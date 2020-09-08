《柳叶刀》社论：新冠肺炎疫情让科研与教育成关注焦点

英国《柳叶刀》期刊日前刊发社论《新冠肺炎时期的科学研究和高等教育》。文章指出，保护并加强新冠肺炎期间的研究工作，需要政府、资金提供方、各大高校和学术团体协调一致的努力，共同制定、实施并资助长期的计划。

评论文章称，新冠肺炎大流行将科学研究和高等教育领域推向了公众关注最前沿，譬如，感染病、流行病学、公共卫生、数学建模等专家成为核心力量以及媒体报道的中心；临床研究改善了新冠肺炎管理，这关乎患者的生死；全球都在很大程度上依赖于新冠疫苗的研发。

但与此同时，疫情也削弱了研究人员开展工作的能力，损害了各大高校为学生提供安全、高质量教育的能力。校园安全、大学录取流程、线上学习安排等急迫的挑战，成为人们重点关注的问题。这次大流行无疑将对研究系统产生复杂的、意想不到和长期的影响。

健康研究系统由多个方面组成。首先，是一支训练有素的队伍，具备优秀的研究技能、经验等等；其次，是必要的资源，包括资金、基础设施、激励机制、研究文化等等；第三，是多学科视角，需要医学、公共卫生和政策之外的科学支持，正是这样的多学科研究，才是治疗、疫苗和诊断技术发展和应用的基础。

但这其中每一个方面都在面临威胁，人们可能会在未来几年内，感受到其影响——研究人员要不断开发线上学习资源；进入实验室空间的机会减少；研究参与者的招募出现困难，甚至临床试验暂停或终止等等。经济低迷也可能危及教育和研究开支，大学预算缩减，波及就业和研究经费。因此，在经历了资金和专业技能的损失后，恢复研究和教育项目将是一项艰巨的任务。

评论文章认为，要将健康研究和教育视为一个系统，而不是单独侧重各个部分，这样才能帮助我们更全面地认识到挑战和机遇。新冠肺炎对健康研究产生的很多影响，也许现在还难以预料，其中也不完全是有害的结果。譬如，在线学习可能使一部分学生更易获得教育；同样，出行限制使国际合作受阻，但也可能促进更具环境可持续性和包容性的实践。

文章最后表示，一个可持续的研究系统，不仅对应对此次大流行至关重要，更关乎全世界所有群体的健康。