新冠灭活疫苗Ⅲ期临床样本覆盖115国 年产能增至3亿剂

记者9月6日从正在北京举行的2020年中国国际服务贸易交易会公共卫生防疫专题展区获悉，国药集团中国生物的两个新冠灭活疫苗已进入最后的Ⅲ期临床研究阶段，Ⅲ期临床试验入组接种5万人、样本人群覆盖115个国家；该两款疫苗的年产能目前已增至3亿剂。

国药中国生物表示，作为生物医药“国家队”，其受邀参加本届服贸会公共卫生防疫专题展区，围绕新冠病毒诊断、治疗、预防三个领域取得的“八个全球率先”重大成果，均在展会高调亮相，与参观者首次近距离面对面。

其中，国药中国生物的两个新冠灭活疫苗目前均已进入最后的Ⅲ期临床研究阶段，Ⅲ期临床试验正在阿联酋、巴林、秘鲁、摩洛哥、阿根廷等国家和地区紧锣密鼓地展开。入组接种5万人、样本人群覆盖115个国家。

展区还详细介绍了国药中国生物在新冠病毒“可诊、可治、可防”三方面创造的“八个全球率先”标志性成果。其中，被誉为治疗危重患者“金钥匙”的特异性免疫球蛋白，以含有高效价特异性抗体的康复者恢复期血浆为原料制备而成，在疫情防控湖北保卫战、武汉保卫战，以及北京新发地、新疆乌鲁木齐等地突发疫情救治危重患者过程中发挥了重要作用。

国药中国生物方面透露，其于北京和武汉两个生物制品研究所分别建设的两个高等级生物安全生产车间，新冠灭活疫苗年产能已从此前的合计2.4亿剂增至3亿剂。（记者瞿剑）