在回答外国领导人提问时表示：“我将无我，不负人民。”

习近平一直非常关心民众的生命安全和身体健康。2012年当选中共中央总书记不久，他就来到河北省阜平县一个村卫生室，了解新型农村合作医疗制度等情况。他提出，“没有全民健康、就没有全面小康”，“健康是促进人的全面发展的必然要求”，“经济要发展，健康要上去”。

2月10日，习近平在北京调研指导新冠肺炎疫情防控工作。这是习近平在首都医科大学附属北京地坛医院远程诊疗中心，通过视频连线武汉市收治新冠肺炎患者的金银潭医院、协和医院、火神山医院，了解情况、听取意见和建议，慰问一线医务工作者。 新华社记者 鞠鹏 摄

2月10日，他戴上口罩走进北京的街道、医院和疾控中心。每到一地，他主动伸出手腕，接受体温检测。这天，北京累计确诊新冠肺炎342例。当习近平出现在一个社区时，市民们从居民楼窗户探出头，向他挥手问好。他同出门买菜的市民聊天，问：“菜价怎么样？”他说：“非常时期就不握手了！”“咱们一定要有信心，一定可以克服这场疫情！”市民回答：“一定能打赢！”

安华里社区党委书记侯兵当天为习近平介绍防控措施，她说，总书记听得很认真，还不时追问一些工作细节，比如出入卡怎么发放和使用。看到居委会设置了管控服务、小区防控、宣传动员、入户摸排4个工作组，他一一询问每个组的分工情况。“当我指着折线图告诉总书记，居家观察人数一直在下降的时候，总书记欣慰地点了点头。”

1个月后，习近平来到武汉东湖新城社区。这天，中国内地新增确诊病例24例，但武汉确诊病例还有14514例，防控任务依然艰巨繁重。楼上居家隔离的人们看到习近平来了，从阳台和窗户探出头，向他挥手问好。习近平仰起头，挥手致意：“大家一起加油，再坚持一下!”他在武汉开座谈会时特别叮嘱，武汉人喜欢吃活鱼，多组织供应。

3月10日，习近平专门赴湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作。这是习近平在东湖新城社区考察时，向在家隔离居住的居民挥手致意、表示慰问（拼版照片）。 新华社记者 谢环驰 摄

俄罗斯科学院远东研究所副所长安德烈·奥斯特洛夫斯基说，习近平主席去武汉考察疫情防控工作，体现了中国共产党在抗疫斗争中主张的把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的原则。

习近平特别牵挂医务人员，多次要求，“对医务人员的舒缓压力、生活保障、必要休整、精神鼓励务必及时加强落实”，“尽最大努力减少牺牲”。在武汉火神山医院，他对医务人员说：“你们都穿着防护服、戴着口罩，我看不到你们完整的面容，但你们是我心目中最可爱的人！”

“习总书记的到来，让我深深感到，党中央和全国人民同我们站在一起！”火神山医院重症医学一科护士长陈静说。

5月24日，习近平总书记在全国两会上参加湖北代表团审议。今年两会因疫情原因压缩了日程，每位中央领导同志“下团组”的次数也随之减少。“我提出，湖北代表团一定得来一下。你们是湖北6000万人民的代表，我要看望一下大家。”

习近平心里装着为抗疫作出贡献的各条战线的人们。“五一”国际劳动节来临之际，他给郑州圆方集团全体职工回信。习近平指出，从环卫工人、快递小哥到生产防疫物资的工人，千千万万劳动群众在各自岗位上埋头苦干、默默奉献，汇聚起了战胜疫情的强大力量。

在国际护士节到来之际，习近平“点赞”全国广大护士：“逆行出征，白衣执甲、不负重托，英勇无畏冲向国内国外疫情防控斗争第一线”。在中国医师节到来之际，习近平再次高度评价广大医务工作者：“义无反顾冲上疫情防控第一线，同时间赛跑，与病魔较量，顽强拼搏、日夜奋战，为抗击疫情付出了艰苦努力、作出了重大贡献，彰显了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神。”

对境外中国公民，习近平特别指示，要加强关心关爱，驻外使领馆要做好领事保护和防护指导，发挥好侨团、留学生会等作用。外交部根据中共中央决策部署，要求所有驻外使领馆全面行动起来，想尽一切办法，把党和政府的关爱传递给留学人员等海外中国公民。中国政府安排临时航班先后从伊朗、意大利、英国等国转运工作人员、留学生以及其他确有困难的中国公民有序回国。

