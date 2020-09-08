危中有机 后疫情时代企业数字化转型迎来新机遇

当下，智能时代正加速向我们走来。在2020年中国国际服务贸易交易会上，数字化、智能化的新成果、新技术精彩纷呈。

新冠肺炎疫情虽然给不少行业都带来了巨大冲击，但也推动了许多行业进行深刻反思和优化升级。在2020中国智能产业论坛上，专家们对后疫情时代的企业数字化转型与智能行业发展进行了深入探讨。

正所谓危中有机，疫情期间，我国数字经济的表现相当抢眼。以人工智能、大数据、5G等为代表的新兴技术在疫情监测、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面发挥了非常重要的作用，大量数字化、智能化服务和场景需求更是呈现爆发式增长。不仅电子商务在疫情期间充满活力，而且在线教育、远程办公、网络直播等“云办公”“云上课”模式更成为数字经济的新亮点。这使得很多传统制造企业都下定了数字化转型的决心。

“制造业是国家经济的战略基础，也是一个国家竞争力的体现，制造业的智能化实质就是制造业的数字化，制造业智能化的实现实质就是企业数字化转型的过程。”爱立信（中国）通信有限公司总裁赵钧陶坦言。

疫情后，传统企业数字化转型为智能行业发展带来了新机遇。

“在后疫情时代，智能行业发展的第一个机遇就是传统企业的数字化、智能化进程显著加快。”中国科学技术信息研究所党委书记、科技部新一代人工智能发展研究中心主任赵志耘说。麦肯锡咨询公司做过一个统计估算，仅今年3月至4月两个月全球企业数字化转型与应用便实现了相当于疫情前5年时间的进度；Dresner咨询公司一项面向全球企业的调查显示，49%的企业启动了新的商业智能和数据分析类项目，或者加快推进已经部署的同类项目。

与此同时，疫情后，智能行业发展的第二个机遇是非接触式服务和快速响应等的需求激增，催生了以人工智能为核心技术支撑的新兴业态快速增长。比如，居家隔离催生出来的“宅经济”。

赵志耘举了一个零售新业态“零售+AI”的例子。各大平台利用AI技术推出“无接触”新零售，通过智能物资调配、智能营销推荐、智能支付、智能客服、智能配送实现全产业链“无接触”配置。艾瑞咨询预测，2020年我国无人零售市场有望突破650亿元。

在赵志耘看来，未来要想把握住这些机遇，需要深刻把握场景需求，促进人工智能技术研发，确保智能产业发展的技术供给；要促进人工智能与大数据、云计算、工业互联网、5G等技术的融合应用，以满足智能行业新业态、新模式中对技术特性的多样化需求；也要深刻理解新基建内涵，加强人工智能有关基础设施的统筹建设，为智能产业发展提供必要的算力、数据和信息传输基础；还需强化人工智能治理，确保智能产业发展趋向有序化、规范化。

（科技日报北京9月7日电）