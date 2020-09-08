青年专家义诊暨京冀儿科健康扶贫活动在河北省儿童医院启动

古来行医济世穷，仁者悬壶沐秋风，历游南北风兼雨，志将痛弱变康宁。

9月7日上午，青年专家义诊暨京冀儿科健康扶贫活动（河北站）在河北省儿童医院启动。此次活动由福棠儿童医学发展研究中心主办，河北省儿童医院承办。河北省卫生健康委员会党组成员、省计生协专职副会长许钢柱，福棠儿童医学发展研究中心副主任马庚，河北省儿童医院党委书记尤殿平、院长段国辰等院领导，福棠儿童医学发展研究中心理事成员医院12名青年专家及医院职工代表参加了启动仪式。院长段国辰主持了启动仪式。

许钢柱表示，儿童健康事关家庭幸福和民族未来，此次青年专家义诊活动是一次补短板、变机制、强弱项的有重大活动，有利于儿科医疗服务优化，是帮扶助困的重要举措，对于保障和改善民生，提高全民素质有重要意义。

马庚说，新冠肺炎疫情防控取得了阶段性的胜利，各项工作进入了全面谋划，积极的启动之中。分级诊疗体系的建设是国家医改政策中的重中之重，省级三甲医院对基层医院的帮扶是一个重要环节。今年，河北站启动加入了护理专业工作，使义诊帮扶工作更加全面，通过医疗、护理、管理等多层面的传帮带，奠定基层医疗机构儿童医疗服务网络体系中的基础。

尤殿平表示，这次活动标志着河北省儿童医疗健康精准扶贫工作，正在积极有效的推进，专家深入到基层医院，能够把优质医疗服务沉下去，实施好“病人不动，医生移动”的新医疗服务理念。努力把基层诊疗能力提上来，儿科人才培养带起来，实现分级诊疗双向转诊，让更多极危重患儿得到及时有效的治疗，促进我省分级医疗服务体系建设。同时，加大健康扶贫力度，巩固扶贫成果，不让一个孩子掉队。

启动仪式上，青年专家代表朱华代表青年专家发了言，表了决心。此次义诊活动为期五天，12名青年专家分三组到沧州市、张家口市、衡水市的12个县开展巡讲、义诊等医疗服务。此次义诊活动将进一步推进健康扶贫工作，落实河北省卫生健康委员会及北京儿童医院集团理事会儿科扶贫计划，加强贫困地区儿科医学建设发展，满足贫困地区及基层医院儿科医疗需求，实现健康扶贫。通过专家走出去，促进医疗下沉，把优质的医疗资源送到百姓的家门口，为这些地区的患儿和家庭提供良好就医平台，切实服务好当地患儿。

（河北省儿童医院供稿）