习近平强调，干部要对人民负责，必须做到守土担责、守土尽责。他要求各级干部特别是领导干部增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心。疫情防控中，他说：“对不服从统一指挥和调度、本位主义严重的，对不敢担当、作风飘浮、推诿扯皮的，除追究直接责任人的责任外，情节严重的还要对党政主要领导进行问责。”

4月4日上午10时，习近平等党和国家领导人同14亿中国人民一起默哀3分钟，深切悼念抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞。在5月下旬召开的全国人大和全国政协会议的开幕会上，全体与会人员向新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞默哀，再次宣示人民至上、生命至上。

携手世界命运与共

病毒是人类共同的敌人，传播没有国界。疫情发生后，从停靠日本横滨港口的豪华邮轮到法国阿尔卑斯山区的村庄，从北非摩洛哥名城卡萨布兰卡，到美国纽约曼哈顿商业中心，再到巴西亚马孙雨林原住民部落，都出现了病例。

当前，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，但新冠病毒仍在全球传播蔓延。根据世卫组织最新数据，截至9月6日，疫情波及210多个国家和地区，全球累计新冠确诊病例超过2600万例，死亡病例超过87万例。

习近平说：“公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。”这反映的是习近平2013年提出的人类命运共同体理念。7年来，习近平一直在推动国际社会树立“你中有我、我中有你”的命运共同体意识。这一倡仪在全球抗疫中得到国际社会更多期待和赞誉。

谭德塞表示，中国用创纪录短的时间甄别出病原体，及时主动同世卫组织和其他国家分享有关病毒基因序列，限制疫情传播，为世界其他地区防控工作争取到宝贵时间。

1月28日，习近平在北京人民大会堂会见世界卫生组织总干事谭德塞。 新华社记者 鞠鹏 摄

中国科学家1月7日检出病毒，并获得病毒全基因组序列。1月12日，世卫组织宣布收到中国分享的病毒基因序列信息。1月初，中国向美国通报疫情。1月底，美国专家来华帮助抗击疫情。

许多国家领导人来函致电或者发表声明支持中国。据外交部统计，共有170多个国家领导人和50多个国际及地区组织负责人支持中国。疫情期间，77个国家和12个国际组织为中国人民抗疫斗争提供了援助。

1月26日起，中国政府每天召开新闻发布会，有时一天数场，及时向中外媒体公布疫情信息。

疫情中，习近平同前来访华的谭德塞、柬埔寨首相洪森、蒙古国总统巴特图勒嘎和巴基斯坦总统阿尔维会晤。他还以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩等。

习近平给谭德塞、比尔·盖茨等回信，同阿根廷总统费尔南德斯、秘鲁总统比斯卡拉、柬埔寨首相洪森、蒙古国总理呼日勒苏赫等互致信函，同朝鲜劳动党委员长金正恩互致口信，向巴基斯坦总统阿尔维致口信，同老挝人革党中央总书记、国家主席本扬互致问候。他还向中国－阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议致贺信，共商抗疫大计。

疫情发生以来，习近平开展前所未有的“电话外交”，截至8月31日，他同50余位外国领导人及国际组织负责人通话60多次。电话另一头既包括法国总统马克龙、英国首相约翰逊等西方国家领导人，也有俄罗斯总统普京、南非总统拉马福萨等新兴市场国家领导人，还有巴基斯坦总理伊姆兰·汗、埃塞俄比亚总理阿比、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔等广大发展中国家领导人。

在交谈中，习近平表示，病毒没有国界，疫情不分种族。在应对这场全球公共卫生危机的过程中，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显。唯有团结协作、携手应对，国际社会才能战胜疫情，维护人类共同家园。

随着疫情发展，一些国家成为重灾区。习近平给意大利、西班牙、伊朗、韩国、法国、德国、塞尔维亚、白俄罗斯等国领导人以及欧洲理事会和欧盟委员会负责人发出慰问电。他提出，“团结就是力量”，“打造人类卫生健康共同体”。

出席或倡议主办多边“云峰会”，是习近平“抗疫外交”的另一个鲜明特色。

3月26日晚，习近平在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表题为《携手抗疫 共克时艰》的重要讲话。 新华社记者 庞兴雷 摄

习近平出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会时提出全球战“疫”中国策。他倡议，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战，有效开展国际联防联控，积极支持国际组织发挥作用，并呼吁加强宏观经济政策协调、防止世界经济陷入衰退。

罗伯特·库恩认为，习主席提出的倡议是要让人类作为一个整体来战胜疫情，人类命运共同体理念在这次领导人特别峰会上显示出了其重要意义。

新冠肺炎疫情成为第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。习近平5月在世界卫生大会视频会议开幕式上向世界上因感染新冠肺炎不幸罹难者表示哀悼。他宣布中国为推进全球抗疫合作的五大举措，呼吁各国携起手来，共同构建人类卫生健康共同体。

