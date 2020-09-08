2020中国国际服务贸易交易会中医药主题日在京启动

9月6日，2020中国国际服务贸易交易会中医药主题日启动仪式暨第五届海外华侨华人中医药大会在北京国际会议中心举行。本次大会将紧密围绕“中医服务-全球共享”这一主题，充分展示中医药领域抗击疫情的创新实践与丰硕成果，传递中国声音、展示中医方案、强化国际交流，搭建世界性中医药服务贸易交流平台，提升中医药服务在国际服务贸易领域的话语权和影响力，推动中医药服务扩大开放、走出国门、创新发展，通过海内外携手，线上线下结合，实现共享健康资源、促进贸易畅通、助力全球抗疫。

参会嘉宾合影

北京市人民政府副市长卢彦在致辞中表示，今年服贸会意义重大，一方面表明我们国家坚定推进改革开放的决心，另一方面展现出中国作为一个大国在世界经济深受疫情影响关键时刻的责任担当和对疫情防控的高度自信。国际服务贸易面临历史性机遇与挑战，中医药作为我国的原创学科，必须审时度势，牢牢抓住大好机会，在服务贸易中发挥更大的作用。进一步推动服务业开放合作。将北京打造成为国家服务业扩大开放综合示范区，加大先行先试力度，探索更多可复制可推广经验；设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区，构建京津冀协同发展的高水平开放平台，带动形成更高层次改革开放新格局。

北京市人民政府副市长卢彥致辞

商务部副部长钱克明在致辞中认为，中医药对外贸易是我国对外贸易的重要组成部分，同时，中医药是我们具有完全自主知识产权的领域，这是我们的独特优势，也是我们软实力非常重要的载体。我们将进一步完善中医药服务贸易政策体系，加快建设国家中医药出口基地，做好中医药服务贸易的统计工作，积极扩大中医药服务贸易的国际合作，在国际社会分享中医防疫、救治的经验，讲好中医抗疫故事，推动形成一批中医药服务世界知名品牌。

商务部副部长钱克明致辞

国家中医药管理局党组书记余艳红表示，在席卷全球的新冠肺炎疫情面前，中医药经受了检验和检阅。在全力参与国内疫情防控的同时，中国积极推动开展中医药抗疫国际交流合作，为全球疫情防控贡献了“中国智慧”和“中国力量”。她说，近年来，中医药服务贸易工作取得了新进展。但在全球新冠肺炎的背景下，中医药服务贸易的发展迎来了新挑战和新机遇。在新挑战方面，境外消费类来华消费者数量锐减，涉外医疗和教育等中医药服务贸易主要营收下降幅度较大。在新机遇方面，随着中医药抗疫效果的显现，中医药在世界范围内的传播取得了新的进展，中医药服务贸易机构大力发展“互联网+中医药”模式，积极拓展远程医疗和远程教育，将线下服务转移至线上，开辟了新的宣传与推广途径，在满足国际市场需求的同时进一步带动了国内健康服务业的发展。在畅通国民经济循环为主构建新发展格局的新经济战略下，中医药服务贸易将会在推动形成“以国内大循环为主体，国内国际双循环的发展格局”的过程中，发挥新的重要作用。

国家中医药管理局党组书记余艳红致辞

据国家中医药管理局介绍，中医药已经传播到全球183个国家和地区。中国与40多个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议。中医药在抗击疫情中的有效性得到了有力证明。中国愿根据需要与国际社会积极分享中医药参与疫情防控的经验与做法，支持中医药走向世界。

在中医药主题日启动仪式之后，紧接着召开了第五届海外华侨华人中医药大会。中国工程院院士、国医大师、北京中医药大学教授王琦作《中国疫情防控中医预防方案》报告；中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦派代表北京广安门医院副院长吕文良作《充分发挥中医药在重大疫情防控中的作用，用中国办法保护人民生命安全和身体健康》报告；日本科学院理化学研究所教授张亨作《中医药走出国门的几个问题探讨》报告；中国科学院院士、中国中医科学院广安门医院教授仝小林作《中医药抗疫的优势》视频报告。此外，北京市中医管理局还主办中医药健康产业国际智库论坛、2020北京中医药国际发展论坛等专题论坛。

本次会议由北京市中医管理局和北京市人民政府侨务办公室承办，由北京海外华侨华人中医药培训基地、北京朝阳中西医结合急诊抢救中心、北京圣马克医院，北京中医药学会、北京科学技术协会、世界中医药学联合会、世界针灸学会联合会、北京中医药大学共同举办。