5月18日，习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上发表题为《团结合作战胜疫情 共同构建人类卫生健康共同体》的致辞。 新华社记者 李学仁 摄

习近平表示，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。

6月，习近平主持了一场以“团结”命名的峰会——中非团结抗疫特别峰会。他提出“四个坚定不移”：坚定不移携手抗击疫情，坚定不移推进中非合作，坚定不移践行多边主义，坚定不移推进中非友好。习近平说，“我们反对将疫情政治化、病毒标签化，反对种族歧视和意识形态偏见，坚定捍卫国际公平正义”。

6月17日晚，习近平在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表题为《团结抗疫 共克时艰》的主旨讲话。 新华社记者 丁海涛 摄

习近平在向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表书面致辞时说，无论是应对疫情，还是恢复经济，都要走团结合作之路，都应坚持多边主义。促进互联互通、坚持开放包容，是应对全球性危机和实现长远发展的必由之路，共建“一带一路”国际合作可以发挥重要作用。

疫情初期，中国帮助美国、日本等多国从武汉撤离侨民。随着疫情发展，中国连续两次向世卫组织共捐款5000万美元，希望更多用于发展中国家的急需。2月底，中国就向疫情严重的伊朗派遣医疗专家。截至8月底，中国已向31个有紧急需求的国家派遣了33个医疗专家组。

据不完全统计，中国政府向150多个国家和国际组织提供急需的医疗物资援助，并积极为各国在华进行商业采购提供便利。很多中国民间机构、企业和地方部门也伸出援手。

伊朗德黑兰大学中东北非研究院助理教授哈桑·艾赫迈迪安说，中国的援助不仅体现了人道主义精神，更是一个大国的负责任行为。

中国与全球180个国家、10多个国际和地区组织分享最新的诊疗方案、防控方案等一整套技术文件。进入3月后一段时间，几乎每天都有中国专家同世界各地同行们进行视频交流。从美国纽约中央公园“方舱”到意大利帐篷“方舱”，中国探索出的方舱医院等有效抗疫模式被一些国家积极借鉴应用。

习近平同普京4个月内4次通电话。普京说：“中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。中国的行动是对个别国家挑衅和污名化中国的响亮回答。”“一些人试图在病毒源头问题上抹黑中方的做法不可接受。”“俄方反对个别势力借疫情指责中国，将同中方坚定站在一起。”

在磨难中奋起

习近平说：“中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，实现伟大梦想必须进行伟大斗争。”

这次疫情给世界最大发展中国家带来严峻挑战，让人们更加看到了中国坚持走自己的道路、坚定推进改革开放的重要性。

医疗物资供应一度是疫情防控工作的短板。疫情初期医务人员感染暴露出医疗机构还存在防控薄弱环节。一些地方的形式主义和官僚主义也暴露了出来。

在抗疫斗争中，习近平立足当前、着眼长远，提出关键还要靠制度建设。

去年的中共十九届四中全会通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。习近平说：“我们要打赢防范化解重大风险攻坚战，必须坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，运用制度威力应对风险挑战的冲击。”

他毫不讳言：“这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，我们一定要总结经验、吸取教训。要针对这次疫情应对中暴露出来的短板和不足，健全国家应急管理体系，提高处理急难险重任务能力。”

习近平在2月14日的中央深改委会议上就全面加强和完善公共卫生领域相关法律法规建设、改革完善疾病预防控制体系、健全公共卫生服务体系等提出了要求。4月27日召开的中央深改委会议审议通过了《关于健全公共卫生应急物资保障体系的实施方案》《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》。

习近平认为，在实现“两个一百年”奋斗目标的历史进程中，发展卫生健康事业始终处于基础性地位。他在参加全国两会湖北代表团审议时强调，整体谋划系统重塑全面提升，织牢织密公共卫生防护网。他从5个方面作了谋划：改革疾病预防控制体系；提升疫情监测预警和应急响应能力；健全重大疫情救治体系；完善公共卫生应急法律法规；深入开展爱国卫生运动。

进入3月，随着国际疫情持续蔓延，全球产业链和消费链受到严重冲击，世界经济下行风险加剧。国际劳工组织总干事赖德形容新冠肺炎疫情是“二战结束以来国际合作面临的最大考验”。在全球33亿劳动人口中，超八成受到疫情影响。

习近平在经济社会领域专家座谈会上作出判断：当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化。

受疫情影响，中国经济一季度同比下降6.8%。4月17日，在国家统计局发布数据同天，中共中央政治局召开会议指出，今年一季度极不寻常，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。

面对疫情对中国宏观经济运行产生的影响，习近平说：“要坚定信心，不要被问题和困难吓倒。我多次讲，中国是个大国，韧性强，潜力大，回旋余地大。”

“今年是‘十三五’规划收官之年，突如其来的疫情为完成目标任务带来了挑战。我们实事求是，没有提出全年经济增速具体目标。”习近平在全国两会上对代表们说。

他要求“巩固我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势”，并对未来发展作出一系列新的战略部署，其中包括形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

从2月初开始，习近平就对稳定经济形势提出明确要求并精心指导。

从3月底到8月下旬，他先后在浙江、陕西、山西、宁夏、吉林、安徽等地考察，进农村、访农户、看企业、察改革，就统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作作出指示。

3月29日至4月1日，习近平在浙江考察。这是3月29日，习近平在宁波北仑大碶高端汽配模具园区考察中小型民营制造业企业宁波臻至机械模具有限公司，同工人们亲切交谈。新华社记者 燕雁 摄

在浙江，习近平来到生产线旁，同工人们亲切交谈，询问大家返岗途中是否都顺利、复工后生产生活还有哪些困难、工资发放是否正常。他要求确保市民的“米袋子”“菜篮子”货足价稳，确保农民的“钱袋子”富足殷实。

习近平来到陕西特困地区的核心区，勉励企业努力克服疫情带来的不利影响，积极拓展国内市场。他在金米村直播平台前“点赞”当地“小木耳、大产业”的视频风靡全网。据媒体报道，有2000万网友冲进淘宝，三个直播间同时开售，20多吨木耳都被卖光。习近平被网友亲切地称为“最强带货员”。

4月20日至23日，习近平在陕西考察。这是4月20日，习近平在商洛市柞水县小岭镇金米村培训中心，了解该村发展木耳产业情况。 新华社记者 谢环驰 摄

在山西考察当地企业时，习近平叮嘱：做到安全生产、健康生产，把失去的时间抢回来。

5月11日至12日，习近平在山西考察。这是5月12日上午，习近平在太钢不锈钢精密带钢有限公司生产车间考察时，同企业职工亲切交流。 新华社记者 谢环驰 摄

在宁夏的一个回族村民家，习近平仔细察看院落、客厅、卧室、厨房、牛棚，详细了解家庭就业、收入、看病、社保等情况。习近平说，全面建成小康社会，一个少数民族也不能少。他认为，目前，疫情防控形势稳步向好，要继续抓好常态化疫情防控，加快恢复社会生产生活正常秩序。

6月8日至10日，习近平在宁夏考察。这是6月8日下午，习近平在吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村，同回族村民刘克瑞一家亲切交流。 新华社记者 谢环驰 摄

在吉林，习近平说，受疫情影响，今年高校毕业生、农民工等群体面临就业困难。各级党委和政府十分关心，将其作为重大民生工作任务，积极创造条件确保高校毕业生就业。

7月22日至24日，习近平在吉林省考察。这是7月23日下午，习近平在长春一汽集团研发总院整车硬件测试实验室，同刚毕业的大学生亲切交流。 新华社记者 鞠鹏 摄

中国国家统计局7月16日公布数据显示，第二季度中国国内生产总值同比增长3.2%。中国经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，市场预期总体向好。据商务部数据，二季度全国实际利用外资同比增长8.4%，较一季度回升明显，外商投资预期和信心稳定趋好。

新华社记者在多地采访看到，苹果、特斯拉、大众等大批外资企业及其中国供应商相继复工复产。截至4月14日，全国规模以上工业企业平均开工率已达99%，人员复岗率达到94%。

7月15日，习近平给“全球首席执行官委员会”成员代表回信表示，“你们坚守扎根中国发展是正确选择”。6天后，他出席了一个前所未有的企业家座谈会。习近平同国有企业负责人、民营企业家、外资企业和港澳台资企业管理人员、个体工商户代表在一起，鼓劲儿说，“我们要增强信心、迎难而上，努力把疫情造成的损失补回来，争取全年经济发展好成绩”。

2020年春夏在中华民族的伟大复兴征途上是如此不同寻常：中国在习近平领导下，众志成城防控新冠肺炎疫情；迅速复工复产，在常态化疫情防控中获得夏粮丰收、勇战南方洪水、决战脱贫攻坚；同时作为负责任大国积极推动国际合作抗疫。在这个过程中，中国特色社会主义制度优势得到有力彰显。

“中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。”非常之年，习近平以强烈的历史担当，坚定践行对人民的承诺，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

(责编：李轶群、许晓